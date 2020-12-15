Yaşadığımız günler oldukça sıkıntılı…

Covid 19 belası bizi vurduğundan beri ne tadımız ne de tuzumuz kaldı.

Eşimizde dostumuzla görüşmekten erinir, çocuğumuzu torunumuzu sevmekten çekinir hale geldik.

Ne kadar da süreceği belli değil bu işin.

Gün geçmiyor ki bir tanıdığın ölüm haberiyle karşılaşmayalım…

Sosyal medyayı açamaz olduk.

Ne zaman sosyal medyaya girsek ya bir yakınımızın ya bir tanıdığımızın ya da iyi tanıdığımız bir insanın yakınını kaybettiğinin haberlerini görüyoruz…

Tabi bir de sürekli olarak kan ve plazma arandığını bildiren haberleri.

Bu Covid belası ne zengin tanıyor ne fakir.

Trilyonluk da olsan, sıkı yerden yakaladığının yakasını bir türlü bırakmıyor.

Bakın son günlerde ne tanınmış siyasetçileri, iş adamlarını, doktorları avukatları Covid belasına kurban verdik…

Hele yaşlıların işi daha zor…

Son bir hafta belki 50 tanıdığım kişiyi bu lanet virüs yüzünden kurban verdik…

Hepsinin acıları çok taze.

Allah onlara rahmet eylesin, yakınlarına ise sabır versin.

Dediğim gibi hiç şakası yok bu belanın…

Bu nedenle siz siz olun aman önlemlere uyun.

Benim param var, benim doktor tanıdıklarım var, benim hastanede çevrem var diye sakın kendinize güvenmeyin.

Çünkü kimi nasıl etkileyeceği belli değil bu musibetin.

Kaç tane doktoru, kaç tane sağlık çalışanını kaybettik bu salgında.

Yetkililerin, uzmanların söylediklerine kulak verelim.

Maske, mesafe ve hijyen üçlüsüne azami dikkat edelim.

Aşı gelene kendimizi çok ciddi biçimde korumalıyız.

Umarız, aşı bir an önce ülkemize gelir de kırılmaktan kurtuluruz.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri aşı konusunda ellerini daha çabuk tutmalı ve herkese yetecek kadar aşıyı en kısa zamanda temin etmeliler.

Bu vesile ile bir kez daha bilimin gücü ve önemini kavramış olduk.

Karşılaştığımız büyük salgınla; ne paranın, ne şöhretin, ne yetkinin baş edemediği bu virüsle ilgili yine tek ve en etkili yöntem, bilim adamlarının ürettiği aşılar…

Demek ki biz de aşı ve hastalıklar üzerine bundan böyle bilimsel çalışmaları daha da desteklemeli, bu tür yatırımlara daha da pay ayırmalıyız.

Bu salgınla mücadelede nedeniyle bir kez daha gördük ki, toplumları kurtaracak ve yüceltecek olanlar, safsatalar, boş laflar değil bilimsel gerçeklerdir.

Bilim insanlarımızın kıymetini bilmeli ve serbest bilimsel çalışmalar için daha geniş kaynaklar ayırmalıyız.

İnşallah bu sıkıntılı günleri en az kayıpla atlatırız.

Herkese sağlıklı günler dilerim…