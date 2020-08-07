MASAK’ta ne oluyor?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu'nda (MASAK) çarpıcı gelişmeler yaşanıyor… 15 Temmuz darbe girişiminin ardından MASAK'ın başına getirilen Osman Dereli, 9 Ağustos 2019'da görevden alındı. Yerine ise Hayrettin Kurt'un getirildiği açıklandı. Kasım 2019'da ise MASAK'ta çok sayıda personelin görevine son verilerek, bu isimler başka kurumlara gönderildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla önceki gün Osman Dereli MASAK Başkanlığı'ndan alındı. Ağustos 2019'da Osman Dereli'nin görevine son verilmesine karşın, resmi görevden almanın bir yıl sonra gelmesi dikkat çekti.

İlginçlikler bitmedi…

114 kişi serbest kaldı…

Entegre Mali İstihbarat Sistemi (EMİS) suç gelirinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele süreçlerini yönetmek üzere MASAK BT Modernizasyon Programı kapsamında oluşturulan entegre bir yazılım sistemi. EMİS.ONLINE Sistemi, şüpheli işlemlerin bildirimi, elektronik tebligatın gerçekleştirilmesi ve yükümlülere sunmuş olduğu raporlar ile interaktif bir iletişim kanalı olma özelliğini haiz bir çevrim içi uygulama.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılığın talimatıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu'nda 15 Temmuz darbe girişiminden sonra göreve getirildiği belirtilen ve Kasım 2019'da başka kurumlara gönderildikleri ileri sürülen 115 eski personele 30 Haziran 2020 tarihinde operasyon düzenledi. 114'ü savcılıktan serbest bırakılan şüphelilerin Cumhurbaşkanı ile çok sayıda siyasetçi ve bürokratın TC kimlik numaralarıyla sistemde sorgulama yaptıkları iddia edildi. Medyada bu operasyonla ilgili bir haber çıktı ve sonrasında sanki operasyon yaşanmamış gibi davranıldı!

Bu konuyu takip eden tek isim de CHP İstanbul Milletvekili ve Güvenlik-İstihbarat Komisyonu CHP Sözcüsü Yüksel Mansur Kılınç…

Dedektif CHP'li sordu…

CHP'li Kılınç, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın yanıtlamasını istediği soru önergesinde çarpıcı iddialarda bulundu:

– EMİS yazılım sistemi, TC kimlik numaraları kullanılarak Cumhurbaşkanı, siyasetçi ve bürokratlar ile ilgili sorgulama yapmaya açık mıdır? Açık değilse şüpheliler söz konusu sorgulamayı nasıl yapabilmişlerdir?

– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili EMİS sisteminde yapılan sorgulamanın nedeni, bazı FETÖ şüphelilerinin 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın bağış hesabına bağışta bulunmaları mıdır? EMİS sisteminde FETÖ şüphelilerinin para hareketleri takip edilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TC kimlik numarası çıkmış mıdır?

– 4 Ağustos 2019 tarihinde MASAK Başkanı Osman Dereli'nin görevden alındığı, yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürü olan Hayrettin Kurt'un atandığı medyada yer almış… Hayrettin Kurt da MASAK Başkanı sıfatı ile medyaya açıklamalar yapmıştır. Osman Dereli 4 Ağustos 2019 tarihinde fiilen görevden alındığına göre görevden alındığına dair kararname neden 1 yıl sonra (4 Ağustos 2020 tarihli) resmi gazetede yayınlanmıştır?

– Bu süre içerisinde Hayrettin Kurt'un MASAK Başkanı sıfatı ile yaptığı açıklamalar ve işlemler hukuken geçersiz değil midir?

Erzurum Kongresi'ni unutma!

Tam 101 yıl geçti… Hâlâ sıcak, hâlâ bugüne ışık tutuyor…

23 Temmuz- 7 Ağustos 1919 tarihleri arasından gerçekleştirilen Erzurum Kongresi'nden bahsediyorum…

Milli Mücadele'nin dönüm noktalarından biri…

Mustafa Kemal Atatürk kongredeki kapanış konuşmasına bakın:

“Tarih şüphesiz bu kongremizi ender ve büyük bir eser olarak kaydedecektir.”

Neden ‘ender ve büyük eserdir” Erzurum Kongresi… Çünkü, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının “Milli sınırlar içinde vatan, bölünmez bir bütündür, parçalanamaz” kararıyla Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı gündür.

Bugüne neden ışık tutmaktadır?

Tek dişi kalmış canavar

101 yıl sonra anti-emperyalizm gerçeği bir kez daha karşımızda… Yıkılan bir kapitalizm var! Ekonomik modeli çöken bir Batı… Mehmet Akif'in dediği gibi “Tek dişi kalmış canavar'…

Erzurum'da ne kararlar alınmıştı? Hatırlayın!

– Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür…

– İstanbul Hükümet'i vatanın bağımsızlığını sağlayamazsa, bu amaçla geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümetin üyelerini milli kongre seçecektir. Eğer kongre toplanmamışsa seçim işini Temsil Heyeti yapacaktır.

– Kuvay-i Milliye'yi amil, milli iradeyi hakim kılmak esastır.

– Ulusal irade padişah ve halifelik makamlarını da kurtaracaktır.

– Azınlıklara siyasal, sosyal ve ekonomik dengeleri bozucu haklar verilemez.

– Manda ve himaye kabul edilemez.

– Mebuslar Meclisi derhal toplanmalı ve hükümet denetlenmelidir.

Sonuç: Doğu Anadolu'daki direniş hareketleri birleştirilmiş bu da bütün yurttaki direnişin birleşmesi yolunda ilk adım olmuştur. Kongreden önce görevinden alınan Mustafa Kemal kongreden Milli Mücadele'nin lideri olarak çıkmıştır.

Tarihe geçen büyük eser

Peki Mustafa Kemal kapanış konuşmasında ne dedi?

“Saygıdeğer Efendiler!

Milletimizin kurtuluş ümidiyle çırpındığı en heyecanlı bir zamanda fedakâr ve muhterem heyetiniz her türlü eziyete katlanarak burada, Erzurum'da toplandı. Hassas ve temiz bir ruh ve dayanma inancı ile vatan ve milletimizin kurtuluşuna ait köklü kararlar aldı. Özellikle bütün dünyaya karşı milletimizin varlığını ve birliğini gösterdi. Tarih, bu kongremizi şüphesiz ender ve büyük bir eser olarak kaydedecektir. Saygıdeğer Heyetiniz'in şerefli üyelerinin hakkımda gösterdiği içten sevgi ve güven alâmetlerine buradan açıkça teşekkür etmeyi bir görev sayıyorum. Bu kurtuluşu amaçlayan toplantımızı sona erdirirken Yüce Allah'tan kurtuluşa yardım etmesi ve Şanlı Peygamberimizin zafer ruhundan bolluk ve destek vermesi beklentisi ile vatan ve milletimize, sonsuza kadar yaşayacak devletimize mutlu gelecekler dilerim.” (7 Ağustos 1919)

Sonuç: Başka bir programa ihtiyaç var mı?