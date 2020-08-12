Türkiye nasıl kurtulur?

“Kimse suçluyu başka yerde aramasın. Türkiye şu anda kötü yönetiliyor. Hükümet değişikliği olmadan Türkiye'nin sorunlarının çözülmesi mümkün değil!

Öncelikle teşhisi koymak lâzım ama hükümet hastalığı kabul etmiyor.

– Gençlerde işsizlik yüzde 25 civarında…

– Artık iş aramaktan vaz geçen insanlarımız var.

– Ülkeye yatırım gerekiyor. Türkiye'nin kalkınmasının tek yolu yatırım, üretim ve ihracattır.

– Neden insanlarımız fakirleşiyor? Niye gençlerimiz iş bulamıyor?

– Kadınlarımızın iş gücüne katılma oranı hızla düşüyor.

– Sorunlar büyük… Halkımız “en önemli sorun ekonomi” diyor.

– Hükümet ise “Ekonomi uçuyor” iddiasında…

– Gerçekte ekonomi perişan ama Türkiye çaresiz değil. Çözüm için tek yol AKP hükümetinin değişmesi!”

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Yukarıdaki sözleri Ali Babacan söylüyor.

DEVA Partisi'nin lideri, eski AKP'li Ali Babacan, AKP iktidarının sorunları çözmek için önce hastalığı kabul etmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Peki, AKP hastalığı kabul ediyor mu?

Heyhat! Ne gezer? Tam tersine:

“Türkiye tırmanışta… Bizim tırmanışımızı görmek istemeyen, gözü olup da görmek istemeyenler var” diyor ve ekliyorlar:

“Dış mihraklar, uluslararası lobiler, ecinniler, Türkiye'yi yıkmak için birlikte hareket ediyorlar, dövizle oynuyorlar, Türkiye'nin dünyada lider ülke olmasını, ekonomide büyük hamleler yapmasını çekemiyorlar!”

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Bu iddialı lâflara inananlar da var tabii ki…

Oysa ekonomimiz çok zor durumda. Türk lirası tarihinin en ağır kayıplarını yaşıyor. Piyasalar berbat… Milyonlarca insanımız açlık sınırında yaşam savaşı veriyor.

“İç ve dış güçler” diye düşman ilan etmeyi bırakıp gerçeklere bakmamız lâzım.

Ali Babacan'ın “Kimse suçluyu başka yerde aramasın” sözlerine kulak vermek en akılcı yaklaşım olur. Bu iktidarla sıkıntılardan kurtulmak mümkün değil!

İktidar tutunacak bir dal arıyor!

Saray zor durumda… AKP, koltuğunun sallandığını hissediyor. İktidarın rahatlaması için Millet İttifakı'nın parçalanması gerek!

Cumhur İttifakı (AKP-MHP) ile Millet İttifakı (CHP-İYİ Parti) arasındaki oy dengesi, başka türlü iktidarın lehine değişmez!

İktidar, bölme işlemi için hemen harekete geçip, önce Meral Akşener'e çengel attı. Fakat Meral Hanım öyle yemleri yutacak ilkesiz siyasetçilerden değil… Devlet Bahçeli'nin açık çağrısını elinin tersiyle itti!

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Akşener'den sonra, CHP'den ayrılıp parti kuracağı söylenen Muharrem İnce'ye destek verildi.

AKP Genel Başkanı “Parti kurmak İnce'nin hakkıdır” diyerek açıkça ona destek oldu.

Peki, İnce'yi destekleyen CHP'liler ne diyor bu duruma?

“AKP'nin uydusu” görünümünde kurulacak olan bir partinin peşine takılıp göz göre göre iktidara hizmet ederler mi? Ben buna ihtimal vermiyorum!

TEBESSÜM

“Eyvah! Issız adaya düştük!”

İşadamı, muhasebecisiyle birlikte uçakla yurt dışına iş gezisine çıkmış. Uçak bozulunca okyanusta küçük bir adaya düşmüşler. Muhasebeci “Eyvah, yandık! Bu ıssız adada kimse bizi bulamaz!” demiş.

Patron işadamı sormuş:

“Geçen ay KDV'yi ödedik mi?”

“Sıkıştık, ödeyemedik efendim.”

“Diğer vergileri ödedik mi?”

“Sıkıştık, ödeyemedik efendim.”

“Ee, o zaman ne korkuyorsun be adam? Maliye nasıl olsa gelip bizi bulur!”

GÜNÜN SÖZÜ

İnsanlar dertli günlere ve nankörlüklere de hazırlıklı olmalıdır!