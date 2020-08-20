Hadsiz Biden

ABD’deki başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın rakibi Joe Biden'ın New York Times'a Ocak ayında verdiği röportaj daha doğrusu densiz konuşması ülke gündeminde deprem etkisi yarattı. Bundan 8 ay önce Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Onu darbeyle değil seçimle devireceğim” demesi ve bunun için de muhalefet ile işbirliğinden söz etmesine karşın ne AKP iktidarı ne de Türk Dışişleri Bakanlığı gereken tepkiyi gösterdi!

Ülkenin Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na sormak istiyorum. Hayırdır, yeni mi haberiniz oldu? Veya zamanında oldu da bunu şimdi dondurucuya koyalım, ilerde yeni bir gündem yaratmak gerektiğinde “CeHaPe”'ye vururuz diye mi düşündünüz?

Sayın Bakan, bu haddini bilmez adamın söylediklerini anında suratına çarpmak lazımdı. Zaten kendisinin geçmişten gelen Türkiye düşmanlığı da herkes tarafından bilinmekte. Bu nasıl bir cüret? Sen kimsin ki Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı için böyle ifadeler kullanabiliyorsun? Geçmişte Sayın Erdoğan'la kucaklaştığın fotoğrafına bakıp da utanıp yapıştırsaydınız ya suratına. Ama 8 ay önce!!

Değerli Okurlar; ülke, Covid-19 ve ekonomik sıkıntılarla boğuşurken, 8 ay önce dikkate alınmayan bu mesele birden bire pimi çekilmiş el bombası gibi gündemin ortasına bırakıldı.

Efendiler; 8 ay önce gereğini yapmayıp da bugün gündeme getirirseniz, sormazlar mı HAYIRDIR diye? Tabii siz de haklısınız Ayasofya'yı ibadete açtınız çok fazla gündem yaratmadı çünkü toplumun çoğunluğu tarafından olumlu karşılandı. O, tutmayınca İstanbul Sözleşmesi'ni gündeme getirdiniz. Kendi çocuklarınız bile bu konuda size karşı çıkınca bu da tutmadı. O zaman ne yapalım dediniz, ülke sorunları dağ gibi yığılmış, acil gündem değişmeli, çıkardınız dondurucudan bekletilen Biden konuşmasını ve “mal bulmuş Mağribi gibi” sarıldınız konuya.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal anında konunun üzerine atladı! “İşte bu açıkça bir itiraftır” dedi.. Neyin itirafı? Sayın Ünal, bunlar ufak işler. CHP'ye vurmak istiyorsanız bu yavan bir sebep. Hadi bizi geçtik ama bu cevabı verirken biraz olsun kendi seçmeninize saygınız olsun. Eğer dondurucuda beklettiğiniz gündemlere kadar düştü ise partiniz de sizler de büyük sıkıntıdasınız demektir.

Giderek elinizdeki tüm malzemeler tükeniyor farkında mısınız? İlginç olan da artık mağduriyet konularını da sizler yaratmaya başladınız. Üstelik bu konu gündemi fazla da meşgul etmez! En fazla şunu yapabilirdiniz. Belki o zaman gündemi işgal edebilirdi. Ocak ayında yapılmış bu konuşma için “EY CeHaPe, hadi biz MONŞERLERİ, dışişlerinden gönderdiğimiz için dış işlerimizin hali belli, peki ana muhalefet olarak siz niye tepki göstermiyorsunuz bu densiz Biden'e deseydiniz valla belki bir parça haklısınız derdim.

Durdunuz durdunuz şimdi servis ettiniz.

Buna gelene kadar ABD Başkanı Trump'ın, o küstah mektubuna karşılık ne yaptınız, suratına çarptınız mı? Bir de Rahip Brunson'ın nasıl paketlenip gönderildiği konusu vardı, onu gündeme getirseydiniz.

CHP sözcüleri ardı ardına ocak ayındaki açıklama için peş peşe açıklamalar yapıyorlar. Yapılan bu açıklamalara da Sayın Altun cevap veriyor!. Hale bakar mısınız, CHP ne cevap verecek diye beklemişler! Sayın Altun, hayırdır CHP iktidar, siz muhalefet misiniz? Güler misin, ağlar mısın? Toplumun aklı ile alay mı ediyorsunuz? Sayın Erdoğan'a bu kişiler halen görevlerinde kalacaklar mı diye sormadan edemiyorum. Bu iktidar her açıdan iyice köşeye sıkıştı. Ancak ipe sapa gelmez olaylarla günü birlik gündem yaratıyorlar. Böyle olunca da olan ülkeye oluyor.

Değerli Okurlar; 1950'den bu yana emperyalistlerin, ülke üzerinde oynadığı ve oynamaya çalıştığı oyunlar o günleri yaşayanların hala belleğinde. Gençlerde çeşitli kaynaklardan okuyarak bu konuları öğrenebilirler.

Bu Cumhuriyet, çok güçlü temeller üzerine kurulmuştur. Bugün içinde bulunduğumuz, içerde ve dışarıdaki sorunlar, ülkenin ehil ellerde yönetilememesinden kaynaklanmaktadır. Cumhuriyet ilkelerine bağlı, laik, demokratik, sosyal hukuk devleti olarak bugünlere gelse idik, inanıyorum ki hiçbir şekilde bugünkü ekonomik, sosyal ve siyasi krizleri yaşamazdık. Her açıdan güçlü olsak, Ergenekon'la TSK'daki kahraman komutanlar tasfiye edilmeseydi batılı emperyalistler ve de komşularla olan sorunların hiçbirisini yaşamaz, ne Trump ne de Biden bu küstahlıkları yapabilirdi.

Millet ittifakı, AKP'nin ipe sapa gelmez gündeminin peşine takılmayın. Millet ittifakı olarak daha çok bir araya gelin ve yeni gündemler yaratın ki, onlar sizin gündeminizin arkasına takılsınlar.

SON SÖZ: BABAANEM HEP DERDİ; ”İNSANLAR KENDİ İŞLEDİĞİ KOCAMAN GÜNAHLARI ÇUVALA BASAR, SENİN KÜÇÜCÜK YANLIŞINI DUVARA ASARLAR” DİYE… FRIDA KAHLO