KDV’yi sıfırla, daha fazla ikramiye ver, hasılat yükselsin herkes payını alsın

2021'de Milli Piyango hasılatının 12.4 milyar olacağı ve izleyen yıllarda sözleşme gereği sürekli artırılmak zorunda olduğu için kasaya girmeyen KDV tutarının 25-30 milyar TL aralığında olacağını düşünüyorum

10.12.2020 tarihinde yayımlanan “18 milyar liralık KDV kıyağı yaptılar” başlıklı yazımda, lisansı Türkiye Varlık Fonu'nda (TVF) olan Milli Piyango oyunlarında Katma Değer Vergisi'nin (KDV) yüzde 18'den sıfıra indirilerek, 10 yıl için asgari 18 milyar TL'lik KDV'den vazgeçildiğini ifade etmiştim. Bu yazım üzerine, TVF yazılı bir açıklama yaptı ve TVF Genel Müdürü Sayın Zafer Sönmez Habertürk TV'de canlı yayına çıkarak, ayrıntılı açıklamalar yaptı.

KDV'NİN SIFIR OLARAK UYGULANDIĞI KABUL EDİLDİ

TVF'nin basın açıklamasını da dikkate alarak, gerçekleri sıralayalım:

1 – 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 82. maddesiyle yapılan değişiklikler neticesinde lisans, stratejik yatırımlarında kaynak sağlamak üzere TVF'ye 2017 yılında 49 yıl süre ile devredildi.

2 – KDV Kanunu'nun 17/4-i maddesine göre, “Varlık ve hakların, TVF ve alt fonlara devri ile bu varlık ve hakların TVF Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmesi suretiyle yapılan teslim ve hizmetler, KDV'den istisnadır.”

3 – Devlet şans oyunlarından çıkıyor, lisansları TVF'ye devrediyor. Milli Piyango, İddaa ve at yarışları gibi şans oyunlarını “hasılat garantisi ile hizmet alımı modeli” ile çalıştırıyor.

4 – Hasılat garantisi ile hizmet alımı modeli, kamu gelirlerinin artırılması için tasarlanıyor ancak KDV %18'den sıfıra indiriliyor.

5 – TVF, şans oyunlarının hasılatlarını artıramadığını, o yüzden hasılatları artıracak model ile gelen işletmecilerden hizmet almak zorunda olduğunu açıklıyor. Hasılatların artırılmasının ancak ikramiye oranlarının artırılması ile mümkün olduğu, ikramiye oranlarının da KDV'nin sıfır olarak uygulanması ile mümkün olduğuna ikna oluyor ve sözleşmeleri buna uygun olarak imzalıyor.

6 – TVF, yıllık hasılat üzerinden %9.5 komisyon ödeyerek, Sisal Şans Ortak Girişimi ile10 yıllık süre için “hasılat garantili hizmet alım sözleşmesi” imzalıyor.

7 – Hizmet alım sözleşmesi imzalanan ortak girişim, ikramiye oranının %45'ten %59'a yükseltileceğini, ayrıca hasılatı 2020 yılı için en az 9 milyar 320 milyon TL'ye, 2021 yılı için ise 12.4 milyar TL'ye çıkarmayı taahhüt ediyor.

8 – TVF, açıklamasında hizmet alımı ile beraber operasyonel maliyetlerinin %13.5'ten %9.5'e indirildiğini, ayrıca Sisal Şans'ın 50 milyon Euro'luk yatırım yapacağını da ifade ediyor.

9 – Milli Piyango İdaresi, hasılat garantili hizmet alım sözleşmesi yürürlüğe girmeden önce devlete KDV dahil satışlarının %43'lük kısmını aktarıyorken, bu sözleşmeden sonra aktarım oranı %31'e düşüyor.

MATEMATİK, ‘KIYAK VAR' DİYOR

TVF'nin şans oyunlarının işletilmesi ile ilgili yaptığı operasyonun özeti şudur: Sahip olduğu KDV istisnasını kullanabilmek için lisansları uhdesinde tutmakta, hasılatların yükseltilmesi için ikramiye tutarlarının artırılmasını sağlamak için KDV'den fedakarlık etmekte, KDV'den yapılan fedakarlık neticesinde hasılatlar artmakta, hasılatların %90.5'ini TVF, %9.5'ini ise ihaleyi alan şirket almaktadır.

Yazımda, 10 yılda alınamayan KDV'yi 18 milyar TL olarak hesaplamıştım. Hesaplamayı yaparken, 2020 yılı için en az 9 milyar 320 milyon TL'lik hasılatı baz almıştım. 2021 yılında hasılatın 12.4 milyar ve sonraki yıllarda da hasılatların önemli artış göstereceği dikkate alındığında, Maliye'nin kasasına girmesi gerekirken, girmeyen KDV tutarının 25-30 milyar TL aralığında olacağını düşünüyorum.

BU HESABA NE DİYECEKLER

KDV alınmamasının ihaleyi alan firma ile ilişkisi olmadığını ve o firmaya menfaat sağlanmadığını açıklayanlar, aşağıdaki hesapla ilgili ne diyecekler?

Milli Piyango'nun cirosu KDV'nin sıfıra indirilmesi ve sonrasında işletmenin devredilmesinden sonra 3 katına çıktı. Devirden önceki hasılat 3 milyar, devirden sonraki ilk yıl 9 milyar 320 milyon. Şimdi hesap yapalım, KDV alınmamasının ihaleyi alana kıyak olup olmadığını ortaya koyalım.

Hasılat 3 milyar olduğunda, ihaleyi alan şirketin payı (%9.5)= 285 milyon TL,

KDV hesaplanmayıp, ciro 9 milyar 320 milyon olduğunda ihaleyi alan şirketin payı (%9.5)= 885 milyon 400 bin TL ( 2020 yılı)

2021 yılında hasılat garantisi 12 milyar 400 milyon olduğunda; ihaleyi alan şirketin payı (%9.5)= 1 milyar 178 milyon olacaktır.

YANIT BEKLEYEN SORULAR

1 – Hizmet alım ihalesi yapılırken, KDV'nin %18 değil, sıfır olarak uygulanacağı şartnamede yazıyor muydu? Şartnamede yazsa idi, hasılattan verilen pay %9.5 yerine daha aşağıda bir rakam olmayacak mıydı? İhaleyi alanın 10 yıl için ödeyeceği garanti tutar 28 milyar TL yerine daha yüksek bir rakam olmaz mıydı?

2 – Piyangoda KDV oranı %18'den sıfıra indirilmesine rağmen bilet bedellerinde indirim olmadığına hatta zam yapıldığına göre, alınmayan KDV'nin %9.5'i ihaleyi alan firmaya gitmiyor mu?

3 – Devletin işlettiği bir kurum nasıl oluyor da devirden 3 ay sonra cirosunu 3 kat artırabiliyor? 50 milyon Euro'luk kaynak yaratamadığınız için mi, bu kadar kârlı bir işi özel sektöre verdiniz?

4 – Lisans sizin, işletmeciye 10 yıllığına hasılattan pay vererek işletme hakkını devrediyorsunuz. Satılan ürünün KDV'si sizi neden ilgilendiriyor? İhaleyi alan satışlarını yapar, KDV'yi tahsil eder ve vergi dairesine yatırırdı. Siz paranın vergi dairelerine değil, direkt TVF'ye gelmesini neden tercih ediyorsunuz?