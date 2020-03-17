Çin, sistemli ve örgütlü hareket etti, koronaya karşı başarı kazandı

✔ Korona, ABD ve Avrupa'da hızla yayılıyor… Virüs tüm insanlığı tehdit ediyor…

✔ Virüsün başkenti Vuhan'da ise hayat normale dönmeye başladı. Peki bu nasıl gerçekleşti?

Koronavirüs salgını Avrupa'yı kasıp kavuruyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) salgının merkezinin Avrupa olduğunu belirtiyor. Salgınla ilgili açıklama yapan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in şu açıklaması önemli: “… Avrupa'da birlik ve dayanışma ruhu diye bir şey yok. İlaç istiyoruz, onu da reddediyorlar. Çin'den, Sayın Xi'den (Xİ Jinping/Çin Devlet Başkanı) bir kardeşi olarak yardım talep ediyorum. Bu ortamda yardım alabileceğimiz sadece onlar.”

MİLYONLAR SOKAĞA ÇIKMADI

Çin Halk Cumhuriyeti ne yaptı da koranavirüsle mücadelede başarılı oldu? Salgının başlangıç noktası Vuhan'da insanlar maskelerini nasıl çıkardı?

En önemlisi…

Salgının görüldüğü bölgelerde sert karantina önlemleri aldı! 10 günde mega hastaneler kuruldu… Shanghai Üniversitesi'nde akademisyen Nurettin Akçay, Independent Türkçe'ye (12 Mart) yaşadıklarını şu cümlelerle yazdı: “… Özellikle sıkı karantina önlemleri ile salgının daha fazla yayılması engellendi. Sokağa çıkma yasakları getirilerek milyonlarca insanın sokağa çıkması kısıtlandı. Market ve eczaneler dışındaki iş yerlerinin açılmasına izin verilmedi. Birçok insana evlerinden çalışmaları çağrısı yapıldı. Kamuya açık birçok mekana girişlere izin verilmedi.”

EKONOMİK KAYIP GÖZE ALINDI

“… Ülke genelindeki birçok turistik yer ziyaretçilere kapatıldı. Büyük ekonomik kayıplar pahasına sinemalar, oteller, alış veriş merkezleri, tiyatrolar, müzelerin açılmasına izin verilmedi.”

Bitmedi…

Çin devleti ile halkı arasında kurulan ilişki… Akademisyen Akçay'ın şu cümleleri önemli: “… Devlet halkı bilinçlendirmek için tüm iletişim araçlarını kullandı. İnternet üzerinden, televizyonlardan virüsten nasıl korunacakları ile ilgili sürekli bilgi akışını sağladı.”

HALK-DEVLET ORTAK HAREKET ETTİ

“Sokaklarda ekranlardan, billboardlardan neler yapmamız gerektiğini öğretti. Halk da bunu gerçekten özverili şekilde yerine getirdi. Çin halkı bize şu dersi veriyordu: Bu tür salgınlarla baş edebilmenin tek yolu sistemli ve örgütlü hareket etmektir. Bu süreçte en önemli faktör devlet ve bireyler arasındaki koordinasyonun sağlanmasıdır. Ne tek başına devlet başarılı olabilir, ne de tek başına halkın aldığı önlemler yeterli olur.”

Pekin'de sanayi işletmeleri üretime yeniden başladı

Çin Komünist Partisi'nin yayın organı Global Times'ı bugünlerde muhakkak okumak gerekiyor…

Örneğin…

Çin'in başkenti Pekin ile Liaoning ve Fujian eyaletleri, yerel işletmelerin üretimi yeniden başlatmasına destek vermek amacıyla yeni tedbirler yürürlüğe koydu. Pekin Kalkınma ve Reform Komitesi Başkan Yardımcısı Li Sufang şu açıklamayı yaptı: “Salgının kontrol altına alınması temelinde, özellikle önemli projeler ile işletmelere yönelik vergi ve kira indirimleri gibi bir dizi politika uygulamaya koyuldu. Şu an başkentteki büyük sanayi işletmelerinin yüzde 88'i üretime yeniden başladı.”

Liaoning Sanayi ve Bilişim Müdürlüğü'nden Lu Tong alınan tedbirleri şu şekilde özetledi: “… KOBİ'lerin üretimine destek veren 25 maddelik politika çıkardık. Küçük ve mikro işletmelerin zorlukları gidermesine yardım etmek için özel bütçe ayrıldı. Önemli projelerin ilerletilmesi güvence altına alınırken, işletmelerin taşımacılık talepleri karşılandı. Salgınla mücadelede önemli işletmelere de özel sübvansiyon verildi.”

Yani…

Hastalık, ABD ve Avrupa'da hızla yayılıyor.

Çin Renmin Üniversitesi Chongyang Finansal Araştırmalar Enstitüsü'nde Profesör Wang Wen, Global Times'ta şunları yazdı: “… ABD toplumunun ölümcül virüse büyük önem vermesi gerekiyor. Şeyleri şansa bırakma tavrına girmeyin. Ölüm oranının düşük olacağını varsaymayın. Sürü bağışıklığı ile kumar oynamayın. ‘Özgürlüklerin' tehlikeye atılmasından şikayet etmeyi bırakın. Hiçbir şey yaşam ve sağlıktan daha üstte değildir.”