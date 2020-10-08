Zindaşti’nin hem flörtü hem iş takipçisiymiş!

Aliye Uzun, SÖZCÜ'ye konuştu…

İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti'yi Türk vatandaşı olabilmesi için eski AK Parti Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu ile tanıştıran Aliye Uzun, SÖZCÜ'ye konuştu.

Uzun, bir dönem AK Parti Beşiktaş Kadın Kolları Başkan Yardımcısı olduğunu, Kuzu ile bu vesileyle tanıştığını ifade etti. Uzun, Zindaşti ile bir süre “flört ettiklerini” ve İranlı uyuşturucu kaçakçısının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alabilmesi için ücret karşılığı aracılık ettiğini söyledi. İşte, Uzun'un açıklamaları:

■ Zindaşti ile ne zaman tanıştınız?

Zorlu AVM'nin açılışında tanışmıştım. “Dünya çapında bir firmanın sahibiyim” dedi. Benim “Aliye's” adlı dergim vardı, dergiden bahsettim. AK Parti'den olduğumu söyledim. Zindaşti, “Büyük yatırım yapmak istiyoruz, bir araya gelebilir miyiz?” dedi. Sunum yaptılar; kule etrafında dönen güneş enerjisi sistemleri filan… “Yapmak istediğimiz yatırım, bir milyar doların üzerinde” dedi. Sonuçta milliyetçiyim. İnsanların Türkiye'ye yatırım yapmasını istiyorum.

Teşkilatta çalıştığım için Burhan Hoca (Kuzu) ile yakın tanışıyorum; hocamı aradım. “Yatırım yapmak isteyen biri var, fiyat çok yüksek” dedim. “Hemen bir araya getir, konuşalım” dedi. Getirdik bir araya. Zindaşti, “Vatandaş olursam daha iyi yatırım yaparım” dedi. Sizden, benden iyi Türkçe konuşuyor. Annesi Hakkariliymiş. Vatandaşlık Genel Müdürlüğü, Burhan Hocama “Dosyası kabarık, kimlik veremeyiz. Siz de uzak durun” demiş. Burhan Hoca beni uyardı. Biz görüşmeyi kestik.

■ Zindaşti'ye kadın tedarik ettiğiniz doğru mu?

Tamamen yalan!

■ Zindaşti ile sevgili oldunuz mu?

Sevgili… Olduk mu? Şey döneminde benimle ilgileniyor gibi davrandı, flörtleşme gibi bir şey oldu. Bu olay ortaya çıkınca bir daha görüşmedim.

■ İfadelerde, Zindaşti ile gönül ilişkiniz olduğu belirtiliyor.

Öyle bir gelişme oldu ama devamı gelmedi.

■ Flört ederken Zindaşti'nin uyuşturucu kaçakçısı olduğunu bilmiyor muydunuz?

Hayır, bilmiyordum. Bana şirketleri olduğunu söyledi. Gerçek ismini bile söylemedi.

■ Kuzu, aranızdaki duygusal ilişkiyi biliyor muydu?

Bilmiyordu.

■ Zindaşti, Türk vatandaşlığı için kendisinden 650 bin TL istediğinizi, derginize 100 bin TL ödediğini iddia ediyor. Para aldınız mı?

Hayır, almadım. Çalışma prensibim şöyle: Sözleşme yaparım, ücret tayin edilir. Para iş bitince alınır.

■ Dergi için 100 bin verdiğini söylüyor.

Galiba verdi ama vatandaşlıkla alakası yok.

■ 100 bin TL mi verdi?

Daha düşük bir rakam galiba. İsmail Bey, dünyada danışmanlık firmaları var. Ben bu işten ücret alıyorum.

■ Bir fiyat bildirdiniz diye anlıyorum.

Tabii ki. İş takibi ve danışmanlık yapıyorum. Bunu ücret karşılığı yapıyorum.

■ Zindaşti vatandaş olsa ne kadar alacaktınız?

Hatırlamıyorum, geçmiş zaman…

■ Kuzu'ya bir ödeme yapacak mıydınız?

Hayır, parayla pulla işi olmayan tek insan Burhan Hoca'dır. Mevlana gibi, yolda geçen herkese yardımı olur.

■ Başkalarına da vatandaşlık için aracı oldunuz mu?

Hayır, olmadım.

■ AK Partili kimliğinizi neden bu ilişkiler için kullanıyorsunuz?

Kim dedi kullanıyorum diye?

■ Zindaşti dedi.

Beyefendi, bu adam yatırım yapmak istedi. Sonuçta ABD'ye gittiğiniz zaman onlar da herkese kapısını açıyor.

■ Siz de vatandaş olmasına aracılık ettiniz.

Aracılık ettim, bu kadar.

Mafya ayağı var siyasi ayak nerede?

SÖZCÜ'de üç gündür adım adım aktardığımız Zindaşti Davası'ndaki gelişmeler üzerine CHP İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Tuncay Özkan ile konuştuk. Ergenekon Davası'nda altı yıl tutuklu kalan Özkan, Zindaşti'nin Fetullahçı Savcı Zekeriya Öz tarafından gizli tanık yapıldıktan sonra salıverilmesine dikkat çekiyor. Bugün dillendirilen “FETÖ Borsası” iddiası gibi, geçmişte “Ergenekon Borsası”nın kurulduğunu iddia eden Özkan, şunları söylüyor:

“Ergenekon dosyasında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan 100'ü aşkın iş adamı vardı. Bu iş adamları içinde Türkiye'nin ilk 10'u da var. O günkü iddia, Öz'ün para alıp iş adamlarını bıraktığı ve iş takibi yaptığı şeklindeydi. Şimdi anlıyoruz ki Zindaşti çıkar uğruna bırakılmış. Ergenekon Borsası'nda, insanlar Ergenekon ile irtibatlandırılmamak için ne kadar ödedi? Zindaşti kaç para karşılığında bırakıldı?

Burhan Kuzu'ya soruyorum: Bu işin neresindesin? Uyuşturucu ayağı var, mafya ayağı var, kadın satıcısı ayağı var. Siyasi ayak nerede? Türkiye, yakın geçmişindeki tehlikeli ilişkileri açıklayamazsa geleceğini kirletir.”