Playstation 5 fiyatı belli oldu! Playstation 5 ne kadara satılacak?

Almanya’da bir e-ticaret sitesi tarafından yayınlanan ilana göre 2 TB'lık PlayStation 5, 974 Euro olarak listelendi. Oraya çıkan fiyat birçok kişi tarafından dudak uçuklatıcı olarak yorumlandı.

PLAYSTATION 5 TÜRKİYE’DE NE KADAR OLACAK?

Sızan fiyata göre Avrupa’da 974 Euro olabileceği tahmin edilen Playstation 5’in Türkiye fiyatının vergileri de eklediğimiz zaman en az 10.000 lira olacağını söyleyebiliriz.

TANITIMDA ÖNEMLİ OYUNLAR YER ALMIŞTI

Playstation 5’in geçtiğimiz aylarda gerçekleşen tanıtımında yer alan oyunlar şu şekilde;

Spiderman Miles Morales

Gran Turismo 7

HİTMAN III

NBA2K21

Ratched

Project Atia

Stray

Returnal

Destruction AllStars

Kena

Goodbye Volcano High

OddWorld

GostWire Tokyo

Jett

Godfall

Solar Ash

LittleDevil Inside

Demon Souls

Deadloop

Resident Evil Village