Hayaller teknoloji üssü gerçekler 2. lig

Bir dönem bölgenin teknoloji üssü haline getirilmesi hedeflenen ancak şimdilerde adı Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi haberleri ile global medyada yer bulan İstanbul, startup liginde sınıfta kaldı. Dünyada en ileri startup ekosistemlerinin listelendiği 40 şehirlik listede İstanbul yer almadı.

Silikon Vadisi'nin ilk sırada olduğu 40 şehirlik liste, dünyada startup'lar için en uygun yetenek, fonlama ve pazara erişim imkanlarının olduğu merkezleri gösteriyor. Bu şehirler girişimcileri mıknatıs gibi çekerken, dünyanın geleceğinin dizayn edildiği bu bölgeler o ülkenin ekonomisini de besliyor.

KUDÜS İLK 10'DA

Startup Genome tarafından hazırlanan The Global Startup Ecosystem Report 2020 (GSER2020) dünya üzerinde yatırımcılar için en cazip startup ekosistemlerini listeliyor. Silikon Vadisi'nin ilk sırada yer aldığı listede New York ikinci, Londra üçüncü sırada. Pekin ve Boston onları takip ediyor. 6'ncı sırada yer alan Tel Aviv-Kudüs görünen o ki bölgedeki teknoloji üssü olma konumunu ilan etmiş.

2020 listesine yeni giren iki şehir de Asya'dan: Tokyo ve Seul. Listede Asya Pasifik bölgesinin yükselişi net biçimde görünüyor; ekosistemlerin yüzde 30'u bu bölgede yer alıyor.

Ali Baba'nın kurulduğu şehir Hangzhou da listede. Bu durum, başarılı girişimlerin desteklendiğinde nasıl yeni girişimlerin yeşermesine kapı açan bir ortam sağladığını da ortaya koyuyor.

KIRMIZI BÖLGEDELER

Raporda startuplar'ın korona krizi nedeniyle çok önemli bir eşikte olduğu da vurgulanıyor. Raporda koronavirüs pandemisinin girişimler üzerindeki yıkıcı etkisine vurgu yapılarak 2020'nin 6'ncı ayı itibarıyla global olarak startup'ların yüzde 40'ının ‘kırmızı bölgede' olduği belirtiliyor.

Bu, çok sayıda startup'ın nakit akışı sorununa ve ayakta kalmak için en fazla 3 ayları olduğu gerçeğine işaret ediyor. Raporda bu noktada startup'ların tüm dünyada desteklenmesinin global ekonominin yeniden ayağa kalkmasında etkili olacağı belirtiliyor.

İKİNCİ 100'E GİREBİLDİK

İstanbul, raporda gelişmekte olan ekosistemler liginde kendine yer bulabilmiş. 100 şehrin listelendiği gelişmekte olan startup ekosistemleri arasında İstanbul, 16'ncı sırada yer alıyor. Çalışmada İstanbul'a yetenek ve fonlama notu olarak 10 üzerinden 9 verilmiş olması dikkat çekiyor.

Pazara erişim notu 8 olan İstanbul'un performans notu ise 7. Listede Bombay ilk sırada yer alıyor. Onu Jakarta ve Zürih takip ediyor. İstanbul, listede hemen ardından gelen Detroit , Dubai, Minneapolis ve Moskova'yı geçerek startup ekosistemi olarak sahip olduğu çok önemli potansiyeli ortaya koyuyor.