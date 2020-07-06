Aydın-Denizli otoyol ihale teklifleri

Devletin, otomobil ve kilometre (km) bazında 5 Euro/cent garanti vereceği daha önce açıklanan Aydın-Denizli otoyol ihalesi, 3 Temmuz'da yapıldı. Yap işlet devret modeline dayalı ve bugüne dek dokuz defa iptal/ertelemeye uğrayan proje ihalesine bu kez 6 firmanın başvurduğu duyuruldu. Ama o kadar.

Ulaştırma Bakanlığı açıklamasında, katılan firma isimleri ile teklif tutarları yoktu. (Kamu yararına olacak bilgileri açıklamaya ne gerek var, öyle ya.)

Bakanlık açıklamayınca, yapım süresi 3 yıl olarak planlanan, toplam 163 km uzunluğundaki otoyol ihalesine teklif veren firmaları öğrenmeye çalıştım. Kaynaklarım, bir firmanın teklif alma aşamasında elendiğini belirtti. Ulaştığım bilgilere göre, fiyat teklifleri 6.6 milyar TL ile 11.9 milyar TL arasında değişiyor.

FİRMA TEKLİF

Erg İnşaat –Met-Gün İnşaat: 11.903.752. 503, 74 kr/TL

Özaltın İnşaat: 9.523.163.542,12 kr/TL

Limak İnşaat: 8.928.167.142,84 kr/TL

Makyol İnşaat: 6.607.801.527,18 kr/TL

Fernas İnşaat: 8.776.809.037 TL

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Daha önce birkaç kez yazdığım ve aksi yönde açıklama gelmeyen bilgilere göre Aydın-Denizli otoyolunda verilen garantiler şöyleydi:.

1.Kesim: Aydın-Kuyucak (Garantiye esas uzunluk 65 km) için çift yönde 35 bin otomobil eşdeğer gün. Yani yıllık 12 milyon 775 bin adet otomobil.

Garanti tutarı: 41 milyon 518 bin Euro

2.Kesim: Kuyucak-Denizli (garantiye esas uzunluk 85 km.) için 32 bin otomobil eşdeğer/gün. Yani yıllık 11 milyon 680 bin.

Garanti tutarı: 49 milyon 640 bin Euro

Toplam 91 milyon 158 bin Euro.

Meraklısına not: Geçiş ücreti, ihaleye konu uzunluk ile önceden belirlenmiş bir tavan ücretin çarpımıyla bulunuyor. Çıkan geçiş ücretinin, yıllık araç sayısıyla çarpımı devletin garanti ettiği tutarı veriyor.

Yukarıdaki verileri, anımsatma ve fikir vermek için tekrar paylaştım. Herşey sır olduğu için aradan geçen bunca zaman ve ertelemelerde şartname içeriği değişmiş olabilir.

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Peki bu devasa ve sırlarla dolu ihale nasıl bir atmosferde yapıldı?

İktidarı eleştiren TV'ler karartıldığı, sahibi MÜSİAD temsilcisi olan şirketin Sakarya'daki havai fişek fabrikasının patlayıp işçilerin can verdiği, baroları partiye bağlama yasasının Meclis'ten, avukatlara gaz sıkılıp, gazeteciye gözaltı eşliğinde geçirildiği, İstanbul Sözleşmesi'nden geri vites açıklamalarının yapıldığı ve daha sayılamayacak kadar çok hak ihlalinin yaşandığı bir haftada…

Aydın-Denizli otoyol ihalesi, bu ülkede insanca bir hayat için gerekenlerin üzerinden silindir gibi geçildiği bir haftada yapıldı.

KANAL İSTANBUL’U KİM ÇALIŞIYOR?

Deprem, geldiğinde hepimizin hayatını değiştirecek, hiç unutmamamız gereken bir gerçeklik.

Prof. Naci Görür, Özlem Güvemli'ye ürpertici şeyler açıkladı. Eylül ve ocak ayındaki son depremlerin beklenen büyük Marmara depremini öne çekmiş olma ihtimalinden söz etti. İstanbul'daki binaların depreme yeterince hazır olmadığı uyarısını tekrarlayarak iktidarı ve yerel yönetimleri önlem almaya çağırdı.

İktidarda bu yönde bir “teyakkuz” hali görmediğimiz gibi tarihi yarımadayı geri dönülmez biçimde değiştirecek yıkım projesi Kanal İstanbul inadı sürüyor. Nasıl bir ihale yolu izleneceği, daha doğrusu ihale edilip edilmeyeceği henüz belli değil. Bununla birlikte piyasada konuşulan bir kulisi paylaşmak istiyordum. Kanal İstanbul'u Rönesans grubu yoğun biçimde çalışıyormuş. Göstermelik bir ihale yapılıp yapılmayacağını da yakın gelecekte öğreniriz.

EGO'YA 45 MİLYON EBRD KREDİSİ

2019 yılının son haftasında, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü'ne 60 milyon Euro tutarında borçlanması için yetki vermişti. EBRD'nin (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) sağlayacağı kredinin ayrıntıları geçen hafta belli oldu. EBRD sitesinde yayımlanan bilgilere göre Banka, 250 adet otobüs ve iki akaryakıt istasyonu kurmakta kullanılmak üzere 45 milyon Euro kredi kullandıracak. Artan toplu taşıma ihtiyacı için satın alınacak otobüsler büyük bölümü sıkıştırılmış doğal gaz ile çalışacak. 15 yaşın üzerindeki mevcut dizel otobüsler değiştirilecek.

Otobüslerin alım süreçlerini ayrıca paylaşacağım.