Aman petrol canım petrol!

Dünyada petrol fiyatları çöküyor.

Cuma günü Viyana'da gerçekleştirilen OPEC toplantısında Suudiler, Ruslara petrol arzında kısıntıya gitme teklifinde bulundular.

Rusya üretimi düşürmek istemediğini, petrol fiyatlarındaki düşüşe hazır olduğunu açıkladı. Dünyadaki petrol tedarikinin yüzde 12'sini Rusya karşılıyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüş Rusya'yı olumsuz etkileyecek. Zira üretimi kısarsa pazarını Amerika'ya kaptıracak!

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Tarafların anlaşmaya varamaması sonucunda piyasalarda petrol fiyatları bir günde yüzde 9'a yakın değer kaybetti.

Yetmedi! Hafta sonu Suudi Arabistan petrolde rest çekti. Fiyat indirimine gitti! Bugün dibin dibini görecek gibi…

Tabii ki Amerika'nın söyleyip, Arapların uyguladığı planlı bir kesinti… Yoksa Araplar kendi başına karar mı alacaklar?

Temmuz 2008'de küresel kriz patlak vermeden önce petrol fiyatları varil başına 147 dolara çıkarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Satarken fiyatta nasıl bir geçirmeyse, hiç acımamışlardı…

Krizle beraber 35 dolara indi.…Tekrar 120 dolara yükselip bu sefer de 27 dolara geriledi!

Bu yılın Ocak ayı başında varili 70 dolardan iki ayda neredeyse yarısına geldi.

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Bir varil ham petrol başına üretim maliyeti Rusya'da 40-50 dolar, ABD'de 50-55 dolar, Kanada'da 70-80 dolar, Venezuela'da 60-70 dolar, Nijerya'da 25-35 dolar, Irak, İran ve Suudi Arabistan gibi Ortadoğu ülkelerinde ise 15 ile 25 dolar civarında açıklanıyor.

Suudi petrolünü de Amerikan petrolü kotasından sayarsak olayın farklı bir boyutu karşımıza çıkıyor.

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Hedefte iki ülke var. Biri Rusya diğeri İran… İkisinin de ekonomisi petrole sırtını dayamış durumda… Rusya'nın genişlemeci çabalarını baltalamak ve İran'ı sıkıştırmak için ABD'nin kuklası Suudi Arabistan petrol fiyatlarını iyice çökertiyor.

Normal şartlarda bu fiyatlarla en büyük ithalat kalemi enerji olan Türkiye ekonomisi şahlanmalı… Petrol fiyatının gerilemesi cari açık ve enflasyonu yerle bir etmeli, büyümeyi coşturmalı…

Zira öyle kötü yönetiliyor ki ülke, bırakın şahlanmayı sanki petrol üretiyormuş gibi Türkiye ekonomisi bundan da zarar görecek.

Göreceksiniz benzin fiyatlarında çok büyük indirimler olması gerekirken civciv yemler gibi indirim yapılacak. Aradaki anormal fark Hazine'ye vergi geliri olarak yazılacak.

Ucuz mu Ahlat'a saray yapmak? Yandaşları doyurmak!

Yolsuzluk ve yoksulluk

Ekonomisi Türkiye'ye benzeyen ülkelerden biriydi Lübnan…

Uzun yıllardır devam eden yolsuzluğun tetiklediği ekonomik kriz yüzünden bugün yapılması gereken 1.2 milyar dolarlık Eurobond tahvil senedi ödemesinin askıya alındığı açıklandı. Paraları kalmadı!

Bir ülkede yolsuzluk çok ciddi boyutlara ulaşmışsa yoksulluk kaçınılmazdır. Fakir ülkelere bakın hemen hepsinin yöneticileri yolsuzluğa bulaşmıştır. Belirli bir zümre semirir halk fakirleşir. Kaçınılmazdır.

Bu durum Türkiye'ye ders olur mu? Hiç sanmam! Yolsuzlukları yazanlar tutuklanır. Dış mihrakların oyunu deyip geçiştirilir.

Aklımızı başımıza toplamazsak, Lübnan Türkiye'nin geleceğidir!

Koronavirüs Türkiye'ye gelirse…

Üç tarafı denizlerle dört tarafı Koronavirüs ile çevrili ülke Türkiye… Dünyada her yerde ama daha uğramadı bize… Aman uzak dursun… Zira kaçarı yok. İlla gelecek Türkiye'ye de… Virüsün ekonomiye etkilerini ziyaret ettiğinde yazarım.

Ne var ki şu şehir hastaneleri aşkı sayesinde ne kadar büyük hata yapıldığını o virüs anlatacak bize!

Devlet hastaneleri adı üstünde, devlet tarafından işletilen giderleri Sağlık Bakanlığı bütçesinden karşılanan zorunlu sosyal kurumlardı. Şimdi şehir hastaneleri geldi!

Mevcut bütün hastanelerde doluluk oranı bile yüzde 64 iken, özel şehir hastanelerine yüzde 70 doluluk garantisi verildi. Hasta sayısı garantili hastane mi olur? Yaptılar oldu!

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Sistem iyice rant dağıtım organizasyonuna dönüştü. Devlet hem finansmana, hem proje riskine kefil oldu. Derdim o da değil!

Kurulan şehir hastanesinin çevresindeki devlet hastaneleri kapatıldı. Kapatılıyor.

Virüs gelirse devasa şehir hastanelerini nasıl karantina merkezine dönüştüreceksin? Hastaları başka şehirlere mi yönlendireceksin?

Risk planlaması, vizyon yok diyorum ya… Uçan hastane yapardın o paralarla… Lakin dertleri başka!