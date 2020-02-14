FETÖ’nün siyasi ayağı Ne AKP ne de CHP… Siyasi ayak Jeffrey

✔ Komploların ardındaki kuvvet böyle çözülür

✔ FETÖ'nün Gladio olduğu kabul edilmeli…

✔ ABD'li Jefrrey'nin mektubu tekrar okunmalı

✔ Örneğin… Baykal'a kurulan komplo…

Türkiye dönüm noktasında… İdlib konusunda, ABD-Rusya arasında kalan ‘çok aktörlü' dış politika… Gelen şehit haberleri… İç politikada ise AKP ve CHP arasında “FETÖ'nün siyasi ayağı kim?” tartışması! Yine esası tartışmıyoruz ve ‘siyasi ayağı' başka yerde arıyoruz! Neden mi? Çünkü…

1950'lerden sonra ABD'nin izlediği ve ‘müttefikleri' üzerinden yürüttüğü ‘Anti-Sovyet' operasyonda Fetullah Gülen önemli aktörlerden birisiydi…

1952 yılında ABD'lilerin teklifiyle Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde gizlice kurulan Seferberlik Tetkik Kurulu, 1965'te yaygınlaşan Komünizmle Mücadele Dernekleri, 1967'de Tuğgeneral Cihat Akyol tarafından kurulan Özel Harp Dairesi'nin sac ayaklarından biri Fetullahçı Gladio'ydu! Bakın Gülen 1962'de, doğum yeri Erzurum'da açmaya teşebbüs ettiği ve bir CIA yapılanması olan Komünizmle Mücadele Derneği için ‘Küçük Dünyam' kitabında ne demiş:

VAAZDAN SONRA ANONS

“… Erzurum'da Komünizmle Mücadele Derneği'ni açma teşebbüsümüz oldu. O güne kadar sadece İzmir'de vardı. İkincisi de Erzurum'da bizim gayretlerimizle açılacaktı. İsmi Ali'ydi, bir arkadaşı İzmir'e gönderip, tüzük getirttik. Derneği kuracaktık. Ben bir vaazdan sonra anons ettim ve gençlerle Caferiye Camii'nin önünde toplandık. Gayemiz komünizme karşı örgütlenmekti. Dernek ve cemiyet işlerinden ayrılan bir akrabam vardı. O gelip uyardı, bize yol gösterdi. Tabii, o gün için içimizde kanunları bilen de yoktu. Zaten Erzurum'daki arkadaşlar da benim derneklerle bu kadar içli dışlı olmamı biraz fazla buluyorlardı. ‘Bu Komünizmle Mücadele Derneği de nereden çıktı?' dediler. Mevzuatla ilgili eksikliklerden dolayı dernek o sıralarda kurulamadı. Daha sonra, hem de o günlerde beni tenkit eden arkadaşlarımın öncülüğünde Komünizmle Mücadele Derneği, Erzurum'da kuruldu.”

O zaman ‘siyasi ayak' tartışmasını aydınlatacak tarihi belgeyi konuşalım…

Jeffrey, Baykal'ı tehdit etti 6 ay sonra kaset servisi yapıldı

Tarih 7 Mayıs 2010… CHP lideri Deniz Baykal'la ilgili özel hayatına dair görüntüler internete servis edilir. Baykal, 10 Mayıs 2010'da istifa etmek zorunda kalır. Anayasa değişikliği ile ilgili referanduma 4 ay vardır. 12 Eylül 2010 referandumu öncesinde ‘saha temizliği' yapılmıştır.

FETÖ'nün kaset/dizayn operasyonundan önce…

9 Kasım 2009'da, Ankara'dan Washington'a gönderilen bir ‘kripto' her şeyi anlatıyordu!

Wikileaks/sızıntı belgelerinden öğrendik…

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın iç yazışmalarını ele geçiren Wikileaks'in yayımladığı belgeler arasında Deniz Baykal ile dönemin ABD Ankara Büyükelçisi James Jeffrey arasında geçen çarpıcı bir görüşme yer alıyor.

Belgede, Jeffrey'in ABD Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği mektup bulunuyor. Okuyalım:

“… Muhalefet liderine, Amerika karşıtı söylemlerinin ABD-Türkiye ilişkilerine bir bedel ödeteceğini hatırlatma zorunluluğu hissettik.”

Baykal, 6 ay sonra kaset komplosuyla istifa etti…

Peki ‘siyasi ayak' kim?