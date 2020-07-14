Son dakika WhatsApp’ta erişim sorunu! WhatsApp çöktü mü, neden girilmiyor?

WhatsApp uygulamasında son dakika gelişmesi yaşandı. Milyonlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp uygulamasında giriş yapma ve paylaşım sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar diğer sosyal medya hesaplarından WhatsApp’ta erişim sorunu olduğunu bildirdi. Akşam saatlerinde başlayan erişim sorunu ilk olarak masaüstünde kullanılan WhatsApp Web’de yaşandı. Ardından mobilde de giriş ve paylaşım sorunları görüldü.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ, SORUN NEDİR?

WhatsApp uygulamasında akşam saatlerinde yaşanan erişim sorunuyla ilgili sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı. Kullanıcılar bağlantıyla ilgili sorunların olduğunu söylerken, konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Downdetector’ün verilerine göre son 24 saatte yüzlerce hata kaydedildi. WhatsApp’ta en fazla bildirilen sorunların iPhone cihazlar üzerinden olduğu görüldü.

SORUN DÜNYA GENELİNDE

WhatsApp’ta yaşanan erişim sorunu dünya çapında yaşandı. Sorunun WhatsApp sunucularından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Bazı kullanıcılarda erişim sorunu düzelirken, bazı kullanıcılar da hala giriş yapamadığını dile getirdi.