Amerika, Türkiye'yi “Düşman” ilan etti!

ABD'de 2017 yılında yürürlüğe giren ve bazı hasım ülkeleri yola getirmek için kullanılan “CAATSA yaptırımları yasası” şimdi Türkiye'ye uygulanmaya başlandı.

‘CAATSA Yasası'nın anlamı “Amerika Birleşik Devletleri'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etmesi”dir.

Demek ki Türkiye, Amerika'nın hasmı, düşmanı imiş!

Amerikalıların, Türkiye gibi anlaşmalara ve sözleşmelere sadık bir ülkeye, böyle düşmanlık yasasını uygularken utanmaları gerekir. Kırk yıllık dostu, bir anda düşman ilan ettiler!

HHH

ABD akrep gibidir. Akrebin dostluğu olmuyor!

Eğer Amerika'nın çıkarlarına boyun eğer, isteklerini kabul edersen onun stratejik ortağı, müttefiki olursun!

ABD'nin dostu olmak için onun en ahlâksız tekliflerine bile “Eyvallah” demen gerekir.

Aksi halde başına çuval geçirir, kaza süsü vererek savaş gemine füze atar, silah ambargosu koyar, yaptırım uygular velhasıl her türlü melaneti yapar!

Western filmlerindeki iyi yürekli fedakâr kovboylar, savaş filmlerindeki vicdanlı, asil kahramanlar, Amerika'nın reklamıdır sadece… Gerçek başkadır. Amerika zayıfı ezer, kendi çıkarı için her ahlâksızlığı yapar!

Amerika güçlüdür, kendi içinde ülkeye demokrasi hâkimdir ama bu devlet dışarıya, yabancılara karşı küstah, nobran, acımasız ve kan içicidir!

Tarihin en büyük katliamlarını Amerika Birleşik Devletleri yapmıştır. Bunlar saymakla bitmez!

HHH

Şimdi bu geçmişi kirli Amerika, bizim Rusya'dan satın aldığımız S-400 Füze Sistemi'ni, bahane ederek Türkiye'ye yaptırımlara başladı.

Bilgiç geçinen bazı siyasiler saf saf:

“Bu yaptırımlar hafif, bizi etkilemez!” diyor. Fakat bu daha başlangıç birader…

Amerika kurnaz. İlk anda hafiften başlıyor.

Eğer onların isteklerini kabul etmezsek, cendereyi biraz daha sıkacaklar… Sonra biraz daha, biraz daha… Bu böyle devam edecek… Ta ki, pes edinceye kadar!

Akrep her zaman akrepliğini yapar!

HHH

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo “Türkiye'yi S-400 sorununu bizimle beraber çözmeye davet ediyoruz” diyor.

Bu ne demek?

“Gelin kucağımıza oturun” demenin kibarcası…

Kendini akıllı sanan Pompeo salağı aklı sıra Türkiye'yi terbiye etmeye çalışıyor!

HHH

Rusya'dan S-400 Füze Sistemi'ni satın almamız doğru muydu, değil miydi? Artık bunu tartışmanın zamanı da sırası da değil!

Madem satın aldık, o silahı, Türkiye'nin savunması için kullanmamız lâzım.

Türkiye bağımsız bir devlettir, kendi kararını kendi verir.

Fakat Amerika “Rus yapısı o sistemi kullanma. İade et ya da çöpe at! Ne yaparsan yap ama yok et. Ben öyle istiyorum” diyor.

Peki, sen kim oluyorsun yaa? Türkiye'nin patronu musun, komutanı mısın, nesin?

Bağımsızlığımızı sana mı sattık? Bu ne arsızlık böyle?

Bu saatten sonra Türkiye asla geri adım atamaz!

Geri adım, teslimiyet olur, milli onurumuzu ayaklar altına alınır! Amerika artık haddini bilsin!

