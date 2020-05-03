Yoksul vatandaş cezalandırıldı!

Sorunlar büyük… Koronavirüs salgınıyla sorun yumağı daha da büyüdü, devasa bir hal aldı…

İnsanlar yardıma muhtaç…

Ne yazık ki iktidar, CHP'li belediyelere yapılan bağışlara yasak koyarak, muhtaç insanlara yardımı önledi…

Bedava ekmek dağıtımını bile yasakladılar…

Aslında bu iktidar, CHP'li belediyeleri cezalandırmak isterken, gerçekte fakir fukara vatandaşları cezalandırıyor.

Ücretsiz ekmek dağıtmak neden yasaklanır ki? Kime ne zararı var?

AKP'ye zararı olacağı düşünülüyor ve oy kaybından korkuluyor!

Şimdi, milyonlarca yurttaş, işsiz, çaresiz ve ümitsiz… İktidar için bu daha büyük oy kaybı olmayacak mı?

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Sorunlar büyük dedik… Mesela:

– Virüs sorunu…

– Sağlık sorunları…

– Bağımsız adalet sorunu… k Temel hak ve özgürlükler sorunu…

– Milli eğitim sorunu… k Ahlâk sorunu…

– Partizanlık ve liyakat sorunu… k Adam kayırma ve israf sorunu…

– İç ve dış borçlar sorunu… k Suriye, Libya ve Ege adaları sorunu… k Sansür ve susturma sorunu…

Say sayabildiğin kadar… Sorunların tamamını bu sütuna sığdıramayız.

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Tüm bu meseleleri çözmeye iktidarın gücü yetmiyor. Hele “Tek Adam Sistemi” bütün sorunları daha da içinden çıkılmaz hale getirdi.

Acilen parlamenter sisteme dönmek gerekiyor.

Halk oylamasından önce dönemin başbakanı Binali Yıldırım, kendi makamını da yok edecek olan sistem için “Türkiye kanatlanıp uçacak” diyerek halkı kandırıyordu.

Geldiğimiz nokta belli… Uçmak bir yana fena halde yere çakıldık!

Her öğrenciye 1200 dolar

Ottawa'dan bir okurum mesaj yollamış…

“Kanada hükümeti üniversite öğrencilerine her ay 1200 dolar harçlık verme kararı aldı” diyor.

Normalde Kanada'da öğrenciler yaz tatiline girince bir iş bulur çalışır. Şimdi koronavirüs salgını nedeniyle çalışma imkânı olmadığı için hükümet böyle bir yardım kararı almış.

Okurum saf saf “Türkiye'de de buna benzer bir uygulama var mı?” diye soruyor.

Kanada gazeteleri, ABD'nin Suriye'deki PYD/YPG güçlerine (yani PKK'lı teröristlere) uçak dolusu maske yolladığını yazıyor. Bilindiği gibi bu maskeler Amerika'ya Türkiye'den yollanmıştı!

Dostlarıma geçmiş olsun

Sevdiğim aile dostları Prof. Dr. Osman Gümrü ile eşi Dr. İffet Gümrü, ikisi birden rahatsızlandı, sıkıntılı günler geçirdiler. Kesin bir teşhis konulamadı. Sonuçta bir hafta-on gün içinde ikisi de iyileşip kötü günleri geride bıraktılar.

Osman ve İffet kardeşlerime “Geçmiş olsun” diyorum.

İffet Hanım, Çapa Tıp Fakültesi'nin eski dekanlarından ve tıp dünyasının önemli isimlerinden merhum Prof. Dr. Sedat Katırcıoğlu'nun kızı, Osman Bey de damadıdır. Baba mesleğini devam ettiriyorlar.

TEBESSÜM

Maskeli inek yavrusu!

Polisler Kars-Digor karayolunda koronavirüs tedbirleri nedeniyle durdurdukları bir minibüsün içine baktıkları zaman şaşırıp kaldı.

İçeride maskeli bir buzağı var… Maskesinin altından “Mööö” diyor.

Buzağının sahibi olan köylü, yeni doğan buzağısını veterinere götürdüğünü söyleyerek “Herkes maske takacak dediler. Ben de virüse karşı önlem için buzağıya maske taktım. O da can. Ne olur ne olmaz” dedi.

Gördükleri manzara karşısında “Kah kah” gülen polisler, köylüye:

“Keşke herkes senin gibi tedbirli olsa… O zaman bu lanet virüsü daha çabuk yenerdik… Ayrıca, maske buzağıya çok yakışmış inan ki!” dediler.

GÜNÜN SÖZÜ

Yeryüzünde bütün ayıpların en çirkini iyilik bilmezliktir!