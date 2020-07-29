Ekonomi bakanı şifreli mesaj mı yolladı?

Gerçekten çok endişeliyim! Hazine ve Maliye Bakanı ekonomiden sorumlu Berat Albayrak, bize ufaktan şifreli mesaj yollayıp yardım etmemizi istiyor olabilir.

Eğer bunu Berat Bey'e tehditle yaptırıyorlarsa, zor durumdaysa konuşurken, burnunu kaşısa ne bileyim kulağı ile falan oynasa en azından bir işaret çaksa durumu anlarız, kurtarırız o anda…

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Bakın; “Ekonomimiz adım adım yeniden yükseliyor” dedi… Olacak iş mi? Bu cümlede acayiplikler var sanki…

Nitekim borsa yükselir, alım gücü yükselir, kur yükselir ama “ekonomi” bir terimdir! Öyle yükselen bir şey değildir! Bizim ekonomi göğe yükseliyorsa Hak'ka mı yürüyor acaba?

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Keşke şüphelerim bununla sınırlı kalsa… Ülkede ekonomi ya coşar ya şahlanır ya da koşar…

Türkiye'de her şeyin mega, devasa, battal boy yapılması makbuldür. Gidip de “adım adım” demesi pek normal değil sanki… Bana çok garip geldi. Alışık değiliz ki! Ne öyle bebek gibi…

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Ve son ipucumu duyunca endişelerim konusunda herkes hak verecek bana!

Hadi diyelim ekonomi bizi çok sevdi ve “yeniden yükseldi!” Sizce de mantıksız değil mi?

Bir şeyin “yeniden yükselmesi” için önce düşmesi, alçalması falan gerekli… Tam 18 yıldır bugüne kadar ekonomi hiç aşağı indi mi? Hayır!

Diyorum ya; “yükselen”, “adım adım” ve “yeniden” kelimeleri ile zekice seçmiş şifreleri… Demek ki… Berat Bey zor durumda benden söylemesi…

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Diğer ihtimali düşünmek bile istemiyorum. O daha da fena!

Anlattığı durum yaşadığımız Türkiye ile hiç uyuşmuyor. Sürekli dibe giden ekonominin devamlı yükseldiğini sanıyor!

Ya kendini İsviçre Maliye Bakanı sanıyor ya da başka bir Türkiye kurmuşlar, onu yönetiyor? Sahi hangi ülkeden bahsediyor?

Muhtemelen elindeki grafiği ters tutuyor! Danışmanı yok mu? Acil düzeltsin verdiği kartonu!

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Devletin kasası boş, vatandaşın kasası bomboş… Her geçen gün dibe batan, yandaş medyası ile hayal satan bir ülke yönetimi… Satın alınan medya krizden bahsetmiyor tabii…

Vatandaşın kafası zaten iyi… Kriz olduğunu görmesi için televizyondan seyretmeli… Halbuki fındık, fıstık, çekirdek almak bile lüks olmuş zira iyi yükseliyoruz değil mi?

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Peki, ekonomi yükseliyorsa bizi neden yanına almıyor?

Altın yükseliyor, Euro yükseliyor, enflasyon yükseliyor, işsizlik yükseliyor, borçlar yükseliyor, bütçe açığı yükseliyor, cari açık yükseliyor, kredi batıkları yükseliyor, vergiler yükseliyor.

Acaba onlar yükseldiği için ekonomimiz de yükselmiş mi sayılıyor?

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Arkadaş, hâlâ vatandaş neyse ki haftada bir pazara gidebiliyor. “Karpuzum kelek” diyen bostancıya rastlamıyor. Orada yükselen fiyatları da düzenin de ne olduğunu görüyor.

Bence 40 kere söylersem belki gerçek olur diye bir şey deniyor? Ayasofya, hilafet yel oldu gitti. Gündem değişti. Yükselen bir şey var! Lakin o da ekonomi değil ki…