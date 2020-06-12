Yıpranma payı emekli maaşını etkiler mi?

Bazı mesleklerde emeklilik şartları farklılıklar içeriyor. Asıl adı itibari hizmet süresi olan yıpranma payı ile ilgili birçok sorunun cevabı merak ediliyor. Peki yıpranma süresi emekli aylığına ve ikramiyeye etki eder mi?

YIPRANMA SÜRESİ EMEKLİ AYLIĞINA KATKI SAĞLAR MI?

Soru: 1981-1990 arasında 212 sayılı Basın Yasası’na tabi olarak çalıştım. SSK’dan 2890 çalışma günüm var. 1990 Kasım’den bugüne devlet üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. SSK’daki prim gün sayıma basın sektöründeki çalışma için verilen 720 gün yıpranma payını da ekleterek hizmet birleştirmesi ile emekli olduğumda, bu durum emekli maaşıma ya da emeklilik ikramiyeme katkı sağlar mı?

Cevap: 1 Ekim 2008 tarihi öncesinde 506 sayılı Kanun’un ek 5. maddesine göre basın çalışanlarına verilen ilave süre (yıpranma), fiili hizmet süresi değil, itibari hizmet süresiydi. Dolayısıyla hak kazanılan yıpranma süresi fiili hizmet süresini artırmıyor, sigortalılık süresini artırıyor. Emekli Sandığı statüsünden emeklilik şartlarının tespiti ile emekli aylığı ve ikramiye hesabında, sigortalılık süresi değil, fiili hizmet süresi dikkate alınıyor. Bu nedenle de hak kazandığınız itibari hizmet (yıpranma) süresi, emekli aylığınıza ve emekli ikramiyenize katkı sağlamaz.