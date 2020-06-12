PlayStation 5 resmen tanıtıldı! Sony beklenen bombayı patlattı! İşte yeni PS5 ve çıkacak oyunlar…

Japon devi Sony, bu akşam gerçekleştirilen lansman ile yeni PlayStation 5’i resmen tanıttı. Oyun meraklılarının heyecanla takip ettiği tanıtım YouTube üzerinden yayınlanırken 2 milyonun üzerinde izleyici tanıtımı takip etti. Yeni PlayStation 5 tanıtımı, gelecek oyunlarla başlarken, finalde PS5’in görselleri paylaşıldı. Dikkat çeken ise PS5’in iki versiyon olarak geleceği oldu. PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition olarak gösterilen cihazın tasarımı dikkat çekti.

PLAYSTATİON 5 GÖZ ALDI

Yeni PlayStation 5 lansmanında heyecan ilk dakikalardan itibaren kendini gösterirken, tanıtılan oyunlar gelen ilk yorumlara göre pek olumlu olmadı. Ancak tanıtım sonunda PS5’in görselleri paylaşıldığında siyah ve beyaz renklerdeki tasarım büyük beğeni kazandı. PlayStation 5’in iki farklı versiyon olarak karşımıza çıkması çıkması ise büyük sürpriz oldu. PS5 ve PS5 Digital Edition olarak tanıtılan cihazların görsellerinde ise sadece Cd giriş kısmının olmadığı görüldü. Tanıtımda ayrıca PS5’in yeni kamerası, DualSense şarj standı, kontrol kumandası ve yeni kulaklığı da tanıtıldı. İşte yeni PlayStation 5…

YENİ OYUNLAR DA TANITILDI

PlayStation 5 ile birlikte yeni oyunların tanıtımı da gerçekleştirildi. Lansmanda 20’den fazla oyun tanıtımı yapılırken, dikkat çeken oyunların başında NBA 2K21, Hitman, Horizon Zero Down 2, Gran Turismo 7, Spiderman Miles Morale gibi oyunlar oldu.

PS5 ile birlikte tanıtımı yapılan oyunlar şunlar;

Spiderman Miles Morales

Gran Turismo 7

HİTMAN III

NBA2K21

Ratched

Project Atia

Stray

Returnal

Destruction AllStars

Kena

Goodbye Volcano High

OddWorld

GostWire Tokyo

Jett

Godfall

Solar Ash

LittleDevil Inside

Demon Souls

Deadloop

Resident Evil Village

PLAYSTATION 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Playstation 5'in yaz aylarında lansmanının yapılarak ilerleyen aylarda da satışa sunulması bekleniyor.