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iOS uygulamaları çöktü! iPhone uygulamaları neden açılmıyor?

iOS işletim sistemine sahip cihaz kullanıcıları bugün öğlen saatlerinden itibaren uygulamaların açılmaması gibi sıkıntılar yaşamaya başladı. iPhone ve iPad sahiplerini etkileyen sorunla birlikte Spotify, Safari gibi birçok uygulama çalışmıyor. Birçok iOS sürümünün sorundan etkilendiği biliniyor.

15:11 -
Haberler Bilim - Teknoloji
iOS uygulamaları çöktü! iPhone uygulamaları neden açılmıyor?

iOS’da yaşanan bir güncelleme sıkıntısı iPhone ve iPad sahiplerinin uygulamaları açma noktasında sıkıntı yaşamasına neden oldu. Dünyaca çok sık kullanılan uygulamalar da açılmayan uygulamalar arasında yer alıyor ve Apple kullanıcıları bu soruna çözüm bekliyor.

IOS UYGULAMALARI NEDEN AÇILMIYOR?

Facebook kaynaklı bir güncellemenin farklı uygulamaları etkilemesiyle yaşanan sorunun zaman zaman düzeldiği ancak yaygın olarak devam ettiği görülüyor. Apple’ın kısa süre içinde soruna çözüm bulması bekleniyor.

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