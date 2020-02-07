Bodrum’un şifresi!

“Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesiyle günümüzdeki Bodrum'un ne ilgisi var?” sorusuna verilecek cevap nedir?

Kelalâka! Yani saçma, ilgisiz, bağdaşma katsayısı sıfır bir ifade!

AKP Muğla İl Başkanı Kadem Mete, AKP'nin Bodrum İlçe Başkanlığı'nın devir teslim töreninde:

“Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u nasıl fethettiyse biz de öyle, hem Bodrum'u, hem Muğla'yı alacağız!” dedi.

Nasıl bir ifade bu? Ne yapacaklar yani?

Fatih gibi savaşıp, karadan gemileri yürüterek Bodrum ve Muğla'yı kılıç zoruyla mı zapt edecekler?

Orası düşman ülkesi mi?

Muğla ve Bodrum'da yaşayan insanlar senin düşmanın mı?

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AKP İl Başkanı Kadem Mete'nin yersiz ve densiz ifadesine CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan:

“Bodrum özgürlüklerin, barışın, umudun, hoşgörünün kalesidir. AKP ne kadar fetih masallarını anlatsa da, bu özelliklere sahip olmadığı sürece Bodrum'un şifresini çözemez!” diye yanıt verdi.

AKP önce zihniyetini değiştirmeli, Cumhuriyet değerlerini ve Atatürk ilkelerini yıpratma çabalarına son vermelidir.

Muğla ve Bodrum halkı aydındır, Atatürk ilkelerine, insanlığa, özgürlüğe ve demokrasiye âşıktır. Bu özellikleri taşımayıp, altı boş projeler anlatan hiçbir partiye itibar etmez.

Bunu, her yılın yarısını Bodrum'da geçiren bir yurttaş olarak söylüyorum.

“Bu gemi yürümez!”

Ekonomik kriz halkımızı kırıp geçiriyor. İşsizliğin büyüttüğü yoksulluk içler acısı… Durumu görmek için kent pazarlarına gitmek yeterli!

Gerçek bu iken, iktidar ne yapıyor?

Toplanan vergileri mirasyedi zihniyetiyle savurduğu için devlete para yetmiyor. Bu nedenle yeni vergiler icat ediliyor, çoğu haksız yazılan trafik cezalarına bile umut diye sarılıyor.

Dertli okurlarımdan “Yaşamak artık bize haram oldu!” mealinde mesajlar alıyorum.

En büyük şikâyet konularından biri, halkın yaşadığı enflasyon ile açıklanan enflasyon rakamlarının birbirinden çok farklı olması!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun bu konudaki değerlendirmesi ilginç. Şöyle diyor:

“Ekonomiyi düzeltemeyen yönetim rakamları düzeltiyor. Bu üçkâğıt ekonomisidir ve üçkâğıt ekonomisiyle bu gemi yürümez!”

Rumların yemini!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni cumhurbaşkanı nisan ayında seçilecek.

Şimdiki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yeniden aday olduğunu açıkladı.

5 yıl önce “Kıbrıs sorununu ben çözerim. Federasyonu ben gerçekleştiririm. Bunları yapamazsam istifa ederim” vaatleriyle cumhurbaşkanı seçilen Akıncı bunların hiçbirini yerine getiremedi ama istifa da etmedi!

5 yıllık dönemde Akıncı'nın verdiği tavizlerle cesaretlenen Rumlar:

– Kıbrıs Türkleri ile paylaşacak hiçbir şeyleri olmadığını,

– Kıbrıs Türklerini kendileriyle eşit görmediklerini,

– Türkiye'nin garantörlüğünü kabul etmediklerini söylüyor,

– Adada tek Türk askeri kalmayıncaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerine yemin ediyorlar!

Kıbrıs Türkleri, nisan ayında verecekleri oylarla kendi kaderlerini belirleyecekler.

TEBESSÜM

Temel'in savunması!

Bir tartışma sırasında komşusunun yaralanmasına sebep olan Temel şikâyet üzerine mahkemeye çıkartılır.

Hâkim, kafası gözü sarılı olarak boynu bükük bir şekilde duran yaralı komşuyu göstererek sorar:

“Söyle bakalım, bu adamı merdivenlerden 30 basamak aşağıya neden ittin?”

Temel, adama yan yan bakarak kendisini şöyle savunur:

“Yalan söylüyor hâkim bey… Ben onu sadece bir basamak ittim, gerisini kendi gitti valla!”

GÜNÜN SÖZÜ

Felâketler, fazla olan iyi gün dostlarının sayısını sıfıra indirir!