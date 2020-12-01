Serkanağa belediyesi!

İzmir Aliağa Belediyesi'nin başkanlık makamı, iddiaya göre, 28 Kasım akşamı bir dayağa sahne oldu.

Yumruk seslerinden yarım saat önce…

MHP'li Belediye Başkanı Serkan Acar, partisinden Belediye Meclis Üyesi olan Fatih Kürşad Kaplan'dan istifa etmesini istedi. Kaplan kabul etmedi. Öfkelenen Acar, ilk önce masayı, sonra da Kaplan'ı yumrukladı. Özel kalem müdürü, Kaplan'ın ellerini tutarken; Acar ve çaycısı, Kaplan'ı evire çevire dövdü.

Aliağa'yı 2014 yılından bu yana yöneten Serkan Acar'ın adının karıştığı ilk şiddet iddiası değil bu.

Belediye meclis üyelerine hakaret etmek de var.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe'yi tehdit de…

Acar'ın adı CHP'li Ertekin Gültekin'in vurulması olayında da geçiyor.

Yerel seçimden önce ‘Sus' kurşunu

33 yaşındaki Ertekin Gültekin, 16 Ocak 2019 gecesi bacağına sıkılan iki kurşunla ağır şekilde yaralandı.

Gültekin, ifadesinde, sosyal medyada Aliağa Belediyesi'ni eleştirdiğini ve yazdıklarından ötürü Başkan Acar tarafından “Sıkıntıya düşeceksin” diye uyarıldığını iddia etti.

Saldırganlar iki gün sonra yakalandı.

Şüphelilerden Tolgacan A., emniyette verdiği ifadede, Abdulkerim D. ve Olcay A.'nın Gültekin'i iki aydır takip ettiklerini belirterek, “Kuytu köşede yalnız denk getirdiklerinde indireceklerini söylediler” diye konuştu. Kendisinin para vaadiyle gruba katıldığını kaydeden Tolgacan A., Gültekin'i saldırıdan önceki iki hafta süresince her gün izlediklerini itiraf etti. Tolgacan A., olay gecesi Abdulkerim D.'nin kullandığı araçla takibi sürdürdüklerini, ön koltukta Olcay A.'nın, arkada ise kendisinin ve Yusuf S.'nin olduğunu belirtti. Olcay A. ve Yusuf S.'nin araçtan inerek, Gültekin'in ardından gittiklerini anlatan Tolgacan A., şöyle devam etti:

“İki el patlama sesi geldi. Olcay ve Yusuf koşup arabaya geldi. Olcay, ‘Ertekin'i vurdum, bacağına doğru sıktım' dedi.”

Ne olduysa…

Tolgacan A., bir gün sonra savcılıkta ifadesini değiştirdi.

Üç şüpheli ağızbirliği yaparak sustular.

Ne var ki, gerçeğin ilelebet saklanması mümkün değildi.

SUİKASTIN SES KAYDI

Yerel seçimden iki ay sonra, 28 Mayıs 2019'da Gültekin'in avukatı Çiğdem Armutlu, aracının ön camının sileceğine sıkıştırılmış halde bir flaş disk buldu.

Flaş diski bilgisayarda açınca kulaklarına inanamadı.

Kayıt, iki kişinin konuşmasını içeriyordu.

Biri, tetikçi Olcay A.

Diğeri, Başkan Serkan Acar'ın şoförü Mete V. idi.

Saldırıdan sonra yüzüstü bırakılan Olcay A., Mete V. ile arasında geçen konuşmaları kaydetmişti. Bu kayıt elden ele gezerek, avukatın ön camına kadar ulaşmıştı.

Kayıtta, tetikçi Olcay A., Gültekin'i para karşılığı bacağından vurduğunu itiraf ediyor ve yüzüstü bırakılmaktan yakınıyordu.

Şöyle diyordu, Mete V.'ye:

“Dediniz ki o bizim başkanımızı rahatsız ediyor. Sen bana dedin ki bunu sustur. Sustu oğlum sustu.”

Mete V. ise “Ben sana dedim ki, git adamla konuş. Gittin, adamı vurdun” diye karşılık veriyordu. Susması için Olcay A.'ya şu teklifte bulunuyordu:

“Sana 10 günde bin lira para göndereceğim. Seçimlere kadar kendini idare et. Seçimden sonra senin dükkan işini çözüyoruz. Ondan sonra sigortalı güzel bir iş ya da para kazanabileceğin bir iş bağlayalım.”

TANIK SUİKASTI ÜSTLENDİ!

Aliağa Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Fahrettin A., Acar'ın makam şoförü Mete V. ve Olcay A.'nın da aralarında bulunduğu altı sanığa yaralama ve mala zarar suçundan Aliağa 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

İddianamede Fahrettin A. ve Mete V.'nin yaralamayı azmettirdiği savunuldu.

İlk duruşma, 22 Eylül 2020'de görüldü.

Duruşmaya tetikçi Olcay gelmedi.

Tanık Tolgacan A. dinlendi.

Ve sürpriz!

Emniyette, tetiği Olcay A.'nin çektiğini anlatan Tolgacan A., duruşmada Gültekin'i kendisinin vurduğunu savunarak, suikastı üstlendi.

Belli ki, saldırıda belediye görevlilerinin rolü silinmek isteniyor.

Hakaretten ceza, tehditten dava

Başkan Acar, bir önceki dönem belediye meclis üyelerine hakaret ettiği için 11 ay 20 gün hapis cezası aldı.

Ayrıca, 30 Nisan 2018'de kaldırım çalışmasındaki anlaşmazlıktan ötürü İBB Genel Sekreteri Buğra Gökçe'ye tehdit ve hakaret etmekten yargılanıyor. Acar'ın, küfredip “Kan dökülecek” şeklinde tehdit savurduğu savunuluyor. Acar, Aliağa Ekspres Gazetesi'nin sahibi Bülent Pınarbaşı'na hakaretten de yargılanıyor.

Başkan Acar: Aile içi bir konu

Hakkındaki suçlamaları sormak üzere aradığım Acar, “Yok böyle bir olay. Aile içi bir konu. Yargıda ortaya çıkar. Herhangi bir yumruklama yok. Kendisinin saldırması üzerine ayırma var. Biz de şikayetçiyiz” diyor.

Acar, CHP'li Gültekin'in vurulması ile bir ilgisinin bulunmadığını kaydederek, “Ben ne düğün salonu vermişim, ne işe almışım” diye konuşuyor.

Acar, Aliağa'ya yapılacak yatırımın geri çevrilmesi üzerine dile getirdiği sözlerden ceza aldığını anlatıyor. Acar, Gökçe'yi ise tehdit etmediğini savunuyor.

Acar, hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı gazeteci Pınarbaşı'nın kendisine FETÖ'cü dediğini söyledi. Acar, İzmir'in tek MHP'li belediye başkanı olmanın bedelini ödediğini ileri sürdü.

CHP, iktidarı bu başkanlarla mı alacak?

Aliağa'da manzara böyleyken, İzmir'deki CHP'li Menemen İlçesi ise yolsuzlukla çalkalanıyor.

Başkan Serdar Aksoy ve 11 kişi, belediyeye ait araçların ihalesiz şekilde hurdaya çıkarılıp satıldığı iddiasıyla tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı'nca açığa alınan Aksoy, CHP tarafından da ihraç edildi.

Bu yolsuzluk soruşturmasına ilerleyen günlerde genişçe yer vereceğim.

Ancak şimdilik şu hususu vurgulamak isterim:

Bu, CHP'nin İzmir'de kaçıncı falsosudur!

Hatırlayın…

Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, ‘Onursal Koordinatör' sıfatı icat ettiği eşine başkanlık katında oda tahsis etti.

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur oğlunu; Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan kendisini müdür olarak atadı.

CHP, Türkiye'de iktidarı bu başkanlarla mı kazanacak?