Playstation 5 fiyatı belli oldu! Playstation 5 ne kadara satılacak?

Almanya’da bir e-ticaret sitesi tarafından yayınlanan ilana göre 2 TB'lık PlayStation 5, 974 Euro olarak listelendi. Oraya çıkan fiyat birçok kişi tarafından dudak uçuklatıcı olarak yorumlandı.
PLAYSTATION 5 TÜRKİYE’DE NE KADAR OLACAK?
Sızan fiyata göre Avrupa’da 974 Euro olabileceği tahmin edilen Playstation 5’in Türkiye fiyatının vergileri de eklediğimiz zaman en az 10.000 lira olacağını söyleyebiliriz.
TANITIMDA ÖNEMLİ OYUNLAR YER ALMIŞTI
Playstation 5’in geçtiğimiz aylarda gerçekleşen tanıtımında yer alan oyunlar şu şekilde;
Spiderman Miles Morales
Gran Turismo 7
HİTMAN III
NBA2K21
Ratched
Project Atia
Stray
Returnal
Destruction AllStars
Kena
Goodbye Volcano High
OddWorld
GostWire Tokyo
Jett
Godfall
Solar Ash
LittleDevil Inside
Demon Souls
Deadloop
Resident Evil Village