Her yanımız düşmanla sarılı…

Birçok ülkede savaşıyoruz…

Doğu Akdeniz ve Ege'de Yunanistan'ın şımarıklığıyla uğraşıyoruz…

Yedi düvelle aramız açık… Derken…

Ermenistan olayı patlak verdi!

Ermenistan ordusunun Azerbaycan'a haince saldırmasına göz yumacak değiliz!

Böyle bir şey olmaz tabii ki…

Elbette Azerbaycan Türklerinin yanında yer alacağız.

Azerbaycan kardeştir, bizim için Suriye'den de, Irak'tan da, Libya'dan da önemlidir.

Yalnız Irak, Suriye, Libya değil, Afganistan, Katar ve Somali‘de bile asker bulunduran Türkiye, tüm bu cephelere nasıl yetişecek?

Yetişiriz! Yeter ki içeride birlik olalım, sıkılmış tek yumruk gibi birbirimize kenetlenelim… Fakat… Bilge kişilerin şu sözleri kafamı kurcalıyor:

“Sana senden büyük düşman olmaz!

İnsan insanın kurdudur!

Ve o kurt senin içindedir!”

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Yukarıdaki sözler sanki bizim için söylenmiş gibi… İçimizde birbirimizi kemirip duruyoruz! Kendi kendimizin düşmanı gibiyiz!

İktidarın 18 yıldır izlediği “Sen-ben” politikaları, “Bizden olanlar ve Bizden olmayanlar” ayrımı, “Bitaraf olan bertaraf olur!” söylemleri ülke insanlarımızı, ortasına bıçak vurulan karpuz gibi ikiye böldü.

Dış düşmanlarımızı alt etmek için önce ülkede birliği sağlamamız, topluma ekilen ayrılıkçı tohumları yok etmemiz gerekiyor.

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Tüm milletin birlik olmasını sağlamak en başta Cumhurbaşkanı'nın görevidir. Bu konuda yenim etmiştir, ant içmiştir. Fakat o hâlâ CHP ve İYİ Parti'den oluşan “Millet İttifakı”nın kötülüğünden, hainliğinden bahsediyor, “Cumhur İttifakı olarak dayanışmamız çok önemli” diyor.

Bunları tabii ki seçim kaygısı sebebiyle söylüyor ama Cumhurbaşkanı'nın asli görevi milletin tümünü düşünmek, ülkenin birliğini sağlamaktır.

İşte bu noktada “Partili Cumhurbaşkanı” olmanın sakıncaları ön plana çıkıyor. Partinin oyları, milletin ortak menfaatinin önüne geçiyor!

Zararın neresinden dönülse kârdır.

Bu nedenle en yakın zamanda “Partili Cumhurbaşkanı” sisteminden vazgeçmek gerekir diye düşünüyorum. Türkiye'ye, tüm ülkeyi kucaklayacak “Partisiz Cumhurbaşkanı” gerekiyor.

Birlik sağlanmayan ülkede dirlik olmaz!

Dünya saldırıya sessiz!

Ermenistan'ın Azerbaycan'a başlattığı hain saldırıya dünya sessiz!

Mangalda kül bırakmayan uluslararası toplumlar, Birleşmiş Milletler nerede?

Amerika ve Avrupa Birliği neden hiçbir adım atmıyor?

Azerbaycan, kendi öz topraklarını savunuyor ve düşman hak ettiği cevabı alıyor ama saldırıya dünyanın sessiz kalması, hiçbir ülkenin Ermenistan'a “Dur yahu, neden bölgeyi ateşe veriyorsun?” dememesi şaşırtıcıdır.

Azerbaycan'ın haklılığını savunan yalnız Türkiye var.

Evet, Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olacağız ama daha önce kendi ülkemizde birlik içinde olmalıyız.

Türk düşmanı Ermenistan'ın dayanağı Rusya'dır. Ruslar “dostluk maskesi” altında Türkiye'ye kötülük yapıyor. Suriye'deki askerlerimizi de öyle vurmadılar mı?

TEBESSÜM

Shakespeare diyor ki…

– İnsanların çoğu kaybetmekten korktuğu için sevmekten korkuyor.

– Düşünmekten korkuyor, sorumluluk getireceği için…

– Konuşmaktan korkuyor, eleştirilmekten korktuğu için…

– Hastalanmaktan korkuyor, çekmemek için…

– Yaşlanmaktan korkuyor, gençliğin kıymetini bilmediği için…

– Unutulmaktan korkuyor, dünyaya iyi bir şey vermediği için…

– Ve ölmekten korkuyor, aslında yaşamayı bilmediği için!”



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