AKP, 2002 yılında demokratik değerlere, hukuk devletine, adalet ve özgürlüklere dayanarak iktidara gelmişti…

En önemli söylemlerinden biri de “yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla” mücadeleydi…

İşler baştan iyi gitti ama durum bugün öyle mi? Hayır! Her şey tersine dönmüş durumda…

Geçen yıllar AKP'deki tüm değerleri yıprattı, yok etti. Parti şimdi çağdaş olmayan fikirleri savunup, siyasette dini kullanarak ayakta kalmaya çalışıyor.

Demokrasi ve özgürlüklerden uzaklaşıldı. Yönetim sertleşti ve otoriter hale geldi.

“Güç bende… Söz bende… Benim bakanım, benim valim, benim müdürüm… Para bende… Kudret bende… Ben ne istersem yaparım!”

Ee, böyle diye diye, haliyle parti gerisin geriye gitti, şimdi yıkılmamak için tutunacak dal arıyor!

İşte bu noktada CHP'nin yıldızı parlamaya başladı.

AKP'nin kaybettiği büyükşehir belediye başkanlıkları, ülkenin geleceğini aydınlatan işaret fişekleri gibi oldu.

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CHP Kurultayı'nda açıklanan 13 maddelik bildiri, ülkenin kurtuluşu için neler gerektiğini özetliyor.

Demokrasi, hukuk, bağımsız yargı ve EKONOMİ bunların başında geliyor.

Kılıçdaroğlu'nun “Bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek” sözleri, halkımızın içler acısı fukaralığının önleneceğini ifade ediyor.

CHP'nin hedefi ne?

– Partisiz Cumhurbaşkanı…

– Kuvvetler ayrılığı…

– Âdil ve bağımsız yargı…

– Güçlendirilmiş parlamenter sistem…

– Ülkeyi geren “Tek adam sistemi”ne son vermek!

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“Cumhuriyet'in 100'üncü yılını idrak ederken, 2'nci yüzyılı planladık” diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden bazı satırbaşları şöyle:

– Türkiye, tarihinin en ağır bunalımını yaşıyor.

– Hiçbir vatanseverin umutsuzluğa kapılma hakkı yok. CHP, ülkeyi bu buhrandan çıkaracaktır.

– Önümüzdeki seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız. Firavunların iktidarını yıkıp, halkın iktidarını kuracağız.

– Yeni anayasa ile güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme dönüş mutlaka gerçekleşecek.

– Düşünce, ifade ve basın özgürlüğü sağlanacak.

– Ülkede liyakat sistemi esas alınacak, güreşçiden banka yöneticisi, akademik hırsızdan rektör, rüşvetçiden büyükelçi olmayacak..

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Hizmetin “yandaşa değil, vatandaşa” yapılacağı, seçim yasası değiştirilip “milletvekillerini parti başkanının değil milletin seçeceği” vurgulanan 37'nci Olağan Kurultay, CHP'nin iktidar hedefine kilitlendiği gösteriyor. Dilerim son derece bunalan milletimiz için hayırlı olur.

TEBESSÜM

Nice eşekler almış!

Yabancı bir üniversiteden Temel'e doktora payesi vermek istemişler. Temel gayet memnun kabul etmiş ve güzel bir törenle doktora cübbesini giymiş.

Eve döndüğünde eşi Fadime: “Sen doktor oldun, ben de olmak istiyorum!” diye tutturmuş. Temel “Hanım yapma, etme.” demiş ama dinletememiş.

Gitmiş rektöre rica etmiş. Rektör “Ne demek efendim, Fadime Hanım'a doktora payesi vermek bizim için bir şereftir!” demiş. O da doktor olmuş.

Ancak eve dönünce yine tutturmuş. “Temel yaa” demiş “Şimdi ikimiz de doktor olduk fakat, devamlı bindiğimiz atımızdan ben hicap duyuyorum. Her ikimiz de üstüne doktor sıfatıyla bineceğiz, o bundan neden mahrum olsun ki? Ona da doktora payesi alalım.”

Temel çaresiz tekrar rektöre gitmiş, “Bizim hanım böyle söylüyor, yapabilir miyiz?” deyince rektör:

“Ne demek Temel bey” demiş “Biz burada nice eşeklere doktora veriyoruz, ata niye vermeyelim?”

GÜNÜN SÖZÜ

Tabiat aklı başında ve bencil olmayan insan konusunda cimridir!