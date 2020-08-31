TOGG fabrikasında 3 önemli hata mı var?

Üretim yönetimi ve mühendislik yönetimi konularında deneyimli, aynı zamanda Toyota Üretim Sistemi (TPS) ustalarından Takahiro Takaki'nin öğrencisi olan Okan Dinç, geçen hafta Twitter hesabından dikkatimi çeken bir paylaşım yaptı. Dinç, isim vermeden TOGG'un Gemlik fabrikasının proje resmiyle, Tesla'nın Nevada'daki fabrikasının görsellerini paylaşarak, “İki fotoğraf arasındaki 3 önemli farkı söyleyecek kişiye ‘Esnek Üretim Eğitim' dokümanlarımı paylaşacağım” açıklamasını yaptı. Altına birçok yorum gelirken, çoğunluk TOGG'un daha modern görünen fabrikasını beğendi. Ama durum hiç de öyle göründüğü gibi değilmiş. İşte konunun uzmanı tarafından sıralanan 3 altın hata;

ALTIN HATA 1: OFİS FABRİKA BİNASINDAN AYRI OLMAMALI

Yeni kurulan bir firma iseniz, üretimin tam ortasına koyacaksınız masanızı. Ofis fabrikanın içinde olacak. Ofis misafir ağırlamak için değil, üretimi planlamak, yönetmek, kontrol etmek, önlem almak ve geliştirip tasarlamak içindir. Misafirlerinizi lüks otellerde restoranlarda ağırlayın.

ALTIN HATA 2: ÜRETİM TESİSİNİ TARIMA UYGUN OLMAYAN YERE KURUN

Fabrikalar, tarım ve hayvancılığa uygun yere kurulmaz. Sağdaki fotoğraftaki (Tesla) fabrika çölün ortasına kurulmuş. Ot bitmeyen bir yere. Kazandıkça çevresini yeşillendirir ve yaşanacak hale getirir.

ALTIN HATA 3: YENİ TESİS BÜYÜME HEDEFİ İLE KURULMALIDIR

Sağdaki fotoğrafta (Tesla) lego gibi ihtiyaç oldukça büyüme şansınız var. Ya sağdakinde nereye doğru nasıl büyüyeceksiniz.

ÇÖLÜN ORTASINA KURULU

Okan Dinç'ın mesajlarında ne TOGG ne de Tesla'nın ismi geçmiyor, sadece bilen anlıyor. Bu yüzden, “Eleştirilerim kesinlikle firma ismine ya da kişilere değil. Sadece bildiklerimi paylaşıyorum” yorumunu yapmış. TOGG fabrikasının üstündeki güneş panellerini beğenenlere de seslenen Dinç, “Nevada çölünün ortasında kaç tane panel kullanmışlar, dikkat ettiniz mi? Ya da siz güneş enerji panellerinin oluşturduğu sera etkisi konusunda fikir sahibi misiniz? Böylesi bir yatırımın bölgedeki bitki, tarım ve hayvancılık için etkisini düşündünüz mü? Belki sizleri üzdüm ama gerçekler bazen üzücü olabiliyor” diyerek sözlerini bitirmiş.

Valla Okan Dinç'in söylediklerine TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'tan bir cevap gelirse, yine bu köşede seve seve paylaşırım.