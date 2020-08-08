Karalara’a ayıp ettiler!

Geçtiğimiz günlerde Adana'nın Pozantı İlçesi'nde 1920 yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün katılımıyla gerçekleştirilen Pozantı Kongresi'nin 100. Yılı kutlamaları yapılmıştı.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, bu önemli olay için büyük duyarlılık gösterdi. Atatürk' ün katıldığı Pozantı Kongresi'nin tarihteki önemi ve yeri konusunda basılmış kitabı bile bulunan Mustafa Çay kadar bu olayın önemini kimse bilemezdi tabi…

Haftalar önceden hazırlıklar başlatıldı.

Davetli listeleri oluşturuldu.

Bando mızıka, halk oyunları ekipleri, Atatürk ve silah arkadaşlarını canlandıran tiyatro oyuncuları ayarlandı.

İkramlar hazırlandı.

Atatürk'ü 100 yıl önce Pozantı'ya getiren tren kara dumanını havaya savurarak gelirken Ulu Önder'i temsili karşılama törenleri büyük coşkuyla yapıldı.

Her şey çok güzel gidiyordu…

Ta ki…

Protokol skandalı yaşanana kadar…

Kutlamalarda Pozantı ilçesinin il olarak bağlı olduğu Adana'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilk iki sıra sandalyeye oturtulmamıştı.

Ayrıca törenin sunumunda Zeydan Karalar'ın adı da sanki törenlere katılmamış gibi, hiç anılmamıştı…

TBMM Başkanı, Niğde ve Adana Valileri ile diğer bürokratların oturduğu 1. sıra ve 2. sıra sandalyelere alınmayan Zeydan Karalar için ancak 3. sıra sandalye grubunda yer ayrıldı.

Adana'nın ilçesi olan Pozantı'nın MHP'li Belediye Başkanı Mustafa Çay protokolde en ön sırada yer bulurken, 2 buçuk milyonluk Adana'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise ancak 3. sıra sandalye grubunda yer bulabilmişti…

Törenin sunumunda da Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ismi geçmemişti…

Tabi bunun üzerine aile fotoğrafı için toplanılması istendiğinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP İl Başkanı Mehmet Çelebi, CHP Adana Milletvekilleri Orhan Sümer ve Müzeyyen Şevkin tepki olarak aile fotoğrafına girmediler…

Bu olay gazetelerde ve sosyal medyada yer alınca Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay bir açıklama yaptı.

Zeydan Karalar'ın yemek masasında protokolde otururken resmini gösterip, “Biz Karalar'ı gerektiği gibi protokolde ağırladık” dedi.

Ancak törendeki oturma düzeni hakkında ise “O düzenlemeyi TBMM Protokol Müdürlüğü yaptı” diyerek bir yerde protokol hatasını kabul etmiş oldu…

Pozantı Belediyesi'nin çalışkan ve benim de dostum olan değerli başkanı Mustafa Çay, haftalarca güzel bir uğraş için uğraşmıştı.

Doğal olarak basında, medyada yaptığı törenlerin geniş yer bulmasını beklerken, protokol skandalı törenlerden ön plana geçti.

Yazık oldu, ayıp oldu…

Hem Zeydan Karalar'a ve aslında hem de Mustafa Çay'a yazık ettiler…

Bu olayın sorumlusu kimlerse Adana'ya ayıp ettiler…

KARALAR'IN ÖNCÜ EKİBİ OLMALI

Bu arada bence Başkan Zeydan Karalar'ın da bu konuda bir eksiği var. O da şu:

Bence, Karalar'ın bu tür durumlar için kullanacağı bir öncü ekibinin olması lazım.

Sayın Karalar, siz artık bir Büyükşehir Belediye Başkanısınız. Bu tür toplantılara, davetlere, ziyaretlere gitmeden önce sizin bir öncü ekibiniz olacak ve o sizden önce giderek oradaki duruma bakacak.

Nasıl bir düzenleme yapılmış, size nereyi ayırmışlar, bunlara bakacak ve gerekirse siz gelene kadar yerinizi koruyacaklar.

Sizden önceki Büyükşehir Belediye Başkanı bunu yapıyordu.

Kendisi bir yere gitmeden önce ekibi, yarım saat, bir saat önceden gidiyordu ve oradaki tüm durumlara bakıyordu.

Bu güvenlik içinde önemli ve gerekli.

Kötü niyetli kişiler de sizin gelmenizi bekliyor olabilirler.

Bir örnek vermem gerekirse, Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak'ı oğlumun düğününe davet etmiştim.

Sayın Durak, bana birkaç kez telefonla, nerede oturacağını, masada kimlerin olacağını sordu, teyit ettirdi.

Çünkü belli bir yere gelmiş insanlar bu tür şeylere dikkat etmeli, kötü sürprizlere yer vermemeli.

Eski belediye başkanı bile bunu yaparken Adana gibi bir şehrin mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan da bence bu ekibini kurması lazım.

Bunu siz, bundan sonra böyle olumsuz durumlar yaşamayın diye söylüyorum.

Böylece kimsenin hata yapmasına da izin vermemiş olursunuz.

Adana'nın Büyükşehir Belediye Başkanı da bir daha rencide edilemez…