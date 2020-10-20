Bakan yardımcısı açıkladı: eSIM yakında ülkemizde hayata geçecek

“eSIM’lerle artık yeni bir dünya bizi bekliyor” diyen Sayan, eSIM mimarisinin hem M2M/IoT cihazlara hem de vatandaşların günlük hayatta kullandığı cihazlara önemli kolaylıklar sağlayacağını aktardı.

“BTK GEREKLİ DÜZENLEMELERİ GERÇEKLEŞTİRDİ”

Sayan, şöyle devam etti:

* eSIM teknolojisi beraberinde pek çok avantajı da getirecek.

* Üretim süreçlerinin çevreye olumsuz etkileri minimuma düşecek.

* Kartların; bakım, erişim, lojistik ve stoklama gibi süreç maliyetleri ortadan kalkacak.

* Yakın zamanda eSIM’in uygulama örneklerini, bir çok alanda ve sektörde görmeye başlayacağız.

* Bu çerçevede BTK, eSIM teknolojisi için gerekli düzenlemeleri gerçekleştirdi.