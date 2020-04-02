Garibanizmin iflası!

Ben sana IBAN vereyim.

Sen bana yardım ver.

Garibana yardımı.

Ben dağıtmış olayım.

Bankacılara sadece IBAN numarası verince hemen para kabul etmezlerdi. Mutlaka sorarlardı.

Kime gidecek para?

Şimdi isim sormuyor olmalılar ki, ilk günde “Biz Bize Yeteriz Milli Dayanışma Yardımı”nda 340 milyon TL toplanmış.

Rekor diyorlar.

Neyin rekoru!

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, zaten vatandaşlarından günde 2.5 milyar TL vergi topluyor. 2.5 milyar TL'nin içinde yaklaşık 7 tane 340 milyon TL var. Yani IBAN numaralı yardımlaşmanın başladığı gün vatandaş zaten devletine 2.5 milyar TL vergi ödedi.

Dün de 2.5 milyar TL.

Bugün de 2.5 milyar.

Her gün 2.5 milyar vergi.

Vatandaş 365 günün her günü 2.5 milyar TL vergi ödediği için işte 2020 bütçesine “913 milyar TL vergi toplama hedefi” konulabildi.

★★★

Nerede beceri!

Ne oldu başarı!

Marifet her gün toplanan bu 2.5 milyar TL verginin içinden pay ayırıp “işsize- işini kaybedene- gün kazanıp gün yemek zorunda olana- kepenk kapatan esnafa” zor gün desteği sağlayabilmekti.

Sosyal devlet bekledik.

IBAN verelim yaptılar.

Bunu da ülke nüfusunun yüzde 45'inin yaşadığı 11 büyük şehirde seçimleri kazanan CHP Belediyeleri, “fakiri- yoksulu- işsiz kalanı- muhtaç hale düşeni” ele geçirecek korkusuna kapıldıkları için yaptılar.

Yardım fikri!

Mansur Yavaş'la başladı.

İmamoğlu ile devam etti.

Garibanlar, muhtaçlar CHP Belediyeleri'nin eline geçecek korkusuyla olmalı ki, hemen ertesi gün “IBAN Kenetlenmesi” ilan edildi. Ve anında CHP Belediyeleri'nin yardım toplaması “Devlet içinde başka devlet kuruyorlar” diyerek yasaklandı.

Korktular!

CHP sahipleniyor.

Garibanlar elden gidiyor.

★★★

Zengini, fakiri!

Cahili, bilgini!

Virüs ayırmıyor.

Herkes tehlike altında. Ne yapacağı belli olmayan ve bedeli ölüm, acı, üzüntü, ekonomik daralma yaratan bir olayla karşı karşıyayız.

Tabii ki birlik olacağız.

Sen- ben kaldıracağız.

El birliğiyle, gönül beraberliğiyle ve tüm dünya örneklerini de dikkatle izleyerek, uygulayarak “korona belasını” mutlaka savuşturacağız. Cumhurbaşkanı'nın CHP'li belediye başkanlarını arayıp “bu dar günde fakire- fukaraya- muhtaca yardım kampanyası başlattığınız için teşekkür ederim” demesi gerekirdi.

★★★

Ne güzel!

Ne kadar iyi!

Belediye başkanları kentlerindeki yoksul ve dara düşmüşlere kucak açıyor. Ankara'daki devletin yükünü hafifletiyor. Ankara'daki merkezi yönetime ise şu günde Güney Kore'nin, İsrail'in, Norveç'in “bu belayı atlatmak için yaptıkları” başarılı adımları alıp uygulamak kalıyor.

Onlar “virüsün belini” kırdı.

Bizim Ankara ise “garibanları CHP'ye kaptırırım” korkusuna düştü.

Garibanizmin iflası!