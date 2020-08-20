Beştepe, Joe Biden gibi tepki gösterecek mi?

ABD'li Jeffrey iki gün önce PKK/YPG'ye açık destek verdi…

Soruyla başlayalım:

İktidar, Beştepe, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeff­rey'nin iki gün önce ver­diği röportaja ne yanıt verecek? Joe Biden'ın 7 ay önce verdiği değil, iki gün önce Jeffrey'nin, PKK/YPG'ye açık des­tek verdiği röportaj…

Soruyla devam edelim:

Joe Biden darbeci… Peki James Jefrrey?

Anlatalım…

Tarih 27 Haziran 2019… Milli Savunma Ba­kanı Hulusi Akar, James Jeffrey ile Brüksel'deki NATO Karargahı'nda bir araya geldi…

Tarih 8 Kasım 2019… Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ja­mes Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile makamında bir görüşme gerçekleştirdi.

Tarih 5 Mart 2020… İletişim Baş­kanlığı'nın düzenlediği “Uluslararası İdlib Konfe­ransı” İstanbul'da başladı. Cumhurbaşkanlığı Dolma­bahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen Konferansa Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye Ulusal Koalisyon Başkan Yardımcısı Dima Moussa, Cumhurbaşkanlığı Başda­nışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet katıldı.

Kim bu James Jefrrey?

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi…

PKK/YPG'nin en ateş­li savunucusu… YPG'li terörist Mazlum Koba­ni'nin yakın dostu!

Açıklamaları, ABD De­mokrat Parti Başkan adayı Joe Biden'dan daha mı önemli? Evet!

Çünkü… İktidarda!

Peki en son ne dedi?

DW yazdı da öğrendik…

Deutsche Welle Türkçe'den Değer Akal yazdı da haberimiz oldu!

İki gün oldu!

James Jeffrey, DW Türkçe muhabirinin de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciye telekonferans aracılığıyla açıklamalarda bulundu.

Siyasi çözüm için ise uzun süredir toplanamayan Suriye Anayasa Komitesi'nin kritik önemde olduğuna işaret eden Jeffrey, 24 Ağustos'ta Cenevre'de başlayacak görüşmeler için kendisinin de İsviçre'ye gideceğini anlattı.

Cenevre'deki kritik görüşmeler öncesinde en çok merak edilen konular arasında, ana omurgasını PKK/YPG'nin oluşturduğu, Suriye'nin kuzeyinde geniş bir alanda kontrolü sağlayan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) durumu… PKK/YPG Cenevre'de olacak mı? Bakın Jefrrey ne dedi: “Suriye Anayasa Komitesi'nde yer alanlar, müzakerelere katılanlar, tüm ülke genelinden seçiliyor. Size söyleyebileceğim şu… Olması gerektiği gibi, bunu dış güçler değil, Suriyeli farklı muhalif unsurlar, Kuzeydoğu Suriye'deki siyasi ve hükümet güçlerinin temsilcileri ile şu anda bu konuyu tartışıyor.”

Yani…

ABD'nin kurduğu masada yer alan Barzani-PKK/YPG ve diğer muhalifler Cenevre'de kimlerin olacağına karar verecek! Jeffrey de YPG'nin Cenevre masasında olup olmayacağı konusunda net yanıt vermedi!

Bir de yalan söyledi ABD'li Temsilci! Nasıl mı?

Cenevre'de olacakları ‘dış güçler' belirlemiyormuş!

Gelelim can alıcı açıklamaya…

PKK'ya petrolü Trump verdi!

ABD'li “Delta Crescent Energy LLC” şirketinin Suriye'nin kuzeyinde petrol çıkarmak üzere PKK/YPG ile anlaşma imzalaması da soruldu James Jeffrey'e…

Yanıtı okuyalım:

“İstikrarı sağlamayı ve IŞİD ile savaşmayı sürdürdükleri müddetçe, onların (PKK/YPG) ekonomik açıdan iyi durumda olmalarını istememiz bir sürpriz değil.”

PKK/YPG'ye bu kadar açık desteği kimse vermedi?

Bitmedi… Daha da fazlası var…

Jeffrey, SDG'ye yani PKK'ya 2015 yılından bu yana eğitim verdiklerini hatırlattı ve itiraf etti: “ABD Başkanı Donald Trump'ın kararı üzerine bu güce (PKK'ya) petrol sahalarının korunması görevi verildi… Bu nedenle bunun için de onlara destek sağladık, eğitim, donanım ve danışmanlık misyonları yürüttük” dedi.

Telekonferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında James Jeffrey'ye, Trump'ın geçen sene gündeme getirdiği SDG (PKK/YPG) ile Ankara arasında diyalog beklentisi de hatırlatıldı. Jeffrey şöyle dedi: “Türkiye ile hem Suriye'deki durum hem de genel olarak, her düzeyde çok yakın bir iletişim halindeyiz. Türkiye'nin İdlib'deki pozisyonunu çok güçlü bir şekilde destekliyoruz. Kuzeydoğu'ya ilişkin de görüşmelerimiz sürüyor.”

Yani… “Kuzeydoğu'ya ilişkin de görüşmelerimiz sürüyor” cümlesinini anlamı şu: ABD, Türkiye'yi PKK/YPG ile masaya oturtmak için görüşmelerini sürdürüyor!