Ankara’nın merkezindeki AOÇ arazisine helikopter hangarı inşa edilecek!

MHP'Lİ ETİMESGUT BELEDİYESİ, AKP'Lİ VEKİL VE CHP KARŞI ÇIKTI AMA…

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ),… 1925 yılında Ankara'nın batısında, Mustafa Kemal Atatürk tarafından parça parça ve farklı bireylerden satın alınan arazi üstünde kuruldu. 1992'de 1. derecede tarihi ve doğal SİT alanı olarak tescil edildi. 52 bin hektarlık alanı kapsıyor.

Hatırlayın… SÖZCÜ, 14 Ağustos 2017'de “Atatürk'ün toprağı ABD toprağı oldu” manşetiyle AOÇ'deki araziye büyükelçilik binası yapıldığını duyurmuştu.

Çarpıcı bir gelişme daha yaşandı… Atatürk Orman Çiftliği'nin Etimesgut İlçesi'nde yer alan tam 800 dönümlük kısmın yapılaşmaya açılacağı ortaya çıktı. Nasıl mı?

ÖZEL KUVVETLER, MİT VE TARIM BAKANLIĞI

Etimesgut… 570 bin nüfusu var… Tarihi İpek Yolu üzerinde kurulu. Bugün de Ankara-İstanbul demiryolu, Ankara-Ayaş ve Ankara İstanbul karayolu Etimesgut'tan geçmekte. Ankara otobanı çevre yolunun büyük bir bölümü Etimesgut sınırları içerisinde. Askeri havaalanı, Türkkuşu tesisleri ve kara havacılık tesisleri de ilçe sınırları içerisinde…

Tarih 4 Aralık 2020…

MHĞ'li Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, belediye meclis toplantında konuştu ve herkesin ilk kez duyacağı şu bilgileri verdi:

“Etiler Caddesi'nin doğusunda AOÇ'ye ait yaklaşık 800 dönüme yakın arazi üzerinde Milli Savunma Bakanlığı'nca bir çalışma başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'na uygun görüş alınarak bir plan yapıldı. Yapılan plan sonucunda askeri hava lojmanları yakınında yaklaşık 90 dönüm Tarım ve Orman Bakanlığı'na… Bu alanın diğer tarafında 250 dönüme yakını da Özel Kuvvetler Komutanlığı'na… Geriye kalanı da MİT'e tahsis edildi…”

Peki bu arazilerin üzerine ne yapılacak?

MHP ve AKP, Milli Savunma Bakanlığı'na itiraz etti ama…

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Tarım Bakanlığı'na devredilen araziye yangın söndürme uçaklarına hangar yapılacağını ifade etti. Yine Özel Kuvvetler Komutanlığı'na tahsis edilen 250 dönüme de helikopter hangarı yapılacağını söyledi.

Peki bir itiraz oldu mu? Bunu da MHP'li Başkan Demirel'den öğreniyoruz:

“Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'na ve yapılan plana itiraz ettik. AK Parti Grup Başkan Vekili Ali Doğan ve Ankara Milletvekili Hacı Turan'la itirazlarımızı Milli Savunma Bakanlığı'na bildirdik. Şehrin merkezinde böyle bir plan yapılmasının uygun olmayacağını… Bu alana üniversite, hastane yapılabileceğini ifade ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim döneminde bu alanla ilgili milletin lehine bir hizmete çevrileceğine dair beyanı olduğunu söyledik… Hangar yapıldığı takdirde şehrin merkezinde helikopter dolaşmasının sıkıntılar yaratacağını, çağdaş bir kentte böyle bir şeyin olmayacağını ilettik…”

Peki sonuç?

‘Gizlilik' arz eden yapılara 26. madde üzerinden ruhsat

AOÇ arazisiyle ilgili 3194 Saylı İmar Kanunu'nun 26'ncı maddesine göre ruhsat isteniyor. Bu madde şöyle: “… Devletin güvenlik ve emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekât ve savunması bakımından gizlilik arz eden yapılara… Belediyeden alınan imar durumuna, kat nizamı, cephe hattı, inşaat derinliği ve toplam inşaat metrekaresine uyularak projelerinin kurumlarınca tasdik edildiği, statik ve tesisat sorumluluğunun kurumlarına ait olduğunun ilgili belediyesine veya valiliklere yazı ile bildirdiği takdirde, 22. maddede sayılan belgeler aranmadan yapı ruhsatı verilir…

CHP'li Çiçek: Etimesgut'un kalbine darbe

Belediyenin itirazlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı reddetmiş… Bu planın uygulanması konusunda gizlilik derecesi olduğu için yapıları TOKİ üstlenmiş! TOKİ de bu işleri özel bir firmaya ihale etmiş! İşi yapacak firma da belediyeye başvurmuş ve İmar Kanunu'nun 26'ncı maddesini gerekçe göstererek ruhsat istemiş… Belediye Başkanı Enver Demirel, kanuna göre gerekli ruhsatları vereceklerini, itirazlarının sonuç vermediğini Etimesgut Meclis toplantısında diğer partilerle paylamış…

Peki CHP ne diyor?

Bu konuyu yakından takip eden Etimesgut Belediye Meclisi'nin CHP'li Üyesi Selami Çiçek'le görüştüm. Çiçek şu bilgileri verdi: “Bu projeler Etimesgut'un kalbine vurulacak bir darbedir. Burası Ankara'nın merkezlerinden biri ve buraya helikopter hangarları kuracaklar. Helikopterler, uçaklar gürültüyle, inip kalkacak. Konuyu Ankara Mimarlar Odası'yla görüştük. Bize sözlü olarak yürütmeyi durdurma kararı alınması için başvurduklarını söylediler. Aslında belediyeye sormadan bir kiralama olduğu ortaya çıkıyor. 26'ncı madde üzerinden ruhsat isteniyor. Bu madde önemli… Çünkü gizlilik var…”