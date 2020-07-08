Adamlar görünmez baraj yapmışlar!

Tam 450 trilyon lira ile Çankırı tarihinin en büyük yatırımı Kızlaryolu Barajı… “Kadınları karıştırmayalım işe” denildi, halk istedi, adı değiştirildi… Devrez oldu…

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu gitti, kalabalığı topladı. Aralık 2017 tarihinde temelini attı. Irmak kükremiş sel gibiydi, bendini aştı.

★★★

Yaklaşık 100 metre yüksekliğinde 140 kilometrelik hat boyunca 160 bin dekar araziyi sulayacak… 5 megavat elektrik üretecek… Yıllık 100 trilyon kazandırıp 5 yılda parasını çıkartacak bir yatırımdı.

Çankırı, Kastamonu ve Çorum illerini kapsayan toprakları sulu tarımla bulaştıracak, tamamlandığında bölge iklimi değişecekti…

★★★

Haliyle Çankırı ili iktidarın kalesi… O kadar ayrıcalığı olsun tabii… Yalnız yapılan bildiğimiz barajlardan değildi…

Sadece çok zeki, yerli ve milli kişilerin görebileceği cinstendi… Stratejik görünmez baraj teknolojisi… Haliyle CHP'li milletvekilleri gitti aradı, taradı fakat bulamadı!

“Bunlara 5 koyun ver, kaybeder” diyordu. Adamlar barajı kaybetti, bırak sen koyunu…

★★★

O kadar temel attılar. En azından temel bir yerlerde olmalıydı. Her yere baktılar, sorup soruşturdular… Yoktu işte! Koca barajı nasıl bulamazlar?

Halbuki bir anne kuralıdır; nereye koyduysan oradadır.

En baba sihirbaz güvercini, tavşanı, bilemedin kaplanı kaybeder. Bunlar barajı kaybettiler! Göz aldanmasıyla kaybetmek kolay… Gelsinler Türkiye'ye, nasıl yapılırmış öğrensinler!

★★★

İyi de baraj için istimlak işlemleri de tamamlanmıştı. Milletin arsalarını satın almışlardı! Paralar hesaplara yatmıştı.

Acaba dağın arkasına iyice baktılar mı? Baraj buralarda bir yerlerde olacaktı!

Sadece Devrez Barajı mı? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bizzat elektrik trafo indirme merkezi için Çerkeş'e söz verdi. Ya Ulusu ıslah projesi… Hacılar Barajı? Hiçbirine çivi bile çakılmadı!

★★★

Eldeki kuş Çankırı… Ne fark eder yaptı veya yapmadı? Nasıl olsa seçimde yine koşup verecek aynısını… Bu sefer yüzde 80 oyla yapıştırır cevabını!

İşsizlik Fonu, deprem paraları, Merkez Bankası akçeleri… Hepsi hokus pokusa kurban gitti. Bir el attılar, sonrasında kimse göremedi.

Baraja gelene kadar ülkede adaleti, demokrasiyi kaybettiler. Onları bulsan baraj da çıkar bir yerden!