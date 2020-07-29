Sıra hilafette! Öyle mi?

CHP lideri Kılıçdaroğlu en güçlü dönemini yaşıyor.

Partisine her zamankinden daha hâkim…

İyi ki öyle oldu… Yoksa, Laik ve Demokratik Türkiye'yi yıkmak için iğrenç çığlıklar atanlarla kim mücadele edecekti?

Kılıçdaroğlu, Belediye seçimlerindeki başarısının da etkisiyle kongrede gücünü pekiştirdi. “Hedef iktidar” sloganıyla gerçekleştirilen 37'nci Olağan Kurultay'da dosta-düşmana, herkese karşı kesin zaferini ilan etti.

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Ülkemiz tehlikeli bir süreçten geçiyor…

Bir yandan korona salgını, diğer yandan ekonomik kriz boğazımızı sıkıyor ama aslında çok daha büyük bir tehlike adım adım yaklaşıyor.

Laik, çağdaş, modern Türkiye'yi şeriat devletine çevirmek istiyorlar!

Ülkede “Sıra hilafette” diyen arsızlar ve bunun çığırtkanlığını yapanlar, Atatürk'e utanmazca saldıranlar, Türkiye'nin demokratik ve laik devlet yapısını yıkmak isteyen reziller artıyor.

“Müslümanların birleşmesi için şeriat şart” diye yayın yapanlar bile var.

Anayasa Mahkemesi tarafından “Laikliğe aykırı eylemlerin odağı olduğu” gerekçesiyle mahkûm edilen sabıkalı bir partiden her tıynette adam çıkabiliyor. Aydını da var, gericileri de… Şeriat çığlığı atanlar partinin yobaz takımı…

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İşte, tüm bu çağ dışı faaliyetlerin arttığı dönemde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun güç kazanması Türkiye için büyük önem taşıyor.

Ülkede Atatürk devrimleri tasfiye sürecine girdi.

Laik Cumhuriyet dilim dilim doğranıyor…

Atatürk karşıtları her geçen gün yeni bir adım daha atıyor, Türkiye'yi karanlık bir geleceğe sürüklüyor.

Bu ahval ve şerait içinde Kılıçdaroğlu'nun güç kazanması halkımız için bir şanstır.

Türkiye'nin makûs kaderi, halkımızın Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarını desteklemekle değişecektir. Türkiye'de tutunacak başka dal kalmadı!

Onlar Türkiye'nin umudu

CHP Kurultayı'nda, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun listesini delip Parti Meclisi'ne girenler de var.

Bunlardan biri de, Aylin Nazlıaka…

515 oyla 42'inci sırada yer alarak Parti Meclisi'ne girdi. Gerçek bir başarı…

Ben şahsen buna memnun oldum. Nazlıaka daha önce “Bir milletvekili odasındaki Atatürk resmini indirdi” tartışmaları nedeniyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından partiden ihraç edilmişti.

O dönemde ben de bu konuda bir-iki yorum yazmıştım.

Sevgili arkadaşım ve değerli kardeşim Bekir Coşkun beni telefonla arayıp “Aylin Nazlıaka'nın, Atatürkçü gerçek bir Cumhuriyet kadını olduğunu anlatmıştı.

CHP'den ihraç edilen Aylin Hanım darılmadı, yılmadı, azimle çalışarak önce CHP'ye, sonra da Parti Meclisi'ne girdi. Onu kutluyorum.

Bu arada 982 oyla birinci sırada yer alan Faik Öztrak ile, 862 oyla ikinci sırada yer alan Bülent Kuşoğlu başta olmak üzere Parti Meclisi'nde girmeyi başaran 52 ismi de tebrik ediyorum. Onlar artık Türkiye'nin umududur.

Mehmetçik Vakfı

Emekli bir albay arkadaşım var: Tahsin Ataizi…

Onunla, Cumhurbaşkanı Demirel'in yurt dışı gezilerinde tanışmıştık… 30 yıldır dostluğumuz devam ediyor.

“Emekliyiz ama emeklemiyoruz.” diyen Tahsin Albay'dan bir mesaj aldım…

Kurban Bayramı bağışlarının Mehmetçik Vakfı'na yapılmasını arzu ederek:

“Mehmetçik Vakfı'na yapılan Kurban bağışları, yüreği yanık insanlara, ailelerine, çocuklarına ulaşıyor. Şehitlerimizde olan vefa borcumuzu kısmen de olsa ödemiş olmaz mıyız?” diyor ve ekliyor:

“Şehitler vurulduklarında değil unutulduklarında ölürler. Unutmayalım.”

GÜNÜN SÖZÜ

Yoksullukların en büyüğü, ahmaklık ve aptallıktır!