Salgın yayılıyor bürokratlar havlu atıyor siz kendinizi kurtarın!

Yerli ve milli korona takviminin ilan edildiği mart ayına geri döndüğümüzün farkındasınız değil mi?

Pandemi çığlıkları yükseliyor ama karantina, izolasyon unutuldu. İç İşleri Bakanlığı denetimlerin sıkılaştırılacağını duyurdu.

İnsanların kendini koruması birinci öncelik.

★★★

Bize mevcut durumu veriler gösterecekken, tam ve doğru bilgiye ulaşmak giderek güçleşiyor.

Salgınla mücadele alanında dikkate alınması gereken en çarpıcı “uyarıları” Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman yapıyor:

“Eğer gerçekten test yapılırsa Türkiye'de vaka sayılarının çok artış göstereceği ortaya çıkacaktır.”

★★★

Salgının başından beri günlük pandemi istatistikleri tutan Prof.Dr. Fatih Tank, Türkiye'yi 12 bölgeye ayıran Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre, 6 Temmuz'dan itibaren 3 bölge hariç bulaşı oranının 1'in üzerinde seyrettiğini söylüyor.

İl bazında ve vaka seyrine yönelik açıklama yapmayan Sağlık Bakanlığı bilgiyi gölgeliyor.

★★★

29 Temmuz'dan bu yana Sağlık Bakanlığı yoğun bakım verilerini açıklamıyor.

Tank, bu tarihte yoğun bakım hastasının, aktif vakaya oranı Türkiye'de ortalama yüzde 11'ken, dünya ortalamasının yüzde 1 olduğunu ifade ediyor.

Türkiye için eşik oranın ne olduğu ortada!

★★★

Tank'ın istatistikerinde; 1 Haziran öncesinde, koşulların değişmediği varsayımından hareketle 1 Ağustos'ta vaka sayısı tahmini 56'ydı. 1000'in üzerini gördük! Küreselde de artışlar görülüyor. Dünya sağlık mı, ekonomi mi tercihini insandan yana yapmıyor.

★★★

Tanı kitinin yurt dışına denetime yollandığı ve pozitif vakaları yakalama oranının yüzde 40 çıktığı iddia edilmişti. Türkiye'de uluslararası akreditasyon belgeleri almış tanı kiti üreticilerine kapıyı kapatıp, kendini 7 Ocak'ta kurulan Bioeksen firmasına kilitleyen Sağlık Bakanlığı'nın, pandemi ile doğrudan ilişkili iki kurumunun başındaki yönetim kadrosu havlu alttı.

★★★

2015 yılında kurulan ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'na (TÜSEB) 14 ay önce Prof.Dr Arif Mardinoğlu, genel sekreterliğe de Dr. Hakkı Gürsöz getirilmişti.

İki isim de görevlerinden istifa ettiklerini Twitter'de paylaştıkları aynı içerikle kamuoyuna duyurdu.

★★★

Covid-19 testlerine onay veren Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanı Prof Dr. Selçuk Kılıç da aynı dönemde görevinden alındı.

Uluslararası Sağlık Hizmetleri (USHAŞ) Başkanı Dr. Cevat Şengül, geçtiğimiz haziran ayında istifa etmişti.

★★★

15 Mart'ta “Tanı kitini kim üretiyor!” başlığı ile bu konuyu irdeleyen yazıma ulaşabilirsiniz. 19 Mart'ta “Covid-19 tespit kitine tanı konuyor”, 30 Nisan'da “Korona ile yaşayacağız, AVM'ler açılıyor” başlıklı yazılarımda, sağlık sisteminin pazar genişletme odaklı yapısını ortaya çıkarmaya çalışmıştım.

★★★

Halk sağlığını korumak üzere kurulan (1928) Cumhuriyet'in ilk kurumlarından Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü'nün kapatılarak, Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne (HSGM) devredilmesi sürecinin fikir babalarından Dr. Şengül bile bugün görevinin başında değil!

Şengül'ün istifası, Bakan Koca ile uzun ve mesleki yol arkadaşlığı gözönüne alındığında soru işaretleri ile dolu…

★★★

Sağlık Bakanlığı, HSGM Viroloji Laboratuvarı'nın seri üretim işbirliği yaptığı tanı kiti üreticisi Bioeksen firmasının sahibi Canan Kerte Kolukırık'ın eşi Mustafa Kolukırık'dan söz eden yok.

Kolukırık 26 Temmuz 2016'da Sabah gazetesinde yer alan, 2013 yılında ithal edilen çeltiklerle ilgili hazırlanan “sahte rapor” iddiasıyla karşımıza çıkmıştı.

Söz konusu haber şöyleydi: “Mersin'de 2013 yılında iktidara yakın 3 şirketin ithal ettiği çeltiklerin GDO'lu olduğu yönünde gerçeğe aykırı rapor hazırlayan İTÜ akademisyenleri Alper Tunga Akarsubaşı ve Mustafa Kolukırık tutuklandı.”

★★★

Başta Bakan Koca'dan Bioeksen'den tedarik edilen PCR testlerine ilişkin açıklama bekliyoruz.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in Haziran'ın 26'sında TBMM'ye sunduğu soru önergesine vereceği yanıt da kabulümüz olur.