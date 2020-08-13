“İktidar Cephesi” siyaset yapma düzeyini aşağılara çekti ve “Tahta Çivi” çakıp abanarak “Muhalefet Cephesi”ni çatlatmayı denedi.

İki çeşidi var:

Tahta Çivi!

Sert tahtadan.

Kama!

Çelikten.

Ucu sivri, arkası kalın üç köşeli büyücek “Tahta Çivi” ya da “Çelik Kama” keresteye, duvara, mermere, betona çakılır; yarılmakta direnen kereste, duvar, mermer, beton çatlatılır, bölünür. Muhalefet cephesinin “kestane ağacı gibi sağlam” ya da “birim ağırlığı 2.800-5.000 kg/dm3

ağır beton” gibi çatlamaz, bölünmez, parçalanmaz olduğunu gördüler. Meral Akşener için söylemedikleri kalmayan o ağır sözlerin tükürüğü kurumadan “Sen bizim veliaht prensesimizsin” demeye başladılar.

Sen asilsin.

Sen Asena'sın.

Birlikte Ayasofya'da.

Namaza durduk.

Sen Meralimizsin.

Evine dön Meral.

Meral Akşener'den bir “Tahta Çivi” yapmayı ve onu muhalefet cephesinin göbeğine çakarak çatlatmayı denediler.

★★★

Bir de çelik kama!

“Gönlü Kırık Muharrem” buldular; Gönlü Kırık Muharrem'e de etmedikleri kem söz, savurmadıkları küfür kalmamıştı.

Daha mürekkebi kurumadı.

Çevir kazı yaptılar.

Sen Muharremsin.

Sen Birinci Aysın.

Sen has kumaşsın.

Kılıçdaroğlu Kemalciler, senin önünü kestiler, seni CHP'ye haram edilmiş, yasaklanmış ilan ettiler.

Kur partini Muharrem!

Ez Kemal'i Muharrem!

Muharrem İnce'den de bir “Çelik Kama” yapmayı ve muhalefet cephesinin en dayanıklı duran bölgesine çakarak çatlatmayı denediler.

★★★

Meral Akşener, “Tahta Çivi olmayı” kabul etmedi. “Tahta çivi projesi” şimdilik başarısız oldu. Meral Akşener, “Millet İttifakı içinde kalacağını” ilan etti.

Ve strateji ters tepti.

Döndü Bahçeli'yi vurdu.

Döndü Erdoğan'ı salladı.

Dün sövdükleri Meral Akşener'e bugün övgü düzmeleri, İYİ Parti'yi muhafazakar-milliyetçi- dindar kesimin “yükselen yıldızı” yaptı. Meral Akşener, “Yuvana Dön…” çağırısı alınca gözlerinin içi güldü ve bu çağırıyı; “beni veliaht prenses ya da MHP ile İYİ Parti'yi birleştirip başına geçecek lider olarak gördüler ki, çağırıyorlar” diye okudu. AKP ve MHP'ye oy vermiş seçmen de böyle okudu. Zaten Meral Akşener, MHP'yi Kurultay'da ele geçirmişti. Kongre ve mahkeme oyunlarıyla önünü kestikleri için kadrosuyla beraber İYİ Parti'yi kurmuştu. MHP tabanı ya İYİ Parti'ye kayacak ya da MHP, Meral Akşener'e giden seçmeni geri alacak, Akşener silinip gidecekti.

İYİ Parti oylarını artırdı.

MHP erimeye başladı.

İYİ Parti ile MHP, eninde sonunda birleşecek. Tek taban iki partiyi kaldırmıyor. Meral Akşener, “Tahta Çivi olmayı” elinin tersiyle geri çevirerek; altın tepsi içinde kendisine sunulan veliaht prensesliğini kabul ettirmiş oldu.

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Öte yandan “Gönlü Kırık Muharrem”i de göreceğiz ne yapacak? Erdoğan ile Bahçeli'nin muhalefet cephesini dağıtmak için çakmayı planladığı “çelik kama olmayı mı” kabul edecek yoksa hem CHP seçmeninin tamamını kucaklayan ve hem de çözülmekte olan Tayyip Erdoğan'ın partisi AKP seçmenine “Muharrem Tayyip'ten iyi….” dedirtebilecek bir yeni rüzgar mı yaratacak?

Muharrem İnce!

İkinci Ecevit olabilir.

Olamaz ise silinir.

Halk sarılacak yeni bir lider arıyor, ancak tek taban, 2 partiyi ya da 2 lideri kabul etmiyor. CHP tabanı 1980'den beri (40 yılda) çok sayıda parti ve lidere bölündü, sonunda geldi yine CHP olarak kaldı. Muharrem İnce'nin manifestosunda (ambarındaki yük) ne var, kitlelere (sadece CHP kitlesine değil AKP kitlesine de…) ne vaat edecek, yeni olan ne söyleyecek, yeni olan hangi eylemi yükseltecek, hangi yeni enerjiyle AKP ve MHP'nin yıpranmış liderlerini sallayıp sarsacak onu görelim.