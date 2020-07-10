iOS uygulamaları çöktü! iPhone uygulamaları neden açılmıyor?

iOS’da yaşanan bir güncelleme sıkıntısı iPhone ve iPad sahiplerinin uygulamaları açma noktasında sıkıntı yaşamasına neden oldu. Dünyaca çok sık kullanılan uygulamalar da açılmayan uygulamalar arasında yer alıyor ve Apple kullanıcıları bu soruna çözüm bekliyor.

IOS UYGULAMALARI NEDEN AÇILMIYOR?

Facebook kaynaklı bir güncellemenin farklı uygulamaları etkilemesiyle yaşanan sorunun zaman zaman düzeldiği ancak yaygın olarak devam ettiği görülüyor. Apple’ın kısa süre içinde soruna çözüm bulması bekleniyor.