ABD’den Kılıçdaroğlu’na gece gelen belgeler

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “İşini ve aşını kaybedenlerin” şu dönemde daha fazla sıkıntı çekmemeleri için bir bağış kampanyası başlattı. İnsanların önünü göremediği şu dönemde belediye acil olmayan ihaleleri durdurdu. Buradaki kaynaklardan zor durumdaki vatandaşlara gıda ve para yardımı yapmayı planlamıştı. Bu girişim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li diğer başkanlar tarafından da benimsendi. CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu'nun başkanlara önerisi bu dönemde halkın yalnız bırakılmamasıydı.

Banka hesapları açıklanır açıklanmaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle açılan bağış hesaplarına bloke koydurdu. İyilik temelinde başlatılan dayanışma hareketi, devlet organlarının bir diğerine tahakkümünü değil bütün kurumlarıyla birlik ve dayanışma içerisinde olmasını temsil etmeli. Belediyeler Kanunu'nun 38. Maddesi, yoksul ve muhtaçlara yardımı da öngörüyor.

GİDEN DOLARLAR

Dini vakıflar, dernekler devletten önemli destekler alıyor. Bunların denetimlerinin sağlıklı bir şekilde yapıldığı da söylenemez. Artık işler o hale gelmiş ki vergiden tamamı düşürüldüğü için Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na şartlı bağış gönderiliyor. Ama burada da bir oyun var. Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na, oradan Ensar ve TÜRGEV'in ABD'deki ortak vakfı olan TÜRKEN'e bağışların gittiği belirtiliyor. Ama ABD'de 8 milyon dolarlık bağışın belgesi kayıtlarda gözükmüyor. Peki “hayırsever” olduğunu belirten ama şu zor dönemde bile doğalgaz borçlarını ertelemeyen, yapılandırmayan Başkentgaz'ın sahibi Mehmet Torun'un 8 milyon dolarlık bağışı nerede? TÜRKEN'de görünmediğine göre bu para doğrudan Ensar Vakfı'nın kasasına mı girdi?

CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, TÜRKEN'e tek kalemde yapılan 22 milyon 700 bin dolarlık (Yaklaşık 152 milyon lira) bağışın kaynağını araştırdı. New York merkezli TÜRKEN Vakfı'na yapılan bağışları daha önce de açıklayan Yurter Özcan, 31 Mart 2020 tarihinde ABD Hazine Bakanlığı Vergi Dairesi'nden 2018 Temmuz-2019 Haziran arasındaki finansal raporlara ulaştı. 2018 yılı altında gözüken hibe ve bağışın toplamı 22 milyon 800 bin dolar. Bağışın 22 milyon 700 bin doları ise aynı kişi ya da kurum tarafından gönderilmiş.

YİNE ENSAR VAKFI

ABD Hazine Bakanlığı Vergi Dairesi'nden alınan Ensar Vakfı bağlantılı 39 sayfa belge CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gece ulaştırıldı. Belgeler incelendi ve yapılacak açıklamalar için bir uzman görevlendirildi.

Başkentgaz'ın vergiden düşmek için Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na, oradan da Ensar'ın ABD'deki TÜRKEN'e yaptığı belirtilen 8 milyon dolarlık bağış belgelerde görünmediğine göre ya Ensar Vakfı açıkladığı miktardan çok daha fazlası olan bir bağış yaptı ya da bu parayı TÜRKEN'e hiç göndermedi. Oysa Ensar Vakfı, 8 milyon dolar bağışı “FETÖ'yle mücadele amacıyla ABD'de yurt yapılması için TÜRKEN Vakfı'na bağışlandığı” açıklamıştı. TÜRKEN'e, 2014-2017 yılları arasında toplam 54 milyon 250 bin dolar (yaklaşık 330 milyon TL) bağış yapıldığını yine CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan açıklamıştı.

CHP'li başkanların açtığı bağış kampanyasında hesaplara bloke koydurulurken, yapılan birçok usulsüzlüğün kaynağının bazı vakıflar olduğu bilinmesine rağmen bunların para hareketlerini incelemeye kimse yanaşmıyor.

Öğrenciye destek böyle olur

Çarşamba günü bu köşede, Almanya'da yapılan yardımlardan söz etmiş, Başbakan Merkel'in, “Siz sağlığınıza bakın. Gerisini merak etmeyin” dediğini, eski bir bakanımızın da bu konuşmayı dinledikten sonra ağladığını yazmıştım.

Almanya'da konservatuarda piyano eğitimi gören bir gencimiz, virüs önlemler kapsamında yaz sömestr derslerini uzaktan eğitimle alıyor. Öğrencilere bakın nasıl destekte bulunulmuş:

“Öğrencilerle ilgili alınan kararlar anında bizlere bildiriliyor. Uzaktan eğitim için gerekli bilgisayar, kulaklık, yazılım vs. ihtiyacımız varsa, bunlar için nerelere başvurmamız gerektiği belirtiliyor, bunların devlet tarafından karşılanacağı bildiriliyor. Ülkemizde ise bir kişiye bile ‘Böyle bir ihtiyacınız var mı?' diye sorulduğunu sanmıyorum. Hatta Çin gibi internette dışa kısıtlı açılan ülkelerdeki öğrenciler için farklı çözümler sunuyorlar. Okulu yeni bitirmiş, iş olanakları arayan, ders vermekte olan veya hem okuyup geçimini ders vermekle sağlayan müzik insanlarına aylık 3000 Euro karşılıksız geçim desteği veriyorlar. Kredi değil karşılıksız para. Yabancı üniversite öğrencilerden alınan öğrenim katkı paylarını da bu yıl için almayacaklarını ilettiler.”

Darısı, ülkemizde öğrenim görenlerin başına…