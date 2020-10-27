Sigortada ‘kişiye özel ürün’ dönemi

Sağlıklı yaşamı teşvik edici özel mobil aplikasyonlarını bir bir devreye sokmaya başlayan sigorta şirketleri; önümüzdeki günlerde kişinin su tüketimine, beslenmesine, spor aktivitelerine de bakarak özel sağlık sigortası paketleri sunacak. Amerikalı uluslararası yönetim danışmanlık firması McKinsey & Company uzmanlarının hazırladığı ‘Dünya Sigorta Sektörünün 2030 Vizyonu' raporunda gelecek öngörüleri arasında yer alan bu trend de Türkiye bir adım önde gidiyor.

Dijital mecralarda günlük olarak yayınlanan Gazete Sigorta da yer alan haber sigorta sektörünün teknolojiye yaptığı yatırımlara ve bunun tüketiciye yansımasına dikkat çekiyor.

YENİLEMEDE İNDİRİM SAĞLANIYOR

Türk sigorta sektörü teknolojiyi çok sevdi. Öyle ki araştırma şirketlerinin 10 yıl sonra sektörde olmasını beklediği gelişmeleri ve yatırımları Türkiye'de şimdiden görmeye başladık. “Kişiye özel ürün” trendini başlatan firmalardan biri AXA Sigorta… AXA GO mobil uygulamasını geliştiren AXA Sigorta, gelişmiş sürüş izleme teknolojisi sayesinde sürücünün ani hızlanma, sert fren, hızlı sürüş, sert dönüş, şerit değiştirme gibi sürücü davranışlarını takip ediyor. Elde edilen veriler ışığında sürücülere ‘güvenli sürüş puanı' veren AXA, böylece hem müşterilerini sürüş davranışlarını geliştirmeye teşvik ediyor hem de kasko yenileme döneminde prim avantajı sağlıyor.

İYİ SÜRÜCÜLER ÖDÜLLENDİRİLİYOR

Teknoloji ile ilgili gelişmeleri yakından takip eden Groupama da Kaskopilot uygulaması ile kasko sigortası olan müşterilerinin sürüş analizini yapıyor. Aynı zamanda bir sosyal sorumluluk ve bilinçlendirme yönü de olan Kasko Pilot uygulaması ile trafikteki iyi sürücüler ödüllendiriliyor. Sürücü, sürüş özelliklerine göre puan kazanıyor. Puanlar ise kişiye özel avantaj olarak yansıyor. Uygulamadaki görevleri tamamlayan sürücünün skoru, nasıl fren yaptığı, virajları nasıl aldığı, sürüş hızı ölçümlemelerle belirleniyor. Mobil uygulama her sürüşten sonra bir değerlendirme yapıyor. Kasko Pilot ile kazanılan puanlar Groupama sanal kart ile internet üzerinden alışverişlerde kullanılıyor.



GULF SİGORTA ‘CEP TELEFONU DOKTORU’GİGİT İLE AKIMA UYDU

Gulf Sigorta, geçtiğimiz hafta Gigit uygulamasını devreye soktu. Cep telefonu doktoru olarak lanse edilen Gigit uygulaması ile cep telefonun testleri yapılıyor. Uygulama üzerinden yapılan yönlendirmelerle ekran hasar testi, ön ve arka kamera testi, flaş ve aydınlatma testi, hoparlör ve mikrofon testi, dokunmatik ekran testi yapan firma son olarak sigorta paketi teklifini sunuyor.

SAĞLIK ALANINDA DA ÇALIŞMALAR VAR

Araştırmalara göre yakın gelecekte sağlık alanında da benzer uygulamalar devreye girecek. Sektörde bu yönde de adımlar atılıyor. Henüz sağlık sigortası ürünleri ile bağlantılı hale gelmese de sigorta şirketleri sağlıklı yaşamı teşvik etmek için özel aplikasyonları devreye sokmaya başladı.