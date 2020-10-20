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Bakan yardımcısı açıkladı: eSIM yakında ülkemizde hayata geçecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, tamamen Türk mühendislerince geliştirilen ve fiziksel SIM kartın yerine kullanılacak eSIM'ın yakın zamanda Türkiye'de hayata geçeceğini açıkladı.

Güncellenme: 21:24, 20/10/2020
Haberler Bilim - Teknoloji
Bakan yardımcısı açıkladı: eSIM yakında ülkemizde hayata geçecek

“eSIM’lerle artık yeni bir dünya bizi bekliyor” diyen Sayan, eSIM mimarisinin hem M2M/IoT cihazlara hem de vatandaşların günlük hayatta kullandığı cihazlara önemli kolaylıklar sağlayacağını aktardı.

“BTK GEREKLİ DÜZENLEMELERİ GERÇEKLEŞTİRDİ”

Sayan, şöyle devam etti:

* eSIM teknolojisi beraberinde pek çok avantajı da getirecek.

* Üretim süreçlerinin çevreye olumsuz etkileri minimuma düşecek.

* Kartların; bakım, erişim, lojistik ve stoklama gibi süreç maliyetleri ortadan kalkacak.

* Yakın zamanda eSIM’in uygulama örneklerini, bir çok alanda ve sektörde görmeye başlayacağız.

* Bu çerçevede BTK, eSIM teknolojisi için gerekli düzenlemeleri gerçekleştirdi.

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