SGK işe giriş bildirgesi nereden alınır? SGK işe giriş belgesi sorgulama ekranı…

Resmi şekilde faaliyette bulunan kurumlar, bünyelerinde çalıştıracakları kişileri işe aldıklarında, hem iş sırasında oluşabilecek kazalara hem de çalışanların sosyal güvencesinin olması açısından, onun sigorta primlerini her ay düzenli olarak yatırması gerekmektedir. Peki, işe alınan kişilerin işveren tarafından iş yerinde ne zaman çalışmaya başladığını gösteren işe giriş bildirgesi nereden alınır? SGK işe giriş sorgulama ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde…

İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ NEREDEN ALINIR?

İşe giriş bildirgesi hazırlandıktan sonra direkt olarak İnternet ortamı aracılığı ile yazdırılabilir ya da SGK’dan alınabilir.

SGK İŞE GİRİŞ SORGULAMA

SGK sigortalı işe giriş bildirgesi sorgulama internetten üzerinden rahatlıkla öğrenilebilir. Bunun için http://www.turkiye.gov.tr/ adresine giriş yaparak detaylı bilgi alarak işe girdiğinizde SGK sigortalı işe giriş bildirgesi sorgulama yaparak ne zaman işe giriş yaptığını öğrenebilirsiniz. Bu sistemden isteyen herkes yararlanarak işe giriş ve çıkışlarını, prim ödemelerini, emeklilik bilgileri ve daha birçok konu hakkında kişisel bilgilerini öğrenebilir. Sistemi kullanabilmeniz için öncelikle e-devlet şifrenizin olması gereklidir. Şifreniz ve TC kimlik numaranız ile sisteme giriş yapabilir ve istediğiniz konuda detaylı bilgi alabilirsiniz.

İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ NEDİR?

İşe giriş bildirgesi; işverenin işe aldığı bir kişinin ne zaman çalışmaya başladığını gösteren belgedir. İşe giriş bildirgesi; iş yeri sahibinde, SGK’da ve işe alınan kişide bulunması gereken bir belgedir. İşe giriş bildirgesi işveren tarafından yapılmaktadır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre işe alınan her bir işçi için işverenler tarafından sigortalı işe giriş bildirgesi düzenlemeli ve bunu elektronik ortam da Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi gerekmektedir. Çalışan 2 aylık deneme süresine tabi tutulsa dahi yine aynı koşullar altında sigortalı olması gerekmektedir.