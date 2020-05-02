Maskeler nereye?

Maske skandalı devam ediyor…

Koronavirüs salgını nedeniyle maske takmak şart ama…

Bir maskeyi bile vatandaşa doğru dürüst dağıtamadılar…

Parası olan da alamıyor, çünkü satışı yasaklandı.

Amerika'ya uçak dolusu tıbbi yardım malzemesi gönderiyoruz, fakat kendi vatandaşımızın bir çoğuna maske bulamıyoruz…

Gelen haberlere göre Amerikalılar bizim yolladığımız maskeleri Suriye'de PKK'nın uzantısı olan PYD'li teröristlere dağıtıyormuş, iyi mi?

Yardım edelim derken, teröristleri besliyoruz!

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Önceki gün iki kargo uçağı daha Ankara'dan Amerika'ya havalandı.

Tıbbi yardım malzemesi ve maske ile dolu olan uçakları uğurlama törenine ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield de katıldı. Memnuniyetinden Büyükelçi'nin ağzı kulaklarına varıyordu!

Diplomatik nezaket gereği hiç kimse ona “Bu maskeleri, ve tıbbi malzemeleri PKK'lı teröristlere mi yollayacaksınız?” diye soramadı.

Bundan önceki yardımlar gibi son gönderilen malzemelerin de kısa bir süre sonra Suriye'deki terör çetesine ulaştırılma ihtimali çok yüksek… Amerika bu! Her haltı yer!

CHP'li Özgür Özel, maske dağıtımının yalnız Amerika'ya değil, çok sayıda ülkeye yapıldığını belirterek:

“Vatandaşına maske dağıtmayı beceremeyenler, 55 ülkeye maske ve tıbbi malzeme yardımı yapıyor. Zorda olan ülkelerin yardımına koşalım ama bizim ülkemizin vatandaşları maskeye ulaşamazken, yurt dışına yapılan yardımlar tartışılır.” dedi.

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20 yaş altına maske yok…

65 yaş üstüne maske yok…

SGK'lı çalışana maske yok…

Kamu çalışanına maske yok…

Peki, diğer vatandaşlara var mı?

“Maskeleri PTT dağıtacak veya cep telefonunuza şifre gelecek ve siz gidip eczaneden alacaksınız.” dediler ama birçok vatandaşın telefonuna şifre gelmedi, gelenlerin çoğu da gittikleri eczanede maske bulamadı!

Hâlâ maskesiz dolaşan çok… Yazık değil mi millete?

Yardım almak için AKP'li olmak şart mı?

Bir maske dağıtımını bile beceremeyenler taa İsveç'ten, hasta bir kişiyi ambulans uçak gönderip Türkiye'ye getirdiler! Yandaş medyada övgü manşetleri atıldı!

İyi güzel de… Aynı durumda birçok hasta var. Mesela İngiltere'nin Cheltenham kentinde yaşayan Türk boksör Ahmet Çerikan…

Eski yıllarda boks milli takımımızda defalarca ay-yıldızlı formayı giyen ve şampiyonalarda Türkiye'yi temsil eden Ahmet Çerikan şimdi İngiltere'de hastalıkla mücadele ediyor. O da bizim vatandaşımız…

İsveç'e olduğu gibi, İngiltere'ye de ambulans uçak gönderip milli boksörümüzü de yurda getirsenize… Yardım için ille de AKP'li mi olmalı?

Cheltenham'da tedavi edilmeyen Milli boksör Ahmet Çerikan'ı ambulans uçakla İngiltere'den getirirler mi? Getirmezler tabii ki… O AKP'li değil! Ayrıca İsveç olayı da sadece propagandaya yönelik bir şovdu!

TEBESSÜM

Virüsü çıldırtıyoruz!

Eski kadim dostlarımızdan olan Uçal Dalgıç kardeşimden bir mesaj geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle, toplum olarak haftalardır içinde bulunduğumuz acıklı durumu, esprili bir dille hicvediyor ve diyor ki:

“Son 15 gündür yapılanları açıklıyorum.

Dünyanın yapamadığını yaptık!

20 yaş altı ve 65 yaş üstü yurttaşlar içeri, diğerleri iki gün içeri, beş gün dışarı, üç gün içeri, dört gün dışarı…

Sonra hep beraber bir içeri, bir dışarı yaparak virüsü delirtip “Başlarım böyle ülkeye” dedirterek memleketten kaçırtacağız! Bu arada biz çıldırmayız inşallah!”

GÜNÜN SÖZÜ

Boşuna yorulma dostum. Eğer yanlış yoldaysan koşmanın faydası yoktur!