Merkel, Başkentgaz aparatı Kızılay’a güvenmemiş!

Evin içini temizlemeden, dışarıda haklı olunamadığının bir isbatı daha……

Son teslim yeri TÜRGEV olan Başkengaz'ın Kızılay'a yaptığı 8 milyon dolar bağış meselesini unuttuk gitti.

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AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 27 Şubat sonrası ilk kez dün ekran karşısına çıktı.

Partisinin İstanbul milletvekillerine; Rusya, Amerika ve Almaya liderleriyle yaptığı İdlib görüşmelerini aktardı.

“Bugün Suriye'yi parçalamak isteyenler, yarın Türkiye'nin toprak bütünlüğüne saygı duymazlar” üst başlığı veriyor.

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Türkiye'nin İdlib'te gözlem noktaları bombalanmış; 36 askerimiz şehit düşmüş; bu konulara girmiyor.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile görüşmede mülteci sorunu ve alınacak yardım paraları öne çıkmış.

AFAD, Aralık 2019'dan beri yoğun göç alan Atme Kampı'nın yetersizliği karşısında, “Gerginliği Azaltma Bölgesinde” briket evler yapmaya başladı.

3 milyon 700 bin Suriyeli göçmeni barındıran Türkiye'nin, yeni bir göçmen dalgasına tahammülü kalmadı.

Hal böyleyken, Merkel briketten konut projesine 25 milyon Euro bağış yapacağını açıklamıştı.

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Meğer Merkel şartlı bağış yapmış. Para Kızılay'a doğrudan verilmiyor.

25 milyon Euro önce Birleşmiş Milletler Mülteciler Komiserliği'ne teslim ediliyor.

Onlar da bu parayı merkezi İsviçre'de olan uluslararsı yardım kuruluşu Kızılhaç'a veriyorlar.

Kızılhaç da Kızılay'a verecek…

Erdoğan önceki gün yaptığı telefon görüşmesinde…

Merkel'e “Niye doğrudan Kızılay'a vermiyorsunuz” diye soruyor.

Merkel'in yanıtını öğrenemiyoruz.

Erdoğan “Siz mültecileri alın biz size 100 milyon Euro verelim” teklifinde bulunuyor.

Merkel “Kalsın” diyor!

TRUMP'LA PETROL MUHABBETİ YAPMIŞ

Erdoğan, uluslararası aktörlerden Türkiye'ye gelen,“Suriye'de ne işiniz var?” sorusunu Putin'e yöneltiyor.

Erdoğan “Oradaki askeri üsleriniz dursun, aradan çekilin. Rejim ile başbaşa kalalım, gereğini yaparız… Suriye halkı ‘Bu iş bitti' demeden oradan çıkmaya niyetimiz yok” diyor.

Erdoğan bunca görüşmeye karşılık, “Menfaatleri nedir, çözebilmiş değilim” noktasında……

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İdlib sürecinde Türkiye'ye destek açıklamaları yapan ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme neredeyse “dedikodu” kıvamına denk geçmiş…

Trump, Erdoğan'ın ağzını arıyor!

“Yav burada Putin'in ne beklentisi var?”

Erdoğan, Rusya'nın Suriye'deki askeri üsleri anlattıktan sonra aralarında şu diyalog geçiyor:

R.T.E: Bir de Kamışlı'da petrol olayı var.

D.T: Orada petrol var mı?

RTE: Var ama Deyrizor kadar değil!

Milletvekilleri de, Erdoğan'ın imasına gülüşerek karşılık veriyorlar.

Trump nasıl olsa Deyrizor'daki petrol kuyularını tankları ile abluka altına aldı.

Vehbi Koç Ödülü “yaşanabilirlik” ilkesini taşıyan Prof. Dr.Tekeli'nin oldu

Cemal Süreyya'nın dizesi “İzmir'de hayat beklenmez, kovalanmaz da. O zaten seninle beraberdir”…

Peki hayatın anlamı nedir?

Prof.Dr. İlhan Tekeli, “Üretmek ve gerekirse direnmek” diyor, ödülünü almak için çıktığı sahnede.

Bundan 51 yıl önce kurulan ve başkanlığını Semahat Arsel'in yaptığı Vehbi Koç Vakfı'nın bu yıl “kültür” alanında verdiği “Vehbi Koç Ödülü” Tekeli'nin oldu.

Başta sorduğum sorunun yanıtını da ödül gecesinde yaptığı konuşmada Tekeli veriyor.

1937 İzmir doğumlu Tekeli, Aziz Kocaoğlu'nun başkanlığı döneminde İzmir Büyükşehir Belediyesi Danışmanı oluyor.

Bu dönemde yaptığı çalışmalardan “İzmir-Deniz, İzmirlilerin Denizle İlişkisini Güçlendirme Projesi” ne; 40'a yakın bilimsel çalışma atıfta bulunuyor, sayısız ödül alıyor.

Tekeli çalışmalarında, “yaşanabilirlik” ilkesini merkeze alan kentsel mimari anlayışını öne çıkarıyor.

110 kitap üzerinde imzası olan Tekeli, “Yaşanabilirlik kavramı, Birleşmiş Milletler Habitat İnsani Yerleşim Programı ilkeleri arasına girdi” diyor.

1991 yılında kurdukları Tarih Vakfı sivil toplum alanında yeni yaklaşımlar getiriyor.

2018 yılında “İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı” kuruluyor.

Yerleşimlerin gelişim ve dönüşümü, insan hakları, demokrasi ve yaşam kalitesi konularının işlendiği “İlhan Tekeli Şehircilik Bienali” Ankara'da düzenleniyor.

Yaşanabilirlik kavramı, katılımcı demokrasi ile güçlendirilmiş ve içinde yaşayan halkların mutluluğu ile anlam kazanıyor.

Tekeli, bu döngüyü “Yaşam, özgür olarak gerçekleştirildiğinde onurlu yaşam haline geliyor” diye ifade ediyor.

Tekeli'nin not ettiğim diğer bir sözü:

“İnsanların yaşamdaki anlamlılık arayışı içinde geldiği noktalar farklı oluyor ve olacak; demokratik toplum böyle bir şey.”

Tekeli ödülünü, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'un elinden aldı.

Ömer Koç, dedesi Vehbi Koç'un kendilerine miras olarak bıraktığı “vedia” metnini yorumluyor:

“Arapça ‘emanet etmek' demek olan ‘ved' fiilinden gelen ‘vedia', bizim dilimizde ‘emanet edilen şey' anlamında kullanılıyor. ‘Vedia'yı okuduğunuzda kurucumuzun da bu yola ‘üstüme vazife' diyerek çıktığını görüyoruz.”

Vakfın üstüne vazife gördüğü üç temel alandan birisi kültür, diğerleri de sağlık ve eğitim…

Her üç yılda bir Türkiye bu alanlarda ödül alan bir rol modelden ilham alıyor.