Cemal Enginyurt…… Ordu ilimizde güçlü bir isim… Birkaç gün öncesine kadar MHP milletvekiliydi……

Genel Başkan Devlet Bahçeli emretti, Disiplin Kurulu onu partiden attı!

Oysa Enginyurt, Meral Akşener ve arkadaşlarının MHP içinde yaptıkları onur mücadelesinde, Devlet Bahçeli'nin yanında yer almış, Akşener ve arkadaşlarına “Hainler” demişti.

Cemal Bey'e göre, MHP içinde “adalet ve demokrasi mücadelesi yapanlar haindi!

O dönemde koltuğunu zor kurtaran Devlet Bahçeli, şimdi parti içinde doğruları söyleyen Cemal Erginyurt'u ihraç ettirdi! Çünkü artık ona ihtiyacı kalmadı!

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Atalarımızın dediği gibi “etme-bulma dünyası” bu……

MHP'den ihraç edilen her üyeye acımasızca “Hain” damgasını vuran Cemal Enginyurt da şimdi aynı akıbete uğradı.

Enginyurt, Fox TV'de katıldığı bir programda “41 yıldır bulunduğum partide bana ‘HAİN' diyorlar. Ben bunu hak ettim. Niye?” dedi ve bu sorunun cevabını yine kendisi verdi:

“Sen önüne gelene HAİN dersen, bundan önce partiden her atılana HAİN dersen, her önüne gelene saldırırsan, ‘Çalma kapıyı, çalarlar kapını' misali birileri de sana öyle der. Şimdi mahallenin haini biz olduk!”

Böyle özeleştiri yaptı Enginyurt…… Samimi itiraf iyi bir özelliktir……

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Cemal Enginyurt'un kendi kendisini eleştirmesinden sonra bize söyleyecek fazla bir lâf kalmıyor. Sadece bazı atasözleri aklımıza geliyor:

“Eden bulur!”

“Ne ekersen onu biçersin.”

“Gülme komşuna, gelir başına.”

“Bülbülün çektiği dilindendir!”

“Dil söyler saklanır, baş belâya katlanır!”

Öfkeyle kalkan zararla oturur!

İç politikadaki sıkıntılar, dış politikadaki maceralar, hızla artan döviz fiyatları AKP'nin işini her geçen gün biraz daha zorlaştırıyor.

Bu durumda iktidarı sürdürmek için sadece Devlet Bahçeli'nin desteği yetmiyor.

Tutunacak başka dallar bulmak, yeni stratejiler geliştirmek lâzım……

Uygulanan taktiklerden biri de, CHP-İYİ Parti ittifakını bölmek……

Bunun için Meral Akşener'e çengel atıldı, fakat hava alındı!

Bu defa Muharrem İnce'nin kuracağı söylenen partiye umut bağlandı!

İktidar yandaşı medyada yuvalanan ve eskiden FETO'yu alkışlayan bir kısım yazar-çizer takımı şimdi “Saray'a bağlılıklarını kanıtlamak için” canhıraş bir şekilde Muharrem İnce'yi destekliyorlar.

Coşku içinde İnce'yi provoke ediyor, ona cesaret verip teşvik ediyorlar.

Yandaş basında Muharrem İnce sevgisi, onun CHP'yi böleceği düşüncesinden kaynaklanıyor.

Yapılan ısmarlama anketler ve gösterilen yüksek oy oranları hiç inandırıcı değil!

İnce, bu oyuna gelmemeli. Öfkeyle kalkan, zararla oturur çünkü!

TEBESSÜM

Demokrasi kazandı!

Adamın birini “deli” diye akıl hastanesine tıkmışlar. Doktor bakmış adam sağlam……

Başka doktorlar da bakmış, sonuç aynı……

“Yahu sen deli değilsin…… Neden tıktılar seni buraya?” demişler, adam cevap vermiş:

“Efendim, ben bulunduğum kentte herkese deli diyorum da onun için……”

“Peki, onlar sana ne diyor..b…”

“Onlar da bana deli diyor.”

“Ee peki, sonra ne oldu?”

“Ne olacak, demokrasi kazandı!”

GÜNÜN SÖZÜ

Genetik bilime göre: Yalancının soyu yalancı, hırsızın soyu hırsız üretir!