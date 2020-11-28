Yolun bundan sonrasına Katarlılarla devam edeceğiz!

Varlık Fonu, Borsa İstanbul'un yüzde 10'unu Katar'a devretti. Satıldı deniliyor ancak ne kadar verildiği açıklanmıyor. Kuvvetle muhtemel 5 kuruş para ödenmedi. Bedavaya gitti.

Tıpkı yine Katar'a 25 yıllığına kiralanan Tank-Palet Fabrikası gibi… O da bedavaya verilmişti!

Katar aşkı bir başka… En güzeli Katarlılara seçme ve seçilme hakkı verelim, bu işi huzur içinde çözelim!

★★★

Bırakın Varlık Fonu yönetimindeki THY'yi, BOTAŞ'ı, ÇAYKUR'u, Katar'a devretse bütün fonu, kim ne diyecek ki? Şahsım istedi verdim hisseleri… Örtülü ödenek gibi bu da örtülü fon!

Sayıştay dahil hiçbir kurum onu denetleyemez. Özel kanunla korunuyor, kimse bir şey diyemez!

★★★

Kamu İhale Yasası ile Devlet İhale Yasası'nın da içinde bulunduğu birçok yasa, fon ve şirket ile bu fon tarafından kurulacak diğer şirketler için uygulanamıyor. Denetlenemiyor. Soru sorulamıyor. Hesap verilmiyor. Vergi bile ödemiyor.

Tamam, Borsa hisselerini sat da Katar'a… Neden ihalesiz yapıldı acaba? Teklif toplanıp daha iyi fiyat veren çıksa milletin yararına… Konu ile ilgili var mı bir açıklama? Yok!

★★★

Devir hangi tutar üzerinden yapıldı? Neye göre hesaplandı? Para nereye yattı? Hangi alanlarda kullanılması kararı alındı?

Sattım oldu? Zira özelleştirme ve kamulaştırma vardı. Bir de Katarlılaştırma çıktı.

Kendileri Kanal İstanbul'un inşasının bir an önce gerçekleştirilmesini istiyorlarmış. Kanal bize, İstanbul onlara kalacak galiba…

Nitekim devirler devam edecek. Fon paraları kim bilir nereye gidecek? Sonsuz şekilde borçlanabilme yetkisi var. Haberimiz ve olmaz altımızdan pantolonumuzu alırlar!

Oysa Türkiye Cumhuriyeti dahi borçlanmalarını Hazine üzerinden yapar. Belirlenmiş limitlere uymak zorundadır. Ülkeyi yönetsen bile borçlanamazsın kafana göre…

★★★

Fon, sınırsızca, umarsızca, hunharca borçlandı. Diyelim İktidar değişti. Yeni yönetim geldi. Bir bakmışsınız Varlık Fonu, Katar'a 100 milyar dolar borçlu görünüyor. Olamaz mı? Sarayı bile satar geliri de fona yazar! Öylesine yetkileri var.

Varlık Fonu kendisine devredilen malları teminat göstererek aldığı borçları ya ödeyemezse? Sadece gelirleri değil, varlıklar da fona devredildi. Demek ki ellerindeki değerleri bir bir satacaklar.

★★★

Varlık Fonu'nun mantığı nedir? Her şeyden önce bir varlık ya da kamu elinde oluşmuş bir gelir fazlalığı olması gerekir. Bizde var mı? Yok!

Dış ticarette fazla veriyorsan veya doğal kaynak satıp parayı ne yapacağını bilemiyorsan bu tip fonlar kurarsın. Fazla parayı oraya aktarırsın.

★★★

Fakat bizim borcumuz varken Varlık Fonu kurup, borcu ödemeyip para biriktirmeye çalışmamız saçma değil mi? Haliyle bu işte bir terslik veya farklı bir niyet var.

Başkanın kişisel onayına dayanan ve parlamento denetiminden geçmeyen tek bir imza ile Türkiye'nin boyunu aşacak milyarlarca dolarlık anlaşmalar… Artık yeni nesil sabah akşam çabalar, ödemeye çalışırlar.