Zeydan Karalar: Artık esnaf da erzak kolisi talep ediyor

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Salgınla ekonomik mücadele vermek zorundayız. Kimler bizden erzak kolisi talep ediyor, hiç aklınıza gelmez” diyor.

Karalar, artık iş güç sahibi kesimlerin bile erzak kolisi talep ettiğini belirterek, yaşadıklarını paylaşıyor:

“Yıllar yılı çalışan esnafın iş yeri 3 ay kapalı kalınca geçinemiyor. Salgından önce yoksulluğu işsiz, dar gelirli çevrelerde yaşardık. Şimdi esnaf da erzak kolisi talep ediyor. Yardım listesine ismini yazdırmaya mecbur kalıyor. Ne kadar utandıklarını biliyorum.”

Belediyenin ayda 100 bin erzak kolisi ve 10 bin haneye 400'er TL nakit yardımı dağıttığını ekliyor.

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Korona günlerinde birbirinden yürek yakıcı hayat hikayeleri gözümüzün önünde yaşanıyor.

İşsiz kalan kağıt toplayıcıları tepesinde banyo yapacak bir dam bulamazken,“hijyen” deniliyor.

İşsizlik kuyruğunda bekleyenlere “Herkes evde kalsın” deniliyor!

AVM'ler açılırken “sosyal mesafe” deniliyor!

Asıl mesele şu: Covid-19 sonrası öngörülen “kitlesel yoksulluk” tsunamisi geliyor…

Bize “Katar Dinarı” çare olur mu, göreceğiz…

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CHP'li 11 belediye, geçen hafta vergi gelirlerinin yüzde 60 oranında azalması üzerine “kaynak oluşturma” toplantısı yapmış…

Merkezi bütçe desteği göremeyen CHP'li belediyeler “askıda fatura” gibi yeni kaynak üreten projelere ihtiyaç duyuyor.

Adana'da salgın öncesi her ay sabit 60 milyon TL açık veren bütçenin, mart ayında 27 milyon lira fazla verdiğini belirten Karalar; “İptal ettiğimiz yüksek bedelli ihaleleri yüzde 30-50 daha az fiyatla yeniledik. Eleman sayısını azalttık. Aldığımız tüm önlemlere rağmen bütçemiz bu yıl 30 milyon TL açık verecek” diyor.

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“Belediyenin tek görevi maaş ödemek değil” diyen Karalar, kentsel perişanlığa da dikkat çekiyor:

“Mahalle ve köylerimizin en az 3'te 1'inde temiz suya erişim yok. Salgınla birlikte ASKİ'nin tahsilatı düştü, kullanım yüzde 20 oranında artmış olsa da, yıl sonuna kadar 2 milyar TL tutarında altyapı yatırımı yapacağız. 1.6 milyar TL'ye verilen Yedigöze Barajı ihalesini 300 milyon TL'ye indirdik.”

Afrika'ya temiz su projeleri götüren Melinda&Bill Gates Vakfı'nın çekimlerini film izler gibi seyretmeyi bırakıp, ülkemize baksak fena olmayacak!

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Vefa Grubu'yla yaşanan gerginlik sonucunda CHP Yüreğir Gençlik Kolları İlçe Başkanı Eren Yıldırım tutuklandı. Adana'da yaşanan bu sorunun “adli-yasal-hukuki-ahlaki” boyutu daha çok tartışılır.

Somut olarak bu ilde “Sahra Altı Afrika” koşullarında yaşayan insanlar var. Yardıma çok çok muhtaçlar…

Kıyıcı sosyolojik/ekonomik tablo; erzak kolilerinin güvenli dağıtımını ne ölçüde etkiliyor diye sormalı.

Adana en fazla yoksul göçü alan illerin başında geliyor. Geçici tarım işçilerinin sefaleti virüsten beter!

Karalar, “Herkesin yardıma ihtiyacı var. Valiliğin organizasyonunda Vefa Grubu'na da destek verdik. Kentin 150 noktasında ilaçlama ve dezenfekte işlerini yaptık” diyor.

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Karalar'a soruyorum: Erdoğan neden HDP ve CHP siyasetini ortaklaştıran bir yaklaşımla, Van ve Adana illerini yan yana getirdi?

“CHP'li belediyeler siyasi ayrım yapmadan ihtiyacı olan her vatandaşa yardım ediyor. AKP dini dayanışma içinde kurduğu oy devşirme mekanizmalarının tehdit altında olduğunu görüyor” diyor.

AKP, ana muhalefet partisini; terör ve darbe iddialarıyla demokratik sistemin dışına mı itmeye çalışıyor?

İnanmak istemem!