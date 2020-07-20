Geyik öldürtme!

İhale aç, “Anadolu'nun ormanlarında nesli tükenmekte olan kızıl geyiği yabancı avcılara ve onların işbirlikçilerine kurşunlat” ve bu ticaretten kazandığın dolarların üstüne, Londra piyasasından yüksek faizle borçlanarak bulduğun dövizleri ekle, Ankara Belediyesi'ne ithal fidan al.

Kurşunlar yerli geyiğe.

Dolarlar ithal fidana.

Bu da ekonomi işte!

Büyüme, kalkınma.

Döviz kazanma.

Zenginlik yaratma.

Son 18 yıldır ihracat kalemlerinin içine koya koya “dolar karşılığı kızıl geyik ve kınalı keklik öldürtme” koyabildiler.

TÜİK verilerine yansıdı.

En iyi büyüme bizde (!)

Yüzde 100 yerli ve milli modelimizle en kaliteli kalkınmaya “ormanlarımızda, dağ başlarımızda yaban keçileri ile kızıl geyikleri, ceylanlarla kınalı keklikleri para karşılığında kurşunlatarak” ulaşacağız (!)

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Tarım Bakanlığı; Adana, Hatay, Kayseri, Çorum, Mersin, Niğde, Kahramanmaraş, Tunceli, Malatya, Sivas başta olmak üzere 21 ayrı kentimizin ormanlık, yayla ve dağlık alanlarında 21 ihale açtı.

189 yaban keçisi.

111 yaban koyunu.

70 kızıl geyik.

27 ceylan.

10 yıllığına vurabildiğin kadar kınalı keklik, yaban tavşanı, yaban domuzu vurabilecek. Ve bu 21 ihaleden Tarım Bakanlığı 17 milyon TL gelir elde edecek. Yaban keçilerini, kızıl geyikleri, kınalı kekliklerle yaban tavşanlarını ve “kurşunlanacaklar ihalesi kapsamına giren diğer canlıları” genellikle yurt dışından uzun namlulu ve dürbünlü tüfekleri ve tazılarıyla gelen para şımarığı zengin yabancılar, avcılık sporu adı altında vuracaklar. Diplomatlar ile devlet ve hükümet misafirleri ise ücretsiz vuruş yaparak, istediği yaban hayvanını öldürebilecekler.

Döviz kazanacağız.

Ve ağaç ithal edeceğiz.

Kalkınacak Türkiye (!)

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Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisinden önceki dönemde AKP'li belediyenin “ithal ağaçlara” döviz ödemesi yaptığını açıkladığı TV konuşmasında “Tanesi 7 bin 500 Euro'ya alınan ağaçların, gerçek fiyatlarını araştırdık, 78 Euro çıktı. 2016 ve 2017 yıllarında ihaleyle alınan ithal ağaçlar hâlâ depolarda duruyor. Yerli ağaçlar bile Belediye'ye ithal ağaç diye satılmış” demişti.

Dövizle geyik öldürt!

Git ithal ağaç al!

Ekonomiye bak!

Başkent Ankara'da bile “Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü” 3 kızıl geyik ile 1 yaban koyunu vurdurma ihalesi açtı.

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Hayvan Hakları Federasyonu Ankara Temsilcisi Pelin Sayılgan, “İhalelerden elde edilen gelirle doğanın sağladığı yaşamsal imkan arasında uçurum var. Zirai mücadele için gerekli ilaçlara yılda 2 milyar dolar döviz ödüyoruz. Oysa bıldırcın, çil, keklik gibi av hayvanlarının çoğaltılması ile sağlıklı biyolojik mücadele mümkün. Döviz karşılığı yaban hayvanı avlama için açılan 21 ihaleden elde edilen 17 milyon lira ile zararlıyla mücadele için harcanan 2 milyar doların teraziye vurulmasını öneriyoruz” diyor.

Terazi yok.

Tartı yok!

Vurdur geyiği!

İthal et ağacı!

ÖZÜR: Dünkü yazıda Kemal Kılıçdaroğlu'na “Man Adası Dolarları” davasından ötürü verilen ceza “197 milyon TL” diye yer aldı. Doğrusu “197 bin TL” olacak. Okurdan özür dilerim.