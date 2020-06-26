İnsanlığı kemiren büyük ihanet!

Her şeyin çaresi vardır ama ahmaklığın yoktur.

Bugün her fırsatta Atatürk'e kin kusan kafalara ne söylesek fayda etmez…

Bunlar dini ticarete âlet eden, insanları Allah ile aldatan tiplerdir. Bazıları ahmak, bazıları zırcahil, bazıları da çok kurnazdır ve dini çıkarları için kullanırlar.

“Allah ile Aldatmak” büyük din bilgini, İslâm Felsefesi Profesörü Yaşar Nuri Öztürk'ün yazdığı değerli bir kitabın adıdır.

Çok erken kaybettiğimiz Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk'ü, geçtiğimiz pazartesi günü (22 Haziran 2020) sevgiyle andık. Öleli 4 yıl olmuş… Zaman hızlı akıyor!

DİN, İMAN VE TANRILARI PARA!

Yaşar Nuri benim iyi bir arkadaşımdı… Onunla yolumuz hep ünlü terzi Mustafa Küçükaslan'ın Beyoğlu'ndaki atölyesinde kesişirdi. O da, ben de, elbiselerimizi Mustafa Küçükaslan'a diktirirdik.

Sohbetlerimiz hep ülke sorunları, din ve yobazlık hakkında olurdu. Şu sözünü hiç unutmam:

“Bir insanın namaz kılıp kılmadığına, besmele çekip çekmediğine bakmayacaksınız.

O insanın yediğinin haram olup olmadığına bakacaksınız!” derdi.

Şu sözleri de çok önemliydi:

“Kur'an ‘Allah ile aldatılmayın' ihtarında bulunmasına rağmen, Türk halkı dinine olan derin saygısı yüzünden Allah ile aldatılıyor.

Allah ile aldatmak, dini çıkar, para, koltuk, baskı, egemenlik aracı yapan bir sanayi koludur.

İşin esası bakımından ne dini vardır, ne de inanç… Onun dini imanı, Tanrısı, ibadeti, hep çıkar hesabıdır. İnsanlığı kemiren ihanet budur!”

BU YORUMA ŞAPKA ÇIKARTILIR

Yaşar Nuri Öztürk Hoca'nın 4'üncü ölüm yıldönümü olan 22 Haziran Pazartesi günü, Terzi Mustafa Küçükaslan'dan bir e-posta aldım. Şöyle diyordu:

“Sana bir yazı yolluyorum. Rahmetli Yaşar Nuri Hoca bu yazıyı bana tekrar tekrar okuttu ve ‘Şimdi bir TV programına gidiyorum, bunu orada haykıracağım. Bu yazıyı sakla, günü geldiği zaman ‘Hoca haklıymış' dersin.' diyerek gitti.

Mustafa Küçükaslan'ın gönderdiği yazıya baktım… O, benim 17 Mayıs 2015 tarihinde yazdığım bir yazıydı. Yaşar Nuri Hoca'nın sözlerini “Bu yoruma şapka çıkarılır!” başlığı ile yayınlamıştım.

Şöyle diyordu:

MÜSLÜMAN'LARIN HAZİN KADERİ

– “Müslümanların perişan olduğu ülkeler:

– Filistin, Afganistan, Libya, Irak, Yemen, Suriye.

– Müslümanların mutsuz olduğu ülkeler:

– Cezayir, Mısır, Fas, Tunus, İran, Pakistan, Özbekistan, Türkistan, Türkmenistan,

Azerbaycan, Lübnan, Suudi Arabistan.

– Müslümanların mutlu olduğu ülkeler:

– Avustralya, Kanada, İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya, İsviçre, Amerika, Norveç, Hollanda, Danimarka.

Yani Müslümanlar, Müslüman ülkelerin tamamında PERİŞAN veya MUTSUZ, Müslüman olmayan ülkelerin tümünde mutlu ve keyifli…

TÜRKİYE İSTİSNA İDİ

Türkiye, Müslüman dünyada bir istisna idi. Neden?

Petrolü, parası olduğundan mı? Hayır! Tam aksine, petrol ve para o mutsuz Müslüman ülkelerin elinde Türkiye, ATATÜRK ışığı ve Cumhuriyet devrimlerinin getirdiği aydınlık ve akılcılık sayesinde farklı idi.

Batı bunu gördü ve Atatürk'e düşmanlığı din sayan alçak ve aptalları yanına alıp Cumhuriyet'in ve Atatürk devrimlerinin altını oyarak Türkiye'yi bir istisna olmaktan çıkarttı.

Şimdi Türkiye'yi de en azından ‘MUTSUZ' ülkeler arasına koymamız gerekiyor.

Böyle giderse bir süre sonra Türkiye ‘PERİŞAN' ülkeler listesine girecektir.” (Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk)

Bu yazı yayınlandıktan bir yıl, bir ay sonra Yaşar Nuri Hoca'yı kaybettik. Bugün, onun ne kadar haklı olduğunu görüyoruz. Nur içinde yat dostum. Mekânın cennet olsun.

Yaşar Nuri Hoca'ya sevgi seli

Büyük İslâm bilgini Yaşar Nuri Öztürk Hoca'nın değerini anlayan ve onu seven o kadar çok ki, 4'üncü ölüm yıldönümünde mesaj yağdı.

Sevgi selinden bir fikir vermek için birkaç örnek aktarıyorum:

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“Bize dinimizi anlatan, aydın, güzel, yürekli hocamız çok erken gittiniz. Daha cahil yobazlarla uğraşacak çok yolunuz vardı. Bizlere dinimizi sevdiren, bizi heyecanlandıran söyleşilerinizi çok özledik. Allah senden razı olsun, kabrin nurla dolsun.” (Aynur Altınel)

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“Yaşar Nuri Hocam, nur içinde uyu. Senin yerini kimse dolduramaz. Sen bize dini güzel sözlerinle çok sevdirdin. Allah senden razı olsun. Seni çok arıyoruz. Şimdi öyle yobazlar var ki, dinden soğutuyorlar bizi. Biz senin yolundayız, rahat uyu Nuri Hocam, mekânın cennet olur inşallah.” (Reyhan Pusat)

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“Allah rahmet eylesin. Bana gerçek Müslümanlığı öğreten, doğru bildiklerimin ne kadar yanlış olduğunu anlamamı, dinimi keşfetmemi sağlayan insan, nurlar içinde uyu.” (Nermin Hasırcı)

GÜNÜN SÖZÜ

Din olan yerde kin olmaz! Fakat, gelin de bunu ülkedeki softalara anlatın!