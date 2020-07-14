Akraba siyasetine AB’den vize yok

Avrupa Birliği (AB) vize serbestliği tanımak için Türkiye'den “Siyasi Etik ve Şeffaflığın Artırılmasına Dair Yasa” çıkarmasını istiyor; biz “amma da ısrar ediyorsunuz” diye sitem ediyoruz…

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ile düzenlenen ortak basın toplantısında sert çıkıyordu:

“AB pek hoşlanmıyor ama vize serbestisi AB'nin bir sözüdür. Hoşunuza gitse de gitmese de bu sözünüzü yerine getirmek zorundasınız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mart 2020'de Brüksel'de NATO ve AB liderleriyle yaptığı toplantında muhataplarına, “66'sını yerine getirdik, kalan 6 kriteri de şart koşmayın. Verin şu vizeleri” dediği siyasi kulislere sızmıştı.

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62. 63. ve 64. Dönem Başbakanı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2016 Yılı Eylem Planı'nı açıklarken, “AK Parti grubu olarak siyasi etik kanun teklifini TBMM'ye sevk ettik” diyordu…

5 Mayıs 2016'da AK Parti'den istifa eden Davutoğlu'yla dün telefonda görüştüğümde; 18 Mart Mutabakatı olarak anılan ve AB ile imzalanan “Geri Kabul Anlaşması, Vize muafiyeti ve Gümrük Birliği'nin genişlemesi görüşmelerine” vurgu yapıyor:

“Yarım kalan işlerden en çok AB ile vize muafiyeti anlaşmasını sonlandırmamıza üzüldüm.”

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Davutoğlu AB Komisyonu ile 2013 yılında Dışişleri Bakanı olarak imzaladığı anlaşmayı; Mart 2016'da Başbakan olarak yenilemişti.

Partisinden istifa ettikten sonra dönemin Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker'i arıyor.

“Ben ayrıldım ama anlaşmayı rafa kaldırmayın” diye söz almaya çalışıyor.

Juncker de “Haziran 2016'da Avrupa Parlamentosu'nda (AP) görüşülecek” karşılığını veriyor.

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Davutoğlu'nun korktuğu başına geldi; anlaşmanın vize ve gümrük birliği güncellemesi rafa kalktı.

Geçtiğimiz günlerde bir ışık yandı: AP, Türkiye'de yaşayan sığınmacıların bakımı için harcanmak üzere 6 milyar Euro'luk yardım paketine ek olarak 500 milyon Euro'luk desteği onayladı.

Yardımı Türkiye'nin de aralarında olduğu Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) dağıtacak.

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“Devlet hiyerarşisine aile girmez” diyerek AK Parti'ye nepotizm (akraba ve yakını kayırma) eleştirisi getiren Davutoğlu, “Haziran 2016'da siyasi etik yasası çıksaydı, 2018'te AB ile vize muafiyeti gerçekleşecekti” diyor.

“Türkiye kazanımlarını takip etmek zorunda. Bugün bırakın muafiyeti, Türkiye'ye vize vermiyorlar” diye de ekliyor.

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CHP “Siyasi Etik Yasa Tasarısı”nın yeni sürümünü hazırladı.

Bu Meclis yasama döneminde yine görüşülemeyecek.

Güze kaldı!

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Davutoğlu, 19 Temmuz'da Ankara'da partisinin genel merkezinin açılışında yapacağı konuşmada “siyasi etik ilkelerini” açıklayacak.

İlkeler, yönetim danışmanı ve Davutoğlu'nun İstanbul Erkek Lisesi'nden de arkadaşı Dr. Ahmet Oğuz Karaoğlu liderliğinde oluşan 5 kişilik “Etik Kurul” tarafından hazırlandı.

Genel başkandan da bağımsız, özerk çalışacaklar.

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Üç ana başlıkta toplanan etik kriterler, 45 maddeden oluşuyordu.

Saygı Öztürk'ün, “akraba kontenjanından yapılan atamaları” haberleştiren yazılarından ilham alınarak; söz konusu maddelere 46'ıncısını eklediler:

Kamu görevlileri birden fazla yerden maaş alamazlar!

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Siyasi Etik ilkelerini kitapçık halinde teşkilatlarına dağıtılacaklar, eğitimler verecekler.

Karaoğlu, “Parti içinde ödül ve ceza sonucu doğuracak denetimleri yapacağız. Halka açık ihbar hattı da kuruyoruz” diyor.

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Davutoğlu Başbakanlığı döneminde; kendisine ve ailesine yurt içi ve yurt dışında takdim edilen hediyeleri, Atatürk'ün imzasıyla 1936'da çıkan kanuna dayalı olarak; Vergi Dairesi Başkanlığı'nca görevlendirilen Takdir Komisyonu'nca değer tespitleri yaptırarak, Başbakanlık envanterine kayıt ettirmişti.

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Hediyelerin nerede tutulduğu ve toplam değerini merak etmiyoruz! Bir uçak parası; kaç yetimi doyurur, kaç işsizin faturalarını öder, kaç genç yuva kurabilir; bunun hesabını yapıyoruz.

Siyasi etik yasası çıkarmak için basit bir matematik bilgisi yeterli: Toplama ve çıkarma eşittir VİCDAN!