Ekonomi virüs kaptı!

Çok açık yazacağım. Türkiye ekonomisi virüs kapmış 90 yaşındaki hasta gibi… Kurtulursa gazetelere haber olur. Kurtulamazsa beklenen sondur.

Türkiye'nin çok acil dövize ihtiyacı var. Dış mihrak dediğimiz Amerika'yı bile bize dolar versin diye aradık. Meşgule attı, tekrar çaldırdık. Cevap alamadık.

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Orada bir şehir var uzakta… O şehrin adı Londra… Gitmesek de, görmesek de… O şehir bizim paramızın değerinin ölçüldüğü yerdir. Ataşehir'deki çakma finans merkezi gibi değildir! Paranın Mekke'sidir.

Zaten yabancı yatırımcının geleceği yok bari yurt dışı hatları tamamen kapatalım dediler. Londra ile hattı tamamen kestiler. Neden? Bu yabancı yatırımcılar adamın gözünün yaşına bakmaz. Kazanacağı paraya bakar.

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Ülkenin borcu boğazı aşmış. Mevduatların yarısından çoğu dövize dönmüş. Merkez Bankası rezervleri eriyip cücük kadar kalmış. Sorunlu bir sistemle salgın hastalık yaşayan bir ülke… Plan basit; Sat Türk Lirası'nı arttır dolar fiyatını, koy cebine karı…

Hastalıklı, kötü yönetilen, zayıf bir ekonomi… İdeal para kazanma yeri… Kim bu duruma düşürdü? Onları hiç ilgilendirmez ki!

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Yurtdışı işlemleri engellersek, hiç değilse Türk Lirası'nı satamazlar diye düşündüler. Bu sayede döviz kuru az yükselecek, ona da kamu bankaları vasıtasıyla dolar satılıp müdahale edilecek.

Bu piyasayı Türk Bankaları da kullanıyordu. Borçlanmaları ve ellerindeki mevduatın yarısı döviz bazında… Kredi vermek için doları olan banka, bu parayı Türk Lirası'na çeviriyordu. Piyasa çöle döndü!

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Hiçbir ülkenin yapmadığını yaptın. Sahi işi bu noktaya nasıl vardırdın? Bugünü kurtarmak için yarını boğazladın! Esas sorun, yarın işler düzelince yine gelmeyecekler. O zaman ne anlatacaksın?

Esas ilginci çıkıp özel bankaları suçluyorlar. “Niye kredi vermiyorlar?” Bankalarımızın çoğunu yabancılar satın aldı. Babasının hayrına mı? Zararına kredi verirse nasıl açıklayacak hisse sahiplerine? Yabancıya sattırma diye 50 kere uyardık! Ne diyordun o günlerde?

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Kamu bankalarının sermayesi bitince İşsizlik Fonu'ndan, hazineden destek oluyorsun sermayeye… Özel bankalar neresinden para koyacak söylesene?

Kamu bankalarının hesabına para geçerek, özel sektör bankalarını kredi vermeleri için tehdit ederek ekonomi nereye kadar gidecek?

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Sahi şirketler kamu bankalarından krediyi alınca ne yapıyor? Tüketim ve üretim daralırken yatırım için makine mi alıyor? Yoksa sadece zaman mı kazanıyor? Hem de daha da borçlanarak!

Alınan kredi, nakit üretmiyor. Günü kurtarıyor. Vadesi gelince ödeyemeyen yine ödeyemeyecek. Batacak olan yine batacak. Merak ediyorum tarih bugünleri nasıl yazacak?