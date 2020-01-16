İTÜ, Doğa Koleji’ni almaktan vazgeçti

İTÜ bünyesinde çözülmeye çalışılan Doğa Koleji sorunu arap saçına döndü. Yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda bu sorunu çözmek için 400 milyon dolar gerektiği ve bu kredinin geri dönmesinin olanaksızlığı dolayısıyla İTÜ'nün teklifi reddettiği ileri sürülüyor. Doğa Koleji'ni satın almak üzere kurulan İTÜ Vakfı'nın bu sorunu çözmek için yeterli olmadığı görüşü ağır bastı.

Adında “çağdaş” geçen vakıflar vergiden muaf statüden çıkarken, kimler giriyor? 2017-2019 listesine bir göz gezdirdim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu ve 2018 yılında kurulan “Yeni Türkiye Eğitim Vakfı” (YETEV), listeye en son giren vakıf.

Tarih: 18.09.2019

“Yeni Doğu Okulları” adıyla İstanbul'da Sancaktepe, Çekmeköy, Başakşehir ve Bahçeşehir, İzmir'de de Bornova kampüsleri eğitim-öğretim hayatına başlamış.

Esra Albayrak'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu “Nun Eğitim ve Kültür Vakfı” bu statüyü 2018 yılında elde ediyor.

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1996 yılında İstanbul Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (İSEGEV) adıyla yalnızca İstanbul'da yurt açan TÜRGEV, 2012 yılının Ağustos ayı itibarıyla Türkiye'ye ve yurt dışına yayılıyor. Yönetim kurulu başkanlığını Dr. Fatmanur Altun'un yaptığı ve Bilal Erdoğan ile Dr. Esra Albayrak kardeşlerin yönetim kurulu üyesi olduğu TÜRGEV de bu kervana erken katılanlardan…

Çağdaş Eğitim Vakfı'na “Eğitim bizim işimiz sen müzik yap” dediler!

Bu yazı, Türkiye'nin kültür-sanat/eğitim hayatına son yıllarda egemen olan yapının özetidir…

13 Ocak gecesi Zorlu PSM'de Çağdaş Eğitim Vakfı bünyesindeki ÇEV Sanat'ın desteklediği üstün yetenekli genç müzisyenleri dinledik.

ÇEV sanat konserinin ev sahibi Berrin Yoleri'nin açış konuşmasında en çok geçen kelimenin “ben” olması dikkatlerden kaçmadı.

Çünkü iş dünyası ile yakındı, bu nedenle de 2009 yılından beri “Kutup Yıldızları”nı parlatıyor.

Sponsorluk müessesesini dostları Revna Demirören, Zeynep Üstünel, Dalya Garih, Feryal Gülman, Mustafa Taviloğlu, Dilek Hanif gibi cemiyet hayatının tanınmış isimleriyle “şahsen” ayakta tuttuğunu anladık.

Zorlu PSM'deki konserin ana sponsoru Katar bankası QNB Finansbank'tı.

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ÇEV'in kurulduğu 1994 yılından bugüne 35 bin öğrenciye karşılıksız eğitim bursu sağlaması kamu yararı görülmedi!

FETÖ'nün düzmece dosyalarından oluşan “Ergenekon Davası”na dahil edildildikleri gerekçesiyle; Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) gibi ÇEV de vergi muafiyeti tanınan vakıflar statüsünden çıktı.

Bu nedenle bağışlar her bir kuruş için vergi ödemek durumundalar…

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Ergenekon Davası'ndan beraat eden ÇEV Kurucu Başkanı Gülseven Yaşer'e “QNB Finansbank, adı Ergenekon ile anılan bir başkan istemiyor” denildi.

2009-2015 yılları arasında Amerika'da yaşayan Yaşer, ülkeye döner dönmez yapılan ilk genel kurulda başkan seçilmişti.

Bursiyerlere zarar gelmemesi için bir ay sonra istifa etti.

ÇEV Mütevelli Heyet Başkanlığı'nı 2009 yılından bugüne Prof. Dr. Ahmet Altınel sürdürüyor.

Yaşer, “Israrla Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı nedeniyle etkinlikler düzenlemelerini önerdim. Kabul ettiremedim” diyor.

Milli Emlak'ın Taksim'deki 4 katlı metruk bir binasını 49 yıllığına kiralayıp, içine girmişlerdi.

ÇEV'in halen kiracısı olduğu bina, 2014 Haziran'ında “Sultan Bayezid Vakfı”na devredildi.

Vakıftan vakıfa kiralama; bu son yıllarda yaygın bir el değiştirme yöntemi…

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Yaşer, 2009 yılında başlattığı ve Yoleri'ye teslim ettiği “Genç Yetenekler” projesininin 10'uncu yılı konserinde yoktu. Davet edilmemişti de.

Gecenin onur konuğu klasik müziğin divası Ayla Erduran, sunucusu oyuncu Halit Ergenç.

Avrasya Filarmoni Orkestrası'nın şefi de İbrahim Yazıcı gecenin destekçi üçlüsüydü!

Bir ara sahne alan ünlü keman sanatçı Charlie Siem ve ÇEV bursuyla kariyer basamaklarını tırmanan genç viyolonsel sanatçısı Cemal Aliyev'in yanı sıra, çocuk yaşta büyüleyici başarılara imza atan kutup yıldızlarını dinledik.

ÇEV Sanat, son 10 yılda büyük desteklerle 39 üstün yeteneği sanata kazandırdı.

11 yaşındaki Adil Kerem Ünal, “kentsel dönüşümden” etkilenerek bestelediği esere “inşaat” adını veren Cansu Naz Eriş bunlardan yalnızca ikisiydi…

ÇEV'in Cumhuriyet değerlerini toplumsallaştıran “eğitim” alanının içi boşaldı, “sanatla” idare edecekler…

Parayı veren düdüğü çalacak!