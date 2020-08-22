İnsan bir hoş oluyor değil mi?

Kanal İstanbul'un ilan edildiği seçim kampanyasından bu yana bu büyüklükte bir “müjde” hissini yaşamamıştık.

Öncelikle bu hissi, hem de üç gün boyunca bu millete yoğun bir şekilde yeniden yaşatan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum.

Biz, millet olarak büyük müjdeler duymayı o kadar seviyoruz ki önüne arkasına bakmadan, olup olmayacağını düşünmeden hemen dört elle sarılıyoruz.

İçimiz bir hoş oluyor, büyük hayallere dalıyoruz.

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Bakın göreceksiniz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da “Türkiye'de yeni bir dönem açılacak” diyerek ilan ettiği müjde de Kanal İstanbul gibi etkili olacak.

Konuşmaya, tartışmaya doyamayacağız.

Bir an önce sonucunu görmek isteyeceğiz.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın işaret ettiği “yeni eksen”in bize bir an önce zenginlik getirmesini, o zenginliğin vakit kaybedilmeden dalga dalga devletten yardım alarak yaşayan 20 milyondan fazla insanımıza yayılmasını bekleyeceğiz.

Bu müjde sayesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun “CHP iktidarında bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek” hayalinin de AK Parti tarafından gerçekleştirileceği esprisini yapacağız.

Yeni dönemin, yaklaşık 11 milyon kişinin “işsizlik” dönemini de kapatacağına inanacağız.

“Bundan sonra…

– TÜİK'in hayalleri de gerçekleşecek, hayatımızda enflasyon kalmayacak. Yeni dönemde, yeni eksende hayat pahalılığı da neymiş?

– 81 milyon olarak o kadar çok paramız olacak ki bırakın vadeli mevduattan faiz almayı, bankalara paramızı saklamaları için komisyon ödeyeceğiz.

– Türk Lirası dünya piyasalarının en güçlü parası haline gelecek.

– Kamu ihaleleri davet usulü değil, şeffaf pazarlıklarla yapılacak.

– Girişimcilerimiz, herhangi bir ayrıma tabi tutulmadan özgürce yatırım yapacak.

– Dünyayla ilişkilerimiz o kadar gelişecek ki yeni pazarlar sayesinde ihracatımız patlayacak.

– Yabancı sermaye Türkiye'ye yatırım yapmak için sıraya girecek.

– Turistler ülkemize akın edecek.

– Uzaydan hisse kapma yarışına ilk üçten gireceğiz.

– Çiftçilerimiz uçacak. Mercimek, nohut, canlı hayvan, karkas et ithalatına son verip tarım ürünleri ihracatında dünya şampiyonu olacağız.

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Ben şu ana dek hep ekonomik zenginlikle ilgili hayaller yazdım ama sizin aklınıza sadece para pul hayalleri gelmesin:

– Yeni dönemin getirdiği zenginlik ve refahla demokrasimiz de şaha kalkacak.

– Denge ve denetleme sistemi o kadar gelişecek ki devleti yönetenler tüyü bitmemiş yetimin bir kuruşuna halel getirse, yargı, yasama gereğini gecikmeksizin yapacak.

– Adliyelere yolu düşen her vatandaş oradan “adalet yerini buldu” hissiyle ayrılacak.

– Devlet, vatandaşları arasında “bizden, karşı taraftan” tarzı ayrımlar yapmayacak, herkese eşit davranacak.

– Hepimiz, düşüncelerimizi özgürce açıklayacağız.

– Attığımız sosyal medya mesajları yüzünden kapımıza polis dayanmayacak, mahkemelerde sürünmeyeceğiz.

– Cezaevlerinde gazeteciler, düşünce suçluları, siyasetçiler kalmayacak.

– Cinsi sapıkların, katillerin, suç örgütü üyelerinin, uyuşturucu kaçakçılarının adliyelerden serbest bırakıldığı, sosyal medyaya mesaj yazanların tutuklandığı dönem son bulacak.

– Kadınlar, siyasette, iş dünyasında, çalışma hayatında, yani her alanda erkeklerle eşit hale gelecek.

– Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet, taciz, tecavüz olayları hayatımızdan ebediyen çıkacak.

– Eğitim seviyesi ve niteliğiyle anaokulundan üniversiteye dek bütün okullarımız dünyanın en iyisi olacak. Bütün dünya Türk mühendislerin, mimarların, doktorların peşinde koşacak.

– Hukukçularımıza, Türkiye'nin uyguladığı insan hakları mevzuatını, adil yargılama koşullarını, muhteşem özgürlük, güvenlik dengesini dünyaya uyarlama görevi verilecek.

– Hatta yeni koronavirüse karşı aşıyı da ilacı da ilk biz bulacağız.

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Daha başka hayaller de geldi aklıma ama bu kadarını yazmak dahi mutluluktan başımı döndürdü, içim bir hoş oldu.

Sizin bu büyük müjdeyi duyduktan sonra ne hayaller kurduğunuzu, ne hissettiğinizi de merak ettim.

“320 milyar metreküp doğalgaz müjdesinin” yaratacağı Yeni Türkiye'nin, yeni “eksen”in hayali dahi cihana değer!

Memleketimiz, milletimiz için hayırlara vesile olsun.