Uygar devlet intikam almaz!

Kendisine yönelik eleştirilere tahammül edemeyen…

Muhalif gazeteci ve yazarlara “virüs” diyen…

Gerçek gazeteciliği suç sayan…

Geçerli hiçbir hukuki sebep olmadan OdaTv'yi kapatan…

Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Murat Ağırel gibi, yazdıkları belgesel kitaplarla ülkedeki yolsuzluk ve çarpıklıkları ortaya koyan gazetecileri hapse tıkan anlayış değişmezse, gelecek günlerde ülkemizde çok daha büyük sıkıntılar yaşanacak.

Murat Ağırel ve Barış'lar için 19 yıla kadar, bir tweet atan Fatih Portakal için ise 3 yıla kadar hapis cezası istenmesinin hiçbir haklı nedeni olmadığını tarafsız hukukçular söylüyor.

Darbe dönemlerinde de bu tür uygulamalar yapılır, Demokles'in kılıcı basının üzerinde sallandırılırdı.

Devlet her vatandaşına eşit yaklaşmalı ve sadece yasaları uygulamalı. Ortada yasaya aykırı bir durum olduğu iddia ediliyorsa, sanıklar bağımsız mahkemelerde yargılandıktan sonra cezalandırılmalı.

Oysa ülkemizde âdeta “yargısız ceza” ya da “peşin ceza” sistemi uygulanıyor!

Devlet keyfi davranmaz, devlet intikam almaz. Devlet asla hissi davranmamalı ve her zaman âdil olmalıdır.

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Ülkemizde, iktidara mensup bir kişinin evinin fotoğraflarını çekmek bile suç oldu.

“Çivi bile çakılmaz” denilen Boğaziçi'nde yasaya aykırı olarak yapılan çardak ve şömine gibi yapıların fotoğraflarını çekmek neden yasak olsun?

Ev AKP'li bir kodamanın olunca hemen soruşturma başlıyor, dava açılıyor.

Adalet bunun neresinde?

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Hz. Muhammed'in ünlü bir sözünü bu efendilere hatırlatmak istiyorum. Hayatının her safhasında adaletten yana olan Hz. Muhammed, “Kâfirlerin iktidarı bile, eğer âdil ise sürebilir. Fakat müminlerin iktidarı, eğer adaletsiz ise mutlaka yok olur” diyor.

Her iktidarın rehberi bu cümle olmalıdır.

Adalet yoksa istikbal de yoktur. Adalet, adalet, yine adalet!

Halk kahramanı oldular

İktidarın tüm engellemelerine rağmen yoksul vatandaşlara yardımlarını sürdüren belediyeler, halkın gönlünde daha da büyüdüler.

Anketlerde CHP'li belediye başkanlarının oylarının artması bunu kanıtlıyor.

Dün SÖZCÜ ve Korkusuz'da Avrasya Araştırma Şirketi'nin bir çalışması yayınlandı.

Mansur Yavaş'ın oyu 8 puan, Ekrem İmamoğlu ve Muhittin Böcek'in oyları 7'şer puan, Zeydan Karalar ve Özlem Çerçioğlu'nun 5'er puan, Tunç Soyer ve Vahap Seçer'in oyları 4'er puan, Yılmaz Büyükerşen, Kadir Albayrak, Lütfü Savaş ve Osman Gürün'ün oyları 3'er puan arttı.

Bu çok önemli bir gelişmedir.

İktidarın yaptığı hatalar ve haksız suçlamalar, son yerel seçimlerde muhalefetin kazanmasına yol açmıştı. Bundan hiç ders almamış olacaklar ki, aynı ağır suçlamalar günümüzde de devam ediyor. İşte sonuçlar ortada…

Hatada ısrar ederse AKP'nin belini doğrultamayacağı kesin!

İktidar, farklı düşünenleri düşman olarak ilan etmekten artık vazgeçmeli!

TEBESSÜM

İçki parası ve uçak!

Bir adam havaalanında, pencerenin kenarında oturup aprondaki uçağa bakarken, bir yandan da içkisini içer… Yobaz kılıklı bir adam onun yanına yaklaşır:

“Kaç yıldır içki içiyorsun?” diye sorar.

“20 yıldır içiyorum” der adam…

Yobaz kılıklı adam “Vah vah” der gibi başını sallar:

“Biliyor musun, 20 yıldan fazla zamandır içki için harcadığın paraları toplasaydın, şimdi bu hayranlıkla baktığın uçağın sahibi olurdun…”

Adam içkisini yudumlayarak “O zaten benim uçağım” diye güler.

Şaşıran yobaz “Yaa” der “Demek uçak senin? Öyleyse bana da bir kadeh doldur!”

GÜNÜN SÖZÜ

Hayatta en çok, küçük virüsler gibi küçük insanlardan korkmalı!