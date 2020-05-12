Darbe iddiaları ve okur mesajları!

Koronavirüs günlerinde okurlardan gelen mektup ve mesajlar çok ilginç…

Bugün bunlardan bir demet sunmak istiyorum.

Ülkemizde o kadar uyanık (!) siyasetçi ve yönetici var ki, bunlar “metrekareye düşen cahil sayısının, virüsten daha fazla” olduğunu düşünerek boş lâflarla, yalan ve hurafelerle insanları kandırma gayreti içindeler…

Ancak, gelen mesajlar halkımızın önemli bir bölümünün her şeyin farkında olduğunu göstermekte… Mektup ve mesajlardan bazı bölümleri (okurların adlarını vermeden) naklediyorum. Okuyalım:

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– “Hani 2020'de uzaya çıkacaktık? Daha kapının önüne bile çıkamıyoruz!”

– “Evde kal” demek kolay da evde ekmeğin yoksa nasıl kalacaksın?”

– “Elektrik kullanıyorsun, doğalgaz kullanıyorsun… Pahalı mı pahalı… Evde kalıyor, işe gidemiyorsun. Peki, nasıl ödeyeceksin?”

– “Bu gidişle virüsten değil ama ev hapsinin yarattığı ruhsal bozukluktan ya da açlıktan ölebiliriz!”

– “İktidarın, belediyelerin aşevleri için açtıkları hesapları bloke etmesi, ücretsiz ekmek dağıtımını önlemesi, vatandaşı hiç mi hiç düşünmediğinin kanıtıdır.”

– “Ülkemiz borç denizinde yüzüyor… Vatandaş borç batağında çırpınıyor… Ücretler sefalet rakamlarına düştü… Yandaşların ise maşallah keyifleri yerinde…”

– “Darbe iddiaları, halkın içler acısı halini gizlemeye yönelik sahte bir gündem yaratma çabasıdır!”

– “Adalet uygar ve gelişmiş ülkelerde olan bir kavramdır. Adaletimize bakıp gelişmişliğimizin derecesini ölçün!”

– “Toplumumuz sadaka ekonomisi ile yönetilmek isteniyor, yönetilemiyor! Devlette işler ehline değil, yandaşlık derecesine göre veriliyor.”

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Yukarıdaki görüşlere benzer çok sayıda mesaj var. Hepsini nakletmeye sütunumuz yetmez.

Bunlar sadece mektuplardan alınmış cümlelerdir.

Özetlemek gerekirse yurttaş, Türkiye'deki yönetim sisteminden şikâyetçi ve çok kişi “Güçsüz ve çarpık parlamenter sistemden, ülke gerçeklerine uymadığı için sorunları çözemeyen bir başkanlık sistemine geçildiği” görüşünde… Çözümün ise “Güçlendirilmiş parlamenter sistem” olduğu düşünülüyor.

Partizanlığın sonucu!

İktidar bu salgın günlerinde çok puan kaybetti.

Anketler bunu net olarak gösteriyor.

Neden kaybetti?

Salgında ülkeyi iyi yönetemedi, bir maske dağıtımı bile büyük sorun oldu.

Belediyeler, ürkütücü virüs salgınına karşı elinden geleni fazlasıyla yaptı.

Özellikle Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Adana, Mersin, Muğla gibi büyük şehirlerin belediyeleri insanların sıkıntılarını önemli oranda azaltmayı başardı. Ancak iktidar CHP'li belediyelerin vatandaşlara nakit para, bedava ekmek, ücretsiz yemek gibi yardımlarını engelleyince büyük puan kaybetti.

Partizanlığın hazin sonucunu anketler gösteriyor!

TEBESSÜM

Kim neyi sever?

– Beyaz karayı, sinek yarayı, zengin parayı, yandaş sarayı sever.

– Yemek tuzu, maymun muzu, ördek kazı, âşık sazı sever.

– Kuş darıyı, çiçek arıyı, erkek karıyı, ana çocuğu, çoban gocuğu, yumurta sucuğu sever.

– Ocak közü, kirpik gözü, ozan sözü sever.

– Tencere kalayı, davul zurnayı, avcı turnayı, deve hurmayı sever.

– Cömert elini, cimri dilini, çizme çamuru, oklava hamuru sever.

– Tembel yatmayı, pazarcı satmayı, şişe tıpayı, eşek sopayı sever.

– Ebe bebeği, çengi göbeği, memur masayı, hâkim yasayı sever.

– Haylaz döveni, dalkavuk öveni, hergele söveni sever.

– Hatip lâfı, suçlu affı, kedi damı, işçi zammı sever. (İnternet'ten)

GÜNÜN SÖZÜ

Cahil toplum, siyasetin büyük yalanlarına daha kolay inanıyor!