Trabzon’da neler olduğuna bakalım

2018 yılının Mayıs ayında Trabzon Başsavcılığı büyük bir gizlilik içinde soruşturma başlattı. Kamulaştırma davalarıyla ilgili görevlendirilen bilirkişilerin rayiç değerinin çok üzerinde kamulaştırma bedeli çıkardıkları, devleti zarara uğrattkıkları öne sürülüyordu. Kamulaştırmaya itiraz halinde birinci ve ikinci raporları da aynı kişilerin yaptığı iddia ediliyordu. Yani işler “organize” bir biçimde sürdürülüyordu.

Kritik bir konu olduğu için soruşturmayı bizzat Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Mikdat Kutanoğlu yürütüyordu. Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik de olayın tüm boyutlarıyla araştırılması için çabalıyordu. Teknik takip, telefon dinlemeleri, fiziki takiple önemli bulgulara ulaşılmıştı. Şüphelilerden birisi de itiraflarda bulunmuştu.

SORUŞTURMANIN SONU

4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri 19 Nisan 2018'de gerçekleştirdikleri operasyonla 7'si bilirkişi, 2'si adliye çalışanı ve biri de fotokopici olmak üzere 10 kişiyi gözaltına aldı. Haklarındaki suçlama, “Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, rüşvet ve suç örgütü üyeliği”ydi. Şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemede adli kontrolle serbest kalırken 2'si tutuklandı.

Başsavcı ve Emniyet müdürüne göre “Dört dörtlük” bir soruşturma dosyası hazırlanmıştı. Dosyadaki ifadeler, belgeler 20 klasörde toplanmıştı. Daha dava açılmadan ilginç bir gelişme oldu. Önce soruşturmayı yürüten Başsavcı Mikdat Kutanoğlu görevinden alınıp İstanbul Anadolu Yakası Bölge Adliyesi'ne düz savcı olarak gönderildi. Başsavcı'dan kısa süre sonra Emniyet Müdürü Orhan Çevik'in görev yeri değişti.

Tabi ki bu önemli soruşturmanın sonucunu merak ettik. Savcılık 10 şüpheli hakkında “Kovuşturmaya Yer Olmadığı”na karar verdi. Kararın ardından dosya, disiplin yönünden bilirkişiler hakkında karar vermek üzere Trabzon Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığı'na gönderildi. Neyse, Trabzon'un gündeminde olan ve sonucu merakla beklenen soruşturma dosyası da böylece kapanmış oldu…

AKRABAYA ADLİ PİYANGO

Trabzon'dan söz ederken bir de Bölge Adliye Mahkemesi'ne gidelim. Çünkü kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerde sıkça karşılaşılan “akraba atamaları”nın yargıya da sıçradığı iddia ediliyordu. Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi'ne (İstinaf) personel alımlarında akrabaların çok olduğu söyleniyordu.

Yeni açılan Bölge Adliye Mahkemesi'nde görev almak için 300 talep vardı. Bakanlık 45 isim belirleyip gönderdi. Yetkililere sorduğumda “Evet, gelenler arasında akraba olanlar var. Bazıları, eş durumundan, bazıları da sağlık gerekçeleriyle geldi” dediler. Akraba atamalarından bazılarını aktaralım:

– Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi Başkanı Yüksel Karakuş'un, Vakfıkebir Adliyesi'nde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan kız kardeşi Hacer Sönmez, Bölge Adliye Mahkemesi Bilirkişilik Bölge Kurulu'na müdür olarak geçiş yaptı. Arkadaşımız Ali Ekber Ertürk, bu atamayla ilgili Başkan Karakuş'u çok aradı ama cevap alamadı.

– Bölge Adliye Mahkemesi İdari İşler Müdürü Bayram Kol'un Trabzon Adliyesi'nde zabıt katibi olarak görev yapan kardeşi Ali Kol, Bölge Adliye Mahkemesi'ne geçiş yaptı ve müdür yapıldı.

– Trabzon Adliyesi Yazı İşleri müdürlerinden Ali Ateş, Bölge Adliye Mahkemesi'ne yazı işleri müdürü olarak atandı. Üç gün sonra da oğlu Evren Ateş'i naklen yanına yardımcı olarak alınmasını sağladı.

– Trabzon Adliyesi'nde zabıt katibi olarak çalışan Recep Karabak'ın ardından 5 gün sonra da eşi Nurdan Karabak Bölge Adliye Mahkemesi'ne geçiş yaptı.

– Trabzon Adliyesi'nde zabıt katibi olarak çalışan Mimar Sinan Ayvaz ve eşi Zehra Ayvaz, Bölge Adliye Mahkemesi'ne geçti.

– Savcılık Yazı İşleri Müdürü Ali Çavuşoğlu'nun hem oğlu hem kızı sınavla adliyeye alındı.

BUNLAR DA OLDU

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal'ın üç kızının Sağlık Bakanlığı'ndan, iki damadının da Avrasya Üniversitesi'nden Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne geçiş yaptığını da hatırlatıp başka bir torpil dünyasına uzanalım.

Bahar Ayvazoğlu, milletvekili seçilmeden önce AKP Trabzon Kadın Kolları Başkanı'ydı. Yardımcılığını da Emine Altuntaş yapıyordu. Bahar Hanım milletvekili seçilince Emine Hanım kağıt üzerinde Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü özel kalem müdürü yapıldı. Ertesi gün, dönemin Trabzon Valisi Yücel Yavuz'un onayıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı oldu. Oradan İstanbul Valiliği'nde önemli bir göreve atandı. Sınavsız bir biçimde memur oldu ve yükselip gitti. Önceki Belediye Başkanı Orhan Gümrükçüoğlu döneminde 10'a yakın özel kalem müdürü atandı, aynı gün bunlar daire başkanlıklarına getirildi. Sayıştay, özel kalemden daire başkanlığına atama yapılamayacağını söylese de değişen bir şey olmuyor.

Trabzon'da “Torpilliler”i başka bir gün yine sıralayalım.